Darkest Minds : Rébellion : la très sombre fin du film expliquée

Découvrez la fin de Darkest Minds : Rébellion, la suite de la saga avec une touche Hunger Games saupoudrée des intrigues à la Divergente. Si vous avez la flemme de regarder ou si vous avez raté certains détails, ce décryptage va certainement vous plaire avec des spoilers en sus bien évidemment !

Dans un futur dystopique, la plupart des jeunes de moins de 20 ans ont été exterminés par une pandémie mystérieuse. Les survivants ont développés des pouvoirs surnaturels qui mettraient le monde en danger. Alors, ils ont été enrôlés dans un camp et classés par couleur selon la dangerosité de leurs pouvoirs. Dans cette société répressive, ces jeunes sont devenus les proies du gouvernement mais aussi des groupes rebelles qui voulaient mettre leur capacité à leur profit.

On se demande donc comment se termine le film ? Si vous souhaitez connaître la fin de Darkest Minds : Rébellion, voici les détails de la scène finale avec les ouvertures qu’il laisse pour la suite !

Darkest Minds : Rébellion : ce plan de Clancy révélé à la fin

La conclusion de Darkest Minds se concentre sur la confrontation finale entre Ruby et Clancy (Patrick Gibson), le fils du président avec des capacités télépathiques aussi puissantes que celles de Ruby. Tout au long du film, Clancy s’est révélé être un faux allié, dirigeant un refuge pour les adolescents en fuite. Mais derrière cette façade se cache un plan sinistre : Clancy veut former une armée de mutants pour prendre le contrôle du gouvernement et de la Terre entière, à l’image d’un Magneto dans l’univers X-Men.

Ruby et Liam (Harris Dickinson) réalisent que Clancy utilise ses pouvoirs pour manipuler et asservir les jeunes réfugiés. La tension monte jusqu’à un face-à-face explosif entre Ruby et Clancy. Le combat se termine de manière dramatique lorsque Ruby utilise ses pouvoirs pour faire écraser un hélicoptère sur Clancy, mettant un terme temporaire à sa rébellion.

Quel est ce sacrifice que Ruby doit faire et qui rend la fin plus dramatique ?

La victoire de Ruby n’est pas sans conséquence. Clancy est vaincu, mais Ruby doit faire face à une nouvelle réalité : la guerre est loin d’être terminée. Le gouvernement tout comme la Ligue continuent de menacer l’avenir des enfants. Ruby, qui a toujours cherché à protéger les siens, se retrouve à un carrefour : doit-elle continuer à fuir ou prendre des décisions difficiles pour mettre fin à cette guerre ?

L’un des moments les plus déchirants du film est la décision de Ruby d’effacer les souvenirs de Liam. Amoureux de Ruby, Liam ne supporte pas l’idée qu’elle s’allie à la Ligue. Cette organisation exploite en effet les enfants mutants pour les transformer en armes de guerre. Pour protéger Liam et lui donner une chance de vivre en paix, Ruby efface tous ses souvenirs d’elle. Le dernier baiser dans la scène finale reste très poignant. Ce geste marque un tournant dans le film : Ruby sacrifie son bonheur personnel pour le bien commun. Elle pourra ainsi prendre son rôle de leader au sein de la Ligue, devenant la figure de proue de la rébellion des mutants.

Est-ce qu’il y aura une suite pour Darkest Minds : Rébellion ?

Si nous nous référons aux best-sellers, il faut croire que Darkest Minds : Rébellion est le dénouement de toute l’histoire bien qu’il reste encore un quatrième volet. Pour le film, la scène finale laisse de nombreuses questions en suspens, préparant le terrain pour une potentielle suite.

Est-ce que Clancy est réellement mort ou pourrait-il revenir sous une autre forme, surtout compte de ses puissantes capacités télépathiques ? Comment Ruby va se battre contre le gouvernement tout en protégeant ceux qu’elle aime ? Est-ce que Liam aura une place dans cette nouvelle dynamique ou est-ce que c’est la fin de leur histoire ? Autant des questions sans réponses que le prochain Darkest Minds pourra traiter. En attendant, faites un tour sur Netflix pour visionner les films qui composent la saga pour mieux plonger dans l’histoire !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.