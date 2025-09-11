JMGO à l’IFA 2025 : un projecteur 4K qui défie la TV XXL

JMGO a présenté l’O2S Ultra 4K Tri-Laser, un projecteur TV révolutionnaire capable de transformer le salon en véritable salle de cinéma. La marque a également officialisé un partenariat stratégique avec FnacDarty.

L’IFA 2025 a tiré sa révérence avant-hier, 9 septembre, et l’agenda de JMGO a été dense. Le pionnier des technologies optiques a dévoilé son O2S Ultra 4K Tri-Laser, un projecteur TV à focale ultra-courte, puis formalisé un partenariat stratégique avec FnacDarty. L’annonce ancre la marque en Europe de l’Ouest et prépare un lancement commercial en octobre en Amérique du Nord et sur le Vieux Continent.

O2S Ultra 4K Tri-Laser : 120″ à 21 cm, une proposition home cinéma qui bouscule le salon

JMGO présente l’O2S Ultra 4K Tri-Laser, capable d’afficher 120 pouces à seulement 21 cm du mur. La marque avance 3500 ISO en luminosité et un contraste FOFO de 3500:1. Le cœur optique repose sur un système Tri-laser MALC développé en interne. L’objectif est clair : obtenir une image précise, nette et fidèle, sans sacrifier la compacité. Ce produit JMGO promet ainsi une expérience home cinéma de qualité premium.

Le fini graphite et un design “flottant” visent un positionnement premium qui dialogue avec le mobilier plutôt qu’il ne l’envahit. La disponibilité est annoncée pour octobre en Europe et en Amérique du Nord. Le timing colle à la montée des UST (ultra short throw) dans des foyers dans lesquels l’espace manque et la TV géante n’est pas toujours souhaitée. L’IFA, qui s’est achevée, aura servi de rampe de lancement idéale.

FnacDarty, 30 magasins et une promo

La stratégie retail s’affine. FnacDarty distribue désormais le PicoFlix, projecteur portable de JMGO, dans 30 points de vente en France. Format compact (24 × 8 cm), 1,3 kg, 4,5 heures d’autonomie, Full HD 1080P, 420 lumens ISO, image jusqu’à 200 pouces : la fiche technique cible les usages nomades, du salon au jardin. Le pack PicoFlix inclut un trépied sol et une sacoche. Il y a aussi un prix promotionnel de 499 € chez Fnac jusqu’au 23 septembre.

La marque assume sa méthode : « Notre investissement constant dans l’innovation produit, le marketing et les relations distributeurs en Europe témoigne de notre engagement durable et de notre approche stratégique sur ce marché », déclare Forrest Li, PDG de JMGO. L’IFA aura joué son rôle de caisse de résonance : un produit “vitrine” crée l’attention, un portable accessible convertit en magasin. Le couple visibilité-disponibilité construit une présence tangible.

MediaMarkt à l’horizon et cap sur l’Europe de l’Ouest

Après la France, MediaMarkt s’ajoute à l’équation : intégration du réseau dès fin octobre avec une première exposition aux Pays-Bas. Les consommateurs néerlandais découvriront en magasin des projecteurs intelligents dont JMGO veut faire une porte d’entrée vers le grand public. Le séquencement paraît logique : IFA pour la notoriété, FnacDarty pour installer la marque, MediaMarkt pour densifier le maillage européen.

Si l’O2S Ultra 4K incarne l’ambition premium, le PicoFlix illustre la stratégie d’adoption par l’usage, sans contraintes d’installation. Les prochains mois diront si l’ultra-courte focale s’impose face aux téléviseurs géants, alors que les arbitrages énergie, encombrement et prix reconfigurent le foyer. On l’aura compris ! L’édition 2025 de l’IFA s’achève sur une note claire pour JMGO : consolidation en Europe de l’Ouest et calendrier de lancement en octobre.

