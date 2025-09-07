BE6500 et BE9300 : les nouveaux routeurs Wi-Fi 7 de devolo

À l’IFA 2025, devolo lève le voile sur ses premiers routeurs Wi-Fi 7 Mesh. Une avancée qui promet vitesse, stabilité et simplicité dans chaque foyer connecté.

À l’IFA 2025 de Berlin, devolo mise sur le futur du Wi-Fi domestique avec deux nouveaux routeurs Wi-Fi 7, le BE6500 et le BE9300 Triband. Pensés pour offrir un réseau plus rapide, stable et modulable, ces modèles viennent enrichir l’écosystème maison de l’entreprise allemande. Un lancement stratégique qui illustre la montée en puissance du Wi-Fi 7, norme promise à transformer l’expérience connectée.

Une nouvelle étape pour le Wi-Fi domestique

Le réseau domestique est devenu un enjeu de taille, autant pour le télétravail que pour les loisirs numériques. Avec le WiFi 7 BE6500 et le BE9300 Triband, devolo mise sur des fonctionnalités avancées : modes routeur complet, point d’accès ou solution mesh. Cette polyvalence permet aux utilisateurs de bâtir un réseau sur mesure, extensible à volonté grâce à la compatibilité avec l’ensemble des équipements devolo existants. L’application Home Network et l’interface web simplifient par ailleurs l’installation. Pour un public non expert, c’est un argument décisif : obtenir une connectivité performante sans plonger dans des réglages complexes.

Wi-Fi 7 : une technologie prête à s’imposer

Le Wi-Fi 7 (802.11be) fait partie des grandes nouveautés technologiques attendues dans les foyers d’ici 2026. Avec la prise en charge des bandes 2,4, 5 et 6 GHz, il améliore la fluidité des connexions pour plusieurs appareils en simultané. Le Multi-Link Operation, l’OFDMA ou encore le Multi-User MIMO promettent une expérience plus stable, même dans des environnements saturés.

Dans ce domaine, devolo affiche des performances chiffrées : jusqu’à 6500 Mbps pour le BE6500 et jusqu’à 9300 Mbps pour le BE9300 Triband, grâce à sa configuration tri-bande. La rétrocompatibilité avec les normes Wi-Fi précédentes garantit également une transition sans accroc pour les utilisateurs équipés de terminaux plus anciens.

Une commercialisation prévue pour 2026

La présence de devolo à l’IFA 2025 s’inscrit dans une logique de visibilité internationale. L’entreprise met en avant une offre flexible, disponible en routeur individuel, en kits mesh de 2 ou 3 appareils, ou en extension. Ce choix reflète une tendance forte du marché : la personnalisation des réseaux domestiques selon les besoins spécifiques de chaque foyer.

La commercialisation est prévue pour début 2026, sans précision de prix pour l’instant. Ce délai laisse le temps à devolo de tester la réaction du marché et de préparer une campagne commerciale adaptée. Pour les experts, cette annonce confirme l’accélération de la course au Wi-Fi 7, déjà amorcée par d’autres fabricants. Toutefois, devolo insiste sur un avantage : une intégration harmonieuse avec ses solutions existantes, ce qui en fait un choix naturel pour les utilisateurs fidèles de la marque.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

