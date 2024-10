EZVIZ : les nouveautés pour Noël en aspirateurs robots et caméras

EZVIZ, un leader mondial de la maison connectée, dévoile ses nouvelles solutions à la pointe de la technologie. L’entreprise repousse les limites du nettoyage robotique avec le RS20 Pro, un robot aspirateur et nettoyeur 2-en-1 entièrement automatisé. Elle renforce également sa gamme avec le modèle RE4 Plus et deux nouvelles caméras de surveillance avancées, la BC1C 4K et la H9c Dual 2K. Ces produits promettent de simplifier le quotidien et d’assurer une sécurité maximale à domicile.

Le RS20 Pro : un nettoyage complet sans effort

Je vous ai déjà parlé du RS20 Pro. C’est l’évolution du robot primé RS2. Elle apporte une automatisation totale pour les tâches ménagères les plus exigeantes. Il se distingue par son système innovant d’installation et de retrait automatique de la serpillière et une brosse roulante 3-en-1, capable d’éliminer les saletés incrustées et de couper les cheveux emmêlés. Les brosses latérales auto-relevables évitent d’endommager les tapis et les câbles, tandis que sa fonction de nettoyage dynamique des bords permet d’atteindre les zones difficiles d’accès.

La station de charge multifonctionnelle du RS20 Pro va encore plus loin. Elle prend en charge l’évacuation automatique de la poussière, le lavage et le séchage de la serpillière, ainsi que le remplissage en eau propre. Bonus : le robot est équipé d’une caméra pour patrouiller dans la maison. En vente dès 999 €, il est disponible chez Boulanger et Amazon.

Le RE4 Plus : un aspirateur puissant et intelligent

Le RE4 Plus propose une performance de nettoyage optimisée grâce à son système de navigation LiDAR LDS et une aspiration de 4 000 Pa. Ce modèle est capable d’éviter les obstacles et de détecter les tapis pour ajuster automatiquement la puissance d’aspiration. Il dispose d’un système de vidage automatique du bac à poussière pour fonctionner jusqu’à 90 jours sans intervention. Respectueux de l’environnement, le RE4 Plus intègre l’équivalent de 16 bouteilles en plastique recyclé dans sa conception. Il peut être contrôlé via l’application EZVIZ et est compatible avec Google Assistant et Alexa. Disponible chez Carrefour, il est proposé au prix de 249,99 €.

Sécurité renforcée avec les caméras BC1C 4K et H9c Dual 2K

EZVIZ enrichit également sa gamme de caméras de surveillance avec la BC1C 4K, une caméra extérieure autonome. Avec une image ultra-HD 4K et une autonomie de 180 jours, elle peut être connectée à un panneau solaire pour une alimentation continue. Elle propose une détection intelligente capable d’identifier les formes humaines et les véhicules, ainsi qu’une vision nocturne en couleur et une conversation bidirectionnelle. Facile à installer, elle résiste aux intempéries et permet un stockage flexible via microSD ou Cloud. Son prix débute à 149,99 € chez Leroy Merlin, Boulanger et FNAC Darty.

Le modèle H9c Dual 2K, quant à lui, assure une couverture panoramique avec ses deux objectifs 2K. Il offre une surveillance comparable à un système multi-caméras. Il intègre également une vision nocturne en couleur et une détection intelligente des formes humaines et des véhicules. Disponible à partir de 129,99 €, cette caméra est une solution idéale pour une sécurité renforcée. Avec ces nouveautés, EZVIZ s’affirme comme un acteur clé du marché de la maison connectée. Je trouve que la marque propose des produits adaptés aux besoins actuels en matière de confort et de sécurité.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



