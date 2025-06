Découvrez la Mazda EZ-6 qui promet plus de 1200km grâce à sa technologie hybride

La Mazda EZ-6 fait parler d’elle avec une promesse d’autonomie qui dépasse les 1200 km grâce à sa technologie hybride avancée.

Ce véhicule est une combinaison parfaite de style et de technologie. Il est destiné à séduire aussi bien les conducteurs soucieux de l’environnement que les amateurs de performance. Avec son design, ses fonctionnalités et sa technologie hybride, la Mazda EZ-6 pourrait transformer la mobilité durable.

Un hybride qui impressionne par ses performances

Cette nouvelle-venue est disponible en deux versions. La première est entièrement électrique tandis que la deuxième est une hybride rechargeable (PHEV). La version PHEV de la Mazda EZ-6 avec technologie hybride est particulièrement remarquable. Ceci, car elle affiche une autonomie totale de plus de 1200 km en combinant l’électricité et l’essence.

D’après les premières indications, l’EZ-6 pourrait disposer d’un moteur à essence de 1,5 L. Celui-ci s’associe à un moteur électrique qui génère jusqu’à 218 CV. Lorsque la batterie est à 100%, la EZ-6 pourrait également parcourir environ 200 km en mode tout électrique. Elle est donc idéale pour les trajets quotidiens.

En ce qui concerne le design, la Mazda EZ-6 munie d’une technologie hybride met en avant l’esthétique KODO de la marque. Il se caractérise par des lignes fluides ainsi qu’un look moderne qui attire l’œil. Ce véhicule de taille moyenne mesure en outre près de 4921 mm de long, il combine donc le luxe et la praticité. Ainsi, si vous cherchez un style attrayant avec des performances exceptionnelles, cette Mazda est pour vous.

Une technologie hybride signée Mazda pour la durabilité

La marque japonaise a investi des efforts considérables dans le développement de la EZ-6. C’est notamment le cas en matière de technologies de conduite autonome et d’assistance à la conduite. Le but est de proposer un véritable confort de conduite.

En plus de sa technologie hybride, la Mazda EZ-6 sera aussi dotée d’un système cockpit intelligent. Elle s’équipera également d’une caméra panoramique et de capteurs ultrasoniques. Tout ceci prouve l’engagement de Mazda pour une conduite plus intelligente et sécurisée.

Prévue pour une commercialisation mondiale, cette Mazda entend séduire les jeunes conducteurs ainsi que ceux soucieux de la planète. Son lancement, qui aura lieu lors du Chongqing Auto Show le 7 juin 2025, suscite déjà une forte anticipation. Et vous, que pensez-vous de cette Mazda EZ-6 et de sa technologie hybride ?

