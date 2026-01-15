L’attente est enfin terminée. Euphoria dévoile le premier trailer de sa saison 3, et l’atmosphère a changé.

Entre ellipses temporelles, regards lourds de sens et une bande-son envoûtante, la série emmène ses personnages vers l’âge adulte et ses tourments. Que nous réserve ce chapitre plus sombre et mature ? Plongeons dans les symboles et les non-dits de cette bande-annonce cryptique.

Euphoria revient plus mature : décryptage du trailer énigmatique de la saison 3

L’attente touche à sa fin. HBO vient de dévoiler le premier trailer de Euphoria saison 3, dont le retour est prévu pour avril 2026. Les stars Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Alexa Demie et Hunter Schafer sont de la partie pour reprendre leurs rôles emblématiques. Portée par Sam Levinson, la série a connu plusieurs retards – développement long, grèves de 2023, emplois du temps surchargés de son casting devenu ultra-célèbre – mais elle est enfin prête à replonger dans le chaos de East Highland. Et cette nouvelle bande-annonce, bien que brève, donne un avant-goût intense de ce qui attend nos personnages.

Laurie a-t-elle oublié la dette de Rue ?

La saison 3 reprend quelque temps après les événements explosifs de la saison 2. Et une ombre menaçante plane toujours : celle de Laurie (Martha Kelly), la trafiquante silencieusement sinistre à qui Rue doit une grosse somme d’argent. Le trailer confirme que Laurie n’a rien oublié et vient toquer à sa porte pour récupérer son dû. Le compte n’y est pas, et cette dette pourrait bien être le catalyseur de nouveaux ennuis pour Rue, la poussant dans une spirale qu’elle croyait peut-être avoir évitée.

Cassie et Nate vont-ils vraiment jusqu’au mariage ?

Du côté des relations toxiques, le couple Cassie et Nate est plus que jamais sous les projecteurs. Leur relation, révélée au grand jour dans la saison 2, a brisé l’amitié entre Cassie et Maddy. Pourtant, ils sont toujours ensemble, et même fiancés. Le mariage est prévu pour cette saison. Mais leur bonheur apparent est fragile : le trailer suggère que les activités en ligne de Cassie semblent agacer, voire inquiéter Nate. Les sourires de façade pourraient bien cacher de nouvelles tempêtes dans ce couple aussi instable qu’attirant.

Rue a-t-elle vraiment tourné la page ?

Comme toujours, le cœur battant de l’histoire reste Rue. La bande-annonce la montre évoquant avoir « trouvé la religion » et être « dans un bon endroit ». Mais dans l’univers de Euphoria, la rédemption est un chemin semé d’embûches. Est-ce que Rue a vraiment évité la rechute ? Le doute plane. Même avec de bonnes intentions, elle semble inévitablement attirée vers les problèmes. La question n’est peut-être pas de savoir si elle va retomber, mais quand, et à quel prix.

Que deviennent Jules, Maddy et Lexi ?

Le trailer fait également un rapide tour d’horizon des autres personnages emblématiques. On aperçoit Jules, Maddy, Lexi et Ali (Colman Domingo), mais leurs arcs narratifs restent volontairement mystérieux. Leurs regards, souvent graves, laissent entendre qu’eux aussi sont à la croisée des chemins, confrontés aux conséquences de leurs actes passés et aux défis de l’entrée dans l’âge adulte.

Le ton général semble plus mature, plus sombre, comme si les personnages portaient désormais le poids de leurs décisions.Avec ce premier aperçu, Euphoria promet une saison 3 toujours aussi intense, explorant les thèmes de la dette, de la rédemption et des relations empoisonnées. L’ellipse temporelle ouvre la porte à des personnages transformés, mais toujours hantés par leurs démons. Une seule certitude : à East Highland, le chaos n’a jamais été aussi captivant.

