UFC Fight Night- Imavov vs. Borralho : profitez du match sans payer un centime

Imavov vs. Borralho : clash explosif dans la division poids moyen. D’un côté, l’implacable Nassourdine Imavov, #2 mondial, maître du contrôle et du striking précis. De l’autre, Caio Borralho, #7, brésilien puissant, imprévisible et audacieux. Paris, 6 septembre 2025 : la tension est à son comble.

Le combat de l’UFC Imavov vs. Borralho ne se contente pas d’opposer deux hommes : c’est un affrontement de styles et d’expériences. Nassourdine Imavov arrive avec son arsenal précis, ses frappes chirurgicales et une capacité à dicter chaque round. 17 victoires, 4 défaites, zéro faiblesse flagrante : il est méthodique, calculateur et froid dans ses décisions.

Face à lui, Caio Borralho, 32 ans, brésilien explosif, boxeur-grappler capable de retourner un round à tout moment. Ses statistiques montrent un frappeur puissant mais moins régulier, avec un grappling qui surprend mais reste inconstant. L’enjeu est clair : Imavov veut confirmer sa place dans l’élite, Borralho chercher à créer la surprise et s’imposer face à l’un des meilleurs de la catégorie. Le ring de l’Accor Arena s’apprête à livrer un spectacle où chaque seconde compte, où la précision rencontre l’audace et où une erreur peut tout décider

Imavov vs. Borralho : quand la précision frappe plus fort que l’explosion

Imavov vs. Borralho est un duel où les chiffres ne mentent pas : Imavov contrôle, Borralho improvise. Avec 48 % de frappes significatives réussies, aucune défaite par soumission et un contrôle de la distance impeccable, Imavov impose un rythme dicté par sa technique et son anticipation. Borralho, lui, repose sur sa puissance et son explosivité, capable d’attaques surprenantes mais souvent ponctuelles. Son taux de frappes à 53 sur 118 montre un style agressif mais irrégulier.

Les derniers combats montrent un Imavov en pleine maîtrise, capable de prendre l’ascendant dès les premiers rounds et de finir ses adversaires avec précision. Borralho, quant à lui, vit de coups d’éclat et d’opportunisme. Si le Brésilien trouve l’ouverture, il peut créer le chaos, mais chaque erreur face à Imavov se paie cash. L’enjeu est double : pour Imavov, confirmer sa place dans l’élite et préparer un futur challenge pour la ceinture. Pour Borralho, prouver qu’il peut rivaliser avec un top 3 et relancer sa trajectoire.

Pronostic : Imavov prend le contrôle dès le début, neutralise les surprises de Borralho et impose sa supériorité technique. Une victoire par décision unanime ou KO tardif semble la conclusion la plus probable.

UFC Fight Night Paris : vivez le choc Imavov vs Borralho en direct et gratuitement

Le samedi 6 septembre 2025, l’Accor Arena de Paris accueille un rendez-vous brûlant : Imavov vs Borralho. En tête d’affiche, Nassourdine Imavov, #2 mondial, affronte Caio Borralho, #7, dans un duel où la précision méthodique du Français se confronte à l’explosivité imprévisible du Brésilien. Chaque round peut basculer d’un instant à l’autre, et vous pourrez suivre cette guerre de styles depuis chez vous, gratuitement et en qualité premium.

Pour profiter de ce combat au plus près, Canal Goat s’impose comme la plateforme idéale. Diffusion en HD fluide, sans coupures, interface claire et intuitive : rien ne vient perturber l’immersion. Chaque coup, chaque combinaison, chaque rugissement de l’Accor Arena est capté avec une intensité telle que l’on se croirait aux abords de la cage.

Si vous êtes hors zone de diffusion, un VPN comme NordVPN devient votre allié. En quelques clics, connectez-vous à un serveur français et accédez sans restriction au flux en toute sécurité. Résultat : une expérience totale, sans blocage, comme si vous étiez au cœur de l’évènement.

Avec Canal Goat et un VPN pour le streaming, suivre Imavov vs Borralho n’a jamais été aussi simple. Préparez-vous à une soirée où chaque seconde comptera, car Paris n’attend qu’une chose : voir qui sortira vainqueur de cette confrontation électrique

UFC Fight Night : Imavov vs. Borralho – FAQ

L’événement UFC Fight Night: Imavov vs. Borralho se déroule le samedi 6 septembre 2025 à l’Accor Arena, située à Paris, France.

Quels sont les horaires des combats en heure locale France ?

La carte préliminaire commence à 18 h 00, heure de Paris, avec la carte principale qui débute vers 21 h 00.

Quelle est la programmation complète de l’événement ?

Carte principale :

Nassourdine Imavov (France) VS Caio Borralho (Brésil) : poids moyens

Benoît Saint Denis (France) VS Mauricio Ruffy (Brésil) : poids légers

Modestas Bukauskas (Lituanie) VS Paul Craig (Écosse) : poids mi-lourds

Mason Jones (Pays de Galles) VS Bolaji Oki (Belgique) : poids légers

Axel Sola (France) VS Rhys McKee (Irlande) : poids mi-moyens

William Gomis (France) VS Robert Ruchała (Pologne) : poids plumes

Carte préliminaire :

Oumar Sy (France) VS Brendson Ribeiro (Brésil) : poids mi-lourds

Ante Delija (Croatie) VS Marcin Tybura (Pologne) : poids lourds

Kauê Fernandes (Brésil) VS Harry Hardwick (Angleterre) : poids légers

Sam Patterson (USA) VS Trey Waters (Angleterre) : poids welters

Robert Bryczek (Pologne) VS Brad Tavares (USA) : poids moyens

Rinat Fakhretdinov (Russie) VS Andreas Gustafsson (Suède) : poids welters

Sam Hughes (USA) VS Shauna Bannon (USA) : poids pailles (féminin)

Existe-t-il une carte early preliminaire ou autre (early prelim) ?

D’après les sources disponibles, il n’y a pas de carte early preliminaire distincte pour cet événement. Seules la carte préliminaire et la carte principale sont mentionnées.

