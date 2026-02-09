Game Of Thrones: une légende de Star Wars serait aux commandes du futur spin-off

Le Trône de Fer pourrait bien vibrer au son d’un sabre laser. Selon une rumeur fracassante, un vétéran de la saga Star Wars serait en négociation pour piloter le prochain spin-off de Game of Thrones. Imaginez l’épique politique des Sept Couronnes teintée du souffle et du sens du spectacle d’un maître de la galactique.

Cette fusion des genres pourrait donner naissance à la série événement de la décennie. L’hiver, et la Force, sont peut-être de retour à Westeros. Accrochez-vous, ça va secouer.

Arya Stark pourrait-elle être l’antidote à la fin des « Thrones » ?

Sept ans après une conclusion qui a laissé un goût amer à de nombreux fans, l’univers de Game of Thrones cherche toujours sa voie pour renaître de ses cendres. Et si la solution se trouvait non pas dans le Nord glacé, mais à l’ouest de Westeros ? Alors qu’un projet centré sur un Jon Snow brisé et destructeur a été mis en suspens en 2023.

HBO semble désormais miser sur un personnage bien différent : Arya Stark. Selon The Hollywood Reporter, le studio avancerait discrètement sur une nouvelle série post-Thrones, confiée au scénariste Quoc Dang Tran (Drops of God), qui suivrait les aventures de la plus insaisissable des Stark.

Pourquoi HBO a-t-il abandonné le projet Jon Snow ?

L’idée d’une suite sombre axée sur Jon Snow, développée par Kit Harington lui-même, était pour le moins austère. Le pitch ? Retrouver le guerrier en « homme brisé » souffrant de stress post-traumatique, vivant un exil auto-imposé dans le Nord, sans espoir de rédemption après le meurtre de Daenerys. Harington, inspiré par ses propres luttes après la série, souhaitait même que le personnage rencontre une fin solitaire. Un propos trop noir et peu engageant pour HBO, qui a préféré mettre le projet de côté. La quête d’une nouvelle lumière pour la franchise devait passer par ailleurs.

Où pourrait nous emmener une série sur Arya ?

Les détails de l’intrigue sont encore en gestation, mais les sources évoquent un récit se déroulant à Essos, le vaste continent situé de l’autre côté du Détroit, aux accents méditerranéens. Arya y a déjà passé un temps considérable, notamment à Braavos où elle a été formée par la secte des Sans-Visage.

Si la fin de Game of Thrones la voyait mettre le cap « à l’ouest de Westeros », la série pourrait opérer un saut dans le temps de plusieurs années pour la ramener sur des terres familières. Un bond temporel logique : l’actrice Maisie Williams a aujourd’hui sept ans de plus, et cela permettrait à HBO de prendre une distance bienvenue avec l’héritage tumultueux de la finale.

Cette nouvelle série a-t-elle une chance d’aboutir ?

Après des années de faux départs et de projets avortés (souvenez-vous du Long Night annulé), cet axe centré sur Arya apparaît comme l’un des plus prometteurs. Se concentrer sur un personnage culte, libre de toute attente liée au Trône de Fer, offre une toile narrative bien plus fraîche. Pour l’instant, ni HBO, ni George R.R. Martin ne se sont exprimés, et aucun acteur n’est officiellement en pourparlers. Le développement en est à ses tout premiers stades.

Mais une chose est sûre : si une suite à Game of Thrones doit voir le jour, miser sur l’esprit d’aventure et la détermination d’Arya Stark est un pari bien plus séduisant que de suivre un héros rongé par le remords. Le navire pourrait enfin être sur le point de lever l’ancre.

