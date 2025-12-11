Adieu C4 Picasso, bonjour Ëlo : comment Citroën réinvente le monospace pour l’ère électrique

Citroën tourne une page iconique : adieu l’indétrônable C4 Picasso, bonjour l’Ëlo ! Le monospace, espèce en voie de disparition, renaît pour l’ère électrique avec un nom qui claque et des promesses de confort XXL.

Avec cette nouvelle venue, la marque aux chevrons ne se contente pas d’un simple lifting : elle promet de réinventer l’art du voyage familial, sans émission et avec panache. Préparez-vous à accueillir le monospace du futur, où l’espace rime avec électrique.

Ëlo : Citroën rêve d’un comeback en grand (et en électrique)

Les SUV règnent en maîtres, mais Citroën a décidé de jouer la carte de la nostalgie disruptive. Alors que les monospaces semblaient appartenir à un passé révolu, la marque aux chevrons a dévoilé le 9 décembre son concept Ëlo, un véhicule compact et 100% électrique qui vise clairement à ressusciter l’esprit familial de ses illustres aînés, comme le C4 Picasso. Sous la houlette de son nouveau directeur général, Xavier Chardon, Citroën affirme qu’il reste du potentiel dans cette catégorie éclipsée, à condition de la réinventer de fond en comble.

Un format mini, un espace maxi

Avec ses 4,10 mètres de long, l’Ëlo affiche un format urbain et maniable. Mais le véritable tour de force se cache à l’intérieur. Pensé comme un véritable « laboratoire d’idées » et un « espace de vie », l’habitacle défie les conventions. La configuration initiale est déjà surprenante : un siège conducteur en position centrale (une première !) fait face à trois sièges arrière amovibles. Et l’astuce ne s’arrête pas là : deux sièges supplémentaires sont dissimulés sous les assises latérales, permettant d’accueillir jusqu’à six passagers. La modularité est le maître-mot.

Un cocon vitré et une mécanique simple

L’expérience de conduite promet d’être lumineuse, au sens propre. Le concept car se distingue par un pare-brise à 180° et une surface vitrée totale de 4,5 m², offrant une sensation d’ouverture exceptionnelle. L’esthétique, qualifiée de « sympathique » et joyeuse, est soulignée par des portes arrière semi-arrondies et une signature lumineuse inspirée du nouveau C5 Aircross.

Sous le capot (ou plutôt, sous le plancher), la mécanique est simple et efficace : un moteur électrique unique propulse les roues arrière, promettant une conduite agile pour ce véhicule pensé pour la ville et les loisirs.

L’astucieuse collaboration avec Decathlon

Citroën a poussé le concept de l’habitacle à tout faire jusqu’au bout, en s’associant à un expert du quotidien et du loisir : Decathlon. Le fruit de cette collaboration insolite ? Un espace de couchage intégré, avec deux matelas gonflables rangés astucieusement dans le coffre.

Mais la marque va plus loin, évoquant la possibilité de transformer l’Ëlo en mini « salle de cinéma » grâce à un système d’écrans ingénieux. Decathlon a également été impliqué dans le choix des matériaux et des accessoires, visant une praticité et une robustesse du quotidien.

Un message fort, mais un avenir en pointillés

Xavier Chardon présente l’Ëlo comme un « message fort » portant la vision future de Citroën : des voitures sympathiques, ultra-modulables et regorgeant d’astuces pour faciliter la vie. Reste la question essentielle : ce concept aussi décalé et séduisant aura-t-il une descendance en série ? Citroën garde le suspense.

Mais le dévoilement d’un tel laboratoire montre une volonté claire de se réapproprier un segment abandonné, en lui insufflant l’électrification et une dose de magie pratique. L’Ëlo n’est peut-être pas encore une voiture, mais c’est déjà une belle idée qui fait rêver.

