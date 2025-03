Pourquoi le remake de Blanche-Neige est déjà tant détesté ?

Disney revisite Blanche-Neige, mais le résultat divise déjà. Entre réécriture maladroite et effets numériques discutables, ce reboot risque de décevoir.

Selon les commentaires qui circulent, le remake en live-action de Blanche-Neige s’éloigne trop du conte original tout en essayant d’imposer un discours pseudo-progressiste. Malgré la présence de Rachel Zegler et Gal Gadot, le film peine à convaincre et semble diluer son message dans une mise en scène trop artificielle.

Dans ce remake, Blanche-Neige n’attend plus d’être sauvée par un prince. Au lieu de cela, elle s’allie à un rebelle qui lutte contre la tyrannie de la méchante reine. Le personnage du prince disparaît, remplacé par une figure plus « démocratique », mais le baiser controversé reste dans l’intrigue. Le problème ? Cette réécriture ne semble ni fluide ni naturelle et l’ensemble du scénario manque de cohérence.

Le film tente aussi de donner plus de profondeur à la méchante reine, incarnée par Gal Gadot. Cependant, le Roi, père de Blanche-Neige, disparaît purement et simplement du récit, sans explication convaincante. Ce manque de clarté nuit à l’ensemble de l’histoire et laisse un sentiment d’inachevé.

Autre changement controversé : les sept nains

Au lieu d’être incarnés par de véritables acteurs, ils apparaissent sous forme de personnages numériques, animés par capture de mouvement. Un choix qui suscite des critiques, notamment chez les défenseurs de la représentation des personnes atteintes de nanisme au cinéma.

Pour compenser, Disney introduit un groupe de bandits en live-action, parmi lesquels figurent des acteurs de petite taille. Cette décision semble pourtant maladroite et opportuniste. Disney cherche juste à répondre aux polémiques tout en évitant une prise de risque réelle.

Une esthétique peu inspirée

Visuellement, le film n’impressionne pas. Les costumes paraissent peu travaillés et les décors manquent de profondeur. La tenue de Blanche-Neige rappelle davantage un déguisement de supermarché qu’une véritable robe de conte de fées. Même la méchante reine, pourtant incarnée par une actrice charismatique, manque de présence avec une apparence simpliste et sans éclat.

Les effets spéciaux ne sauvent pas l’ensemble. Entre les animations numériques maladroites et une mise en scène plate, le film peine à capturer la magie du dessin animé original.

Une énième adaptation ratée ?

Depuis quelques années, Disney enchaîne les adaptations live-action avec des résultats mitigés. Après Mulan et Le Roi Lion, qui ont divisé le public, Blanche-Neige semble suivre la même trajectoire. Malgré quelques moments musicaux intéressants, le film souffre d’une réécriture maladroite et d’un manque d’âme.

Loin d’être une relecture inspirée du conte, ce remake semble être une simple tentative de capitaliser sur une franchise bien connue. Hollywood a déjà prouvé qu’une version moderne et originale de Blanche-Neige était possible, comme l’a montré Blancanieves de Pablo Berger en 2013. Mais cette nouvelle adaptation, elle, risque de ne laisser qu’un goût amer.

