IFA 2025 : la machine à glaçons EUHOMY a fait sensation

IFA 2025 s’est terminé avant-hier à Berlin et EUHOMY a marqué l’événement avec le lancement du Luna Pro. C’est une machine à glaçons portable design et performante.

Avant-hier, 9 septembre 2025, l’IFA de Berlin a fermé ses portes après cinq jours d’innovations et de démonstrations. Parmi les annonces marquantes, EUHOMY s’est distingué en présentant le Luna Pro Portable Crystal Crescent Ice Maker, un appareil au design futuriste.

Un lancement stratégique à l’occasion de l’IFA 2025

L’IFA est chaque année le théâtre de révélations technologiques qui influencent durablement le marché. EUHOMY a fait le choix de ce cadre prestigieux. Cela a permis de placer son nouveau Luna Pro au cœur de l’attention médiatique et professionnelle. L’appareil illustre la stratégie de la marque : associer design haut de gamme et performances avancées pour séduire autant les particuliers que les professionnels.

Comme le rappelle l’entreprise : « Ce n’est pas simplement une machine à glaçons : c’est une solution de refroidissement design, intelligente et hautement performante ». En d’autres termes, EUHOMY ne veut pas se contenter d’un produit pratique, mais proposer une expérience de consommation améliorée. Elle tient à une montée en gamme des équipements domestiques.

Des caractéristiques qui bousculent les habitudes

Le Luna Pro ne se contente pas de produire de la glace ; il redéfinit son usage. La marque met en avant la glace en croissant de lune, translucide et élégante, qui fond jusqu’à 30 minutes plus lentement qu’une glace classique. Un détail qui fait toute la différence pour un whisky ou un cocktail premium. Autre atout : une rapidité d’exécution record, avec 16 glaçons prêts en seulement 12 minutes.

EUHOMY insiste également sur la simplicité d’utilisation grâce à un minuteur intégré, des réservoirs transparents et des voyants lumineux intuitifs. Ces détails traduisent une volonté claire de s’adresser à un public varié : du consommateur quotidien à l’amateur de mixologie, jusqu’au professionnel de l’hôtellerie. Dans ce sens, le Luna Pro s’inscrit dans une dynamique plus large où les appareils portables deviennent des objets lifestyle, à la fois pratiques et esthétiques.

Une gamme qui s’élargit et une ambition internationale

Si le Luna Pro a volé la vedette à Berlin, EUHOMY a profité de l’IFA pour rappeler qu’il ne s’agit pas d’un lancement isolé. Deux autres produits ont été présentés : la Pearl L1 Pro et la Dart H1, conçues elles aussi pour assurer une conservation optimale des boissons. Cette diversification témoigne d’une stratégie de gamme complète, où chaque produit vient renforcer l’image d’expertise et d’innovation de la marque.

Sur le plan commercial, EUHOMY vise large : la disponibilité en France est déjà annoncée, avec un prix conseillé de 289,90 €. À ce tarif, l’appareil se positionne dans un segment premium mais accessible, preuve que la marque entend séduire autant les foyers modernes que les établissements à la recherche de solutions élégantes. Au-delà du salon, cette annonce montre que les consommateurs attendent désormais des appareils électroménagers qu’ils combinent performance, esthétisme et valeur d’usage.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn