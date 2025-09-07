MOVA Z60 Ultra Roller Complete : adieu tapis mouillés et odeurs !

MOVA Z60 Ultra Roller Complete révolutionne l’aspiration et le lavage grâce à une technologie sous pression unique. Un robot haut de gamme dévoilé à l’IFA 2025.

Le spécialiste smart home MOVA dévoile à Paris son nouveau fleuron, le Z60 Ultra Roller Complete. Ce robot aspirateur-laveur combine eau sous pression, puissance d’aspiration de 28 000 Pa et innovations inédites. Conçu pour s’adapter aux réalités des foyers modernes, il vise à mettre fin aux frustrations liées aux tapis mouillés, aux coins mal nettoyés et aux odeurs persistantes de serpillière.

Une nouvelle génération de lavage actif

Avec le Z60, MOVA mise sur un changement de paradigme : transformer le robot aspirateur en véritable machine de lavage. Son système HydroForce™ se distingue par un rouleau pressurisé de 25,6 cm. Il est alimenté par 12 buses qui projettent en continu de l’eau propre. La marque précise que la pression atteint 4100 Pa, équivalente à 1,7 kg de force, ce qui reproduit le geste du nettoyage manuel. Le racleur intégré à 360° élimine l’eau sale. Cela supprime tout risque de recontamination. Contrairement aux serpillières rotatives passives, cette technologie agit activement et permet de venir à bout des taches incrustées en un seul passage.

Puisque les consommateurs recherchent des solutions plus hygiéniques et efficaces, MOVA répond à une demande croissante : obtenir des sols aussi propres que s’ils avaient été lavés à la main, mais sans effort. « HydroForce™ nettoie activement, répondant ainsi aux attentes des foyers qui exigent bien plus qu’un simple entretien de surface », souligne la marque. L’appareil s’adresse particulièrement aux familles avec enfants ou animaux, où la propreté n’est pas négociable.

Technologies intelligentes pour tapis et recoins

Au-delà de la puissance de lavage, MOVA introduit AutoShield™, un système de surélévation automatique des rouleaux. Cette innovation permet au Z60 de franchir les tapis sans les mouiller, sans nécessiter de zones interdites ou de manipulations manuelles. C’est une réponse directe à l’un des irritants des utilisateurs de robots aspirateurs-laveurs. Autre défi relevé : le nettoyage le long des murs et dans les coins.

Grâce à la technologie MaxiReach™, le rouleau et la brosse latérale s’étendent au-delà du châssis. Ils peuvent ainsi atteindre des zones souvent négligées par les modèles concurrents. Cette extension mécanique rompt avec les limites des rouleaux classiques et assure un résultat homogène, même au ras des plinthes. Ces avancées rendent les robots aspirateurs réellement autonomes, capables de gérer l’ensemble des surfaces d’un foyer. Cela va du tapis aux interstices difficiles d’accès.

Navigation agile et entretien facilité

Compact avec ses 96 mm de hauteur, le Z60 passe sous les meubles bas et s’oriente via la navigation FlexScope™, dotée d’un capteur DToF rétractable. Sa plateforme LiftPro™ associée à StepMaster™ 2.0 lui permet de franchir des obstacles jusqu’à 8 cm. C’est un record sur ce segment. Côté aspiration, ses 28 000 Pa de puissance le classent parmi les robots les plus performants du marché. C’est renforcé par la brosse anti-emmêlement TroboWave™ DuoBrush. MOVA soigne également la maintenance avec son système DuoSolution™, qui différencie les produits de nettoyage selon les usages.

L’appareil intègre un cycle automatique à l’eau chaude (80 °C), un séchage à l’air chaud qui élimine 99 % des bactéries et une stérilisation UV du bac de lavage. Ces fonctions renforcent son positionnement haut de gamme et en font un outil pensé pour durer. Proposé à 1 399 €, MOVA offre également une garantie de 3 ans. Présenté à l’IFA Berlin jusqu’au mardi 09 Septembre 2025, il illustre la montée en puissance de la marque sur un secteur en pleine mutation.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn