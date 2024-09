Découvrez le RS20 Pro, le robot aspirateur et serpillière d’EZVIZ

Le RS20 Pro d’EZVIZ marque une nouvelle étape dans le domaine du nettoyage domestique intelligent. Ce robot aspirateur et serpillière 2-en-1 combine des technologies de pointe pour offrir un nettoyage complet et entièrement autonome. Avec une puissance d’aspiration de 7 200 Pa, une station de désinfection multifonctionnelle et une navigation précise, il élimine saleté et débris. Conçu pour minimiser les interventions humaines, le RS20 Pro simplifie les tâches ménagères les plus exigeantes.

Une solution de nettoyage autonome et efficace

EZVIZ, leader mondial de la maison connectée, présente le RS20 Pro comme la solution ultime pour un nettoyage intelligent et autonome. Ce robot 2-en-1 est capable de gérer les tâches de nettoyage les plus complexes grâce à ses nombreuses fonctionnalités. Doté d’une puissance d’aspiration de 7 200 Pa, il élimine efficacement saleté et débris. Le RS20 Pro aspire et vide automatiquement la poussière dans un sac de 5 litres situé dans sa station de charge. Cela réduit la fréquence des interventions humaines.

Le robot intègre une brosse roulante 3-en-1 innovante. C’est combiné avec une bande en caoutchouc et une brosse à poils, capable de couper les cheveux emmêlés et de déloger la saleté cachée. Cette fonctionnalité garantit une performance optimale, même sur les tapis les plus épais. Grâce à ses brosses latérales auto-relevables, il protège également les tapis et les fils des dommages.

Un nettoyage et un entretien optimisés

Le RS20 Pro va au-delà des attentes traditionnelles pour un robot aspirateur. Il offre une station de chargement multifonctionnelle qui réalise un cycle complet d’entretien. Cette station assure l’évacuation automatique de la poussière, le lavage des serpillières à l’eau chaude, le séchage à chaud et le remplissage en eau propre. Ces innovations libèrent l’utilisateur de toute intervention pour faciliter le nettoyage quotidien.

Ce robot intègre la technologie de sécurité éprouvée d’EZVIZ pour une navigation fluide et sécurisée dans tous types de pièces. Le robot est également équipé de deux serpillières rotatives, qui frottent avec une pression de 10N. Ces serpillières sont parfaites pour les zones difficiles d’accès et les saletés tenaces. Les utilisateurs peuvent choisir le mode de nettoyage qui correspond le mieux à leurs besoins, qu’il s’agisse d’un nettoyage avec serpillières uniquement ou d’une mission qui combine aspiration et lavage.

Une avancée technologique pour une maison connectée

En plus de ses capacités de nettoyage, le RS20 Pro sert également de caméra de sécurité mobile. Grâce à la technologie de sécurité d’EZVIZ, il peut enregistrer des vidéos des animaux de compagnie et surveiller la maison. Cela offre une tranquillité d’esprit supplémentaire.

La technologie LDS LiDAR, combinée à un laser 3D structuré et à une caméra AI, permet au RS20 Pro de détecter plus de 65 types d’objets. Il peut ainsi éviter les obstacles et planifier efficacement son parcours de nettoyage, même dans des maisons à plusieurs étages. Ce robot est également capable d’éviter les chutes et de naviguer sur des surfaces irrégulières.

Disponible dès septembre 2024 chez Boulanger, FNAC et Darty, le RS20 Pro est proposé au prix de 999 €. Cette avancée technologique démontre la volonté d’EZVIZ de simplifier la vie quotidienne grâce à des solutions de nettoyage innovantes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

