IFA 2025 : XGIMI dévoile des projecteurs révolutionnaires

L’IFA 2025 s’achève aujourd’hui à Berlin et XGIMI y a marqué les esprits. Avec HORIZON 20 et TITAN, la marque chinoise affirme sa place sur le marché des vidéoprojecteurs.

L’IFA 2025 ferme ses portes aujourd’hui à Berlin et XGIMI en sort grandi. Le fabricant chinois de vidéoprojecteurs y a dévoilé deux innovations phares : la série HORIZON 20, pensée pour le home cinéma et le gaming, et TITAN, son premier modèle dédié aux environnements professionnels. Ces lancements confirment la volonté de la marque de dépasser les frontières du divertissement domestique pour s’imposer sur un marché global en pleine mutation.

HORIZON 20 : le home cinéma prend une nouvelle dimension

Au cours des cinq derniers jours, les visiteurs de l’IFA ont pu découvrir la nouvelle génération de vidéoprojecteurs domestiques XGIMI. Avec la série HORIZON 20, la marque promet une immersion cinématographique à domicile. Le modèle phare, HORIZON 20 Max, affiche 5 700 lumens ISO. C’est possible grâce à la lentille X-Master Red Ring et à une architecture triple laser RVB. Résultat : des images nettes et éclatantes même en pleine lumière, une prouesse pour des appareils grand public.

Les trois modèles à savoir HORIZON 20, Pro et Max intègrent Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced et Filmmaker Mode. Ils offrent également un zoom optique et un décalage de lentille, des fonctions jusqu’ici réservées au haut de gamme. Mais la véritable surprise vient du côté du jeu vidéo : une latence d’1 ms, un taux de rafraîchissement de 240 Hz, le VRR et un partenariat exclusif avec Assassin’s Creed: Shadows. Cette orientation gaming illustre une tendance de fond : la vidéoprojection n’est plus limitée au cinéma maison, elle s’invite désormais dans les usages interactifs.

TITAN : XGIMI s’ouvre aux professionnels de l’image

Autre attraction du stand H21-117, le modèle TITAN incarne l’entrée de XGIMI sur le marché professionnel. Avec sa résolution 4K, son moteur bi-laser et son contraste de 5 000 000:1, il délivre 5 000 lumens de luminosité et s’adapte aux environnements exigeants comme les événements, les installations audiovisuelles ou les salles d’entreprise.

Sa flexibilité séduit : décalage de lentille vertical de ±100 %, horizontal de ±40 %, zoom optique 1,2–1,8x et système interne de déplacement optique. TITAN a été conçu pour s’adapter aux contraintes des grands espaces, sans compromis sur la qualité d’image. Comme l’affirme la marque : « Avec TITAN, il ne s’agit pas simplement de projeter de la lumière, mais de sublimer l’espace qu’il occupe. » XGIMI élargit ainsi son spectre et se place face à des acteurs historiques comme Epson ou Christie.

Une stratégie globale affirmée à la clôture de l’IFA 2025

Cette dernière journée de salon confirme le positionnement stratégique de XGIMI. La marque enrichit sa gamme domestique avec HORIZON 20 et propose TITAN pour les professionnels. Elle montre qu’elle vise désormais un rôle de premier plan dans l’écosystème audiovisuel. La convergence entre usages personnels et professionnels est accentuée par la montée du télétravail et l’essor des contenus immersifs. Cela rend cette stratégie particulièrement pertinente.

Les démonstrations exclusives organisées à Berlin ont suscité un vif intérêt de la part des distributeurs et des partenaires. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui, avec une disponibilité prévue au 15 octobre 2025. Les prix s’échelonnent de 1 699 € pour l’HORIZON 20 à 2 999 € pour le Max. Une offre spéciale, avec un code pour Assassin’s Creed et un support offert, est réservée aux premiers inscrits sur le site officiel.

