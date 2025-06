Fan de fantasy, partez à la découverte de ces séries emblématiques

Besoin d’une ou plusieurs recommandations de séries fantasy à regarder ? Je vous en donne quelques-unes !

Même les fans de fantasy les plus exigeants peuvent avoir du mal à trouver une série qui coche toutes les cases. Entre créatures mystiques, mondes parallèles et héros tourmentés, certaines fictions parviennent à capturer cette magie rare. Voici six séries emblématiques à (re)voir absolument si vous aimez la fantasy sous toutes ses formes.

6. Once Upon a Time, les contes fantasy revisités à la sauce série

Et si les personnages de contes de fées vivaient parmi nous sans s’en souvenir ? Once Upon a Time revisite les classiques de l’imaginaire dans une histoire pleine de rebondissements. Cela va de Blanche-Neige à Rumplestiltskin. Cette série joue habilement avec les codes de la fantasy pour créer un univers parallèle riche en surprises. Idéal pour ceux qui aiment la magie, les secrets de famille et les récits entrelacés.

5. What We Do in the Shadows, la série vampire la plus barrée

Dans cette parodie hilarante de la vie de vampires à Staten Island, oubliez tout ce que vous savez sur les buveurs de sang. What We Do in the Shadows est un bijou d’humour noir, où le surnaturel rime avec absurdité. Loin des codes classiques de la fantasy, cette série joue la carte du second degré avec brio. Un excellent choix pour les fans de fantasy qui aiment aussi se tordre de rire devant un bon épisode.

Cette œuvre mélange folklore japonais, technologie futuriste et démons maléfiques dans une fresque animée unique. Samurai Jack est une série animée audacieuse qui explore la frontière entre science-fiction et fantasy sans jamais perdre son identité visuelle. Le style graphique de Genndy Tartakovsky est aussi audacieux que son récit. Vous aimez les récits de héros solitaires en quête de justice dans un monde étrange ? Ce sera une bonne pioche.

3. Buffy, une série fantasy mêlant adolescence, magie et monstre

Ne vous fiez pas à ses allures de série teen des années 90. Buffy Contre les Vampires cache une mythologie fantasy riche ainsi qu’une galerie de créatures surnaturelles. Le mélange réussi entre fantastique, émotion et humour a fait de cette série un pilier durable du genre fantasy. Entre prophéties, sorcières et vampires, l’univers évolue avec intelligence au fil des saisons. C’est une production qui a su transformer un concept simple en un véritable phénomène culturel.

2. The Last Airbender, la série animée culte qui fait l’unanimité

En apparence, beaucoup diraient que c’est une série pour enfants. Détrompez-vous, car Avatar : The Last Airbender est une œuvre riche, intelligente et profondément émotive. Cette série d’animation redonne toutes ses lettres de noblesse à la fantasy à travers un univers cohérent et fascinant. Chaque épisode développe cet univers, rempli de peuples qui maîtrisent les éléments et de personnages inoubliables. C’est une masterclass de fantasy accessible, mais jamais simpliste. La série a d’ailleurs une adaptation Netflix !

1. Game of Thrones, l’apogée de la fantasy en série

Impossible de parler fantasy sans évoquer Game of Thrones par George R.R. Martin. Avec ses batailles épiques, ses intrigues politiques et ses dragons légendaires, la saga a marqué un tournant dans l’histoire de la télévision. Le succès planétaire de cette série a contribué à redéfinir les standards de la fantasy sur petit écran. Même si sa fin divise encore les fans, elle reste un incontournable pour comprendre l’ampleur et le pouvoir narratif du fantastique moderne.

