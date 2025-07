Voici les meilleures séries TV à regarder selon le créateur de Game of Thrones !

Le créateur de Game of Thrones a dévoilé ses 9 séries préférées. Découvrons ensemble son panthéon télévisuel.

George R.R. Martin n’est pas seulement le créateur de Game of Thrones. C’est aussi un grand amateur de séries, passionné par les récits bien construits. Et quand il recommande une série, on tend l’oreille.

Deadwood, le western brut et oublié qui mérite sa revanche

Cette série figure parmi celles que Martin estime sous-cotées. Le créateur de Game of Thrones aime son ton rugueux et son langage fleuri. Il adore également sa relecture du western plus brut que romantique. Même écourtée, Deadwood lui semble avoir marqué l’histoire de la télévision par sa singularité.

Rome, l’épopée historique qui annonçait Game of Thrones

Voici une autre série qui occupe une place particulière dans le cœur de Martin. Il voit dans cette fresque historique un ancêtre spirituel de sa propre œuvre, aussi bien dans sa complexité que dans son ambition visuelle. Pour le créateur de Game of Thrones, les deux saisons de Rome n’ont pas suffi à tout raconter, mais elles ont tout de même impressionné.

Fargo, une série d’anthologie aussi barrée que brillante

Dans Fargo, Martin admire la capacité de la série à reprendre l’esprit des frères Coen sans les copier. Chaque saison réinvente l’histoire sans perdre ce mélange d’humour noir et de violence absurde. Le créateur de Game of Thrones apprécie cette approche anthologique, pleine de créativité et d’audace.

Black Mirror, quand la technologie fait battre le cœur

Martin est impressionné par la façon dont Black Mirror pousse la technologie dans ses retranchements. Il recommande beaucoup l’épisode “San Junipero”, que l’auteur de Game of Thrones décrit comme profondément émouvant. Là où la série est habituellement sombre, cet épisode livre une parenthèse lumineuse pleine d’espoir.

Mad Men, le créateur de Game of Thrones salue sa sobriété

George R.R. Martin est également fasciné par Mad Men malgré son sujet apparemment peu spectaculaire. Il adore la manière dont les personnages se dévoilent au fil des saisons, entre silences pesants et éclats de lucidité. “The Suitcase” figure parmi les épisodes préférés du génie derrière Game of Thrones, pour son huis clos touchant entre Don Draper et Peggy.

Six Feet Under, apparemment une fin de série légendaire

Avec Six Feet Under, Martin met en outre en avant un autre aspect de la narration télévisuelle : savoir bien finir. Il considère son dernier épisode comme le plus beau final jamais diffusé. La série, centrée sur une famille de croque-morts, parvient selon le créateur de Game of Thrones à parler de la mort tout en célébrant la vie.

The Sopranos, la mafia comme vous ne l’avez jamais vue

Avec The Sopranos, Martin souligne à quel point la série a changé la donne. Il évoque avec humour et tendresse l’épisode “Pine Barrens”, où deux mafieux se perdent dans une forêt glacée. Le créateur de Game of Thrones trouve que ce genre de scène absurde mais profondément humaine fait toute la force de la série.

The Wire, parmi les préférées de l’auteur de Game of Thrones

Martin ne tarit pas d’éloges sur The Wire, qu’il considère comme une série presque parfaite. Il loue notamment sa plongée réaliste dans les institutions américaines en crise, des rues de Baltimore aux couloirs du pouvoir. Pour le créateur de Game of Thrones, la mort d’un personnage culte comme Omar est la preuve du courage narratif de David Simon.

Breaking Bad, un choc télévisuel inégalé

Pour George R.R. Martin, Breaking Bad est un modèle de transformation narrative. Il admire d’ailleurs la manière dont Vince Gilligan fait basculer un prof de chimie en véritable baron de la drogue. L’épisode “Ozymandias” reste pour le créateur de Game of Thrones l’un des moments les plus déchirants jamais écrits pour la télévision.

