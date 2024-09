Genie : nouveau robot tondeuse ANTHBOT pour l’entretien automatisé de la pelouse

ANTHBOT lance Genie, un robot tondeuse innovant. Ce nouvel appareil utilise l'intelligence artificielle pour simplifier l'entretien des pelouses. La campagne démarre sur Kickstarter le 5 septembre.

ANTHBOT, acteur reconnu dans le domaine de la robotique, annonce le lancement de Genie, une tondeuse robotisée révolutionnaire. Destinée aux amateurs de jardinage et aux professionnels, Genie transforme l'entretien des pelouses grâce à des technologies de pointe.

Une tondeuse intelligente pour une gestion sans effort

Équipée de systèmes de navigation RTK et QuadVision, Genie offre une précision de l'ordre du centimètre. Cette technologie permet de naviguer efficacement dans des environnements complexes, rendant l'installation de fils de délimitation obsolète. Elle s'adapte aux pelouses jusqu'à 3 000 m², identifie les limites et évite les obstacles de manière autonome. L'équipe d'ANTHBOT a déjà fabriqué plus de dix millions de lidars et de robots de balayage. Avec Genie, la marque franchit une nouvelle étape dans son développement, se positionnant comme un leader des solutions robotiques pour l'entretien extérieur.

Genie sera disponible sur Kickstarter à partir du 5 septembre à 11h00 EDT (8h00 PDT). Les premiers acheteurs pourront bénéficier d'un prix exclusif de 543 € en moyenne en suivant la page de pré-lancement. ANTHBOT invite également les intéressés à rejoindre son groupe Facebook pour tenter de gagner un exemplaire de Genie. Cette offre à durée limitée vise à rendre la tonte automatisée accessible à un large public.

Des fonctionnalités avancées pour un entretien optimal

Genie simplifie l'entretien du gazon avec son fonctionnement intuitif. Un simple clic suffit pour activer ses fonctions avancées. Parmi ses atouts, Genie se distingue par son régulateur de vitesse adaptatif (ACC), garantissant une tonte précise et sécurisée. Le robot détecte les limites du terrain et réalise une cartographie complète de la zone à tondre.

Grâce à son intelligence artificielle, Genie suit automatiquement la règle du « tiers supérieur de la feuille », optimisant ainsi la santé de la pelouse. Le robot ajuste ses programmes de tonte en fonction de divers paramètres : taille de la pelouse, hauteur de l'herbe, saison, température et même l'heure de la journée. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'une pelouse toujours bien entretenue sans effort. L'appareil est également équipé d'un capteur de pluie. Lorsqu'il détecte des précipitations, Genie retourne automatiquement à sa station d'accueil, protégeant ainsi l'appareil et le terrain. Sa résistance à l'eau (IPX6) lui permet de fonctionner par tous les temps, qu'il pleuve ou lors de l'arrosage du jardin.

Avec Genie, la marque poursuit son ambition de rendre l'entretien des pelouses plus simple et plus efficace pour tous. Ne manquez pas cette opportunité unique d'acquérir une technologie de pointe pour votre jardin.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

