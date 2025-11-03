Daihatsu s’inspire d’un van Toyota iconique pour créer ce petit bijou de camping

Qui a dit qu’il fallait un géant des routes pour aventuriers ? Daihatsu s’inspire du mythique Toyota Hiace pour créer un petit bijou de camping, aussi compact qu’astucieux.

Avec son design malicieux et ses aménagements ingénieux, ce van promet de grandes escapades dans un format mini. Prêt à conquérir les grands espaces sans encombrer la route ? L’essence du voyage libre, version pocket ! Daihatsu réinvente le van légendaire : le camping n’a jamais été si malin !

Daihatsu Kayoibako-K : la boîte magique qui rêve d’aventures

Dans l’ombre des célèbres roadsters présentés au Japan Mobility Show, Daihatsu a dévoilé un petit bijou d’ingéniosité : le Kayoibako-K. Ce concept de kei car électrique semble tout droit sorti d’un jeu de construction, affichant des lignes carrées et fonctionnelles qui rappellent son grand frère chez Toyota.

Son nom, inspiré des conteneurs modulaires, annonce la couleur : ici, tout est question d’adaptabilité et de rationalité. Avec ses phares LED espiègles qui lui donnent presque une expression humaine, ce petit utilieux prouve que la praticité peut rimer avec le charme.

La philosophie des boîtes à la japonaise

« Daihatsu fabriquera les petites boîtes, Toyota les grandes ». Cette déclaration du PDG de Toyota, Koji Sato, résume à elle seule la logique derrière le Kayoibako-K. Pensé comme un véhicule modulaire à l’image des conteneurs maritimes, ce petit utilitaire s’inscrit dans une gamme cohérente, depuis le format kei car jusqu’aux grands fourgons. Son design épuré – avec sa porte latérale coulissante et son hayon arrière plat – mise sur la fonctionnalité, sans pour autant renier une certaine forme d’élégance minimaliste.

Un colis surprise aux multiples facettes

Dans sa version utilitaire, l’habitacle du Kayoibako-K est une caverne de technologie. Un seul siège conducteur, un tableau de bord flottant et un espace de chargement reconfigurable, le tout assisté par une intelligence artificielle dédiée à la livraison du dernier kilomètre.

Mais la véritable magie opère lorsque ce petit camion se transforme en camping-car aventurier, version « Woodland ». Équipé d’une tente de toit escamotable, d’une échelle d’accès et d’un auvent rétractable, il devient le compagnon idéal des escapades en pleine nature.

Prêt pour la route… et les chemins

La version camping ne se contente pas d’ajouter du confort : elle se prépare sérieusement à l’aventure. Ses pneus tout-terrain, sa barre de LED sur le toit et son porte-à-faux réduit lui permettent de s’aventurer loin des sentiers battus. La table et les chaises pliantes rangées à l’arrière complètent ce tableau bucolique. Cela fait de ce petit cube un véritable studio mobile qui n’a rien à envier aux aménagements plus imposants.

Sous le capot, l’électrique en discrète

Aucune information technique n’a filtré, mais les indices sont là : absence de calandre, présence d’une prise de charge à l’avant. Le Kayoibako-K roule très certainement à l’électrique. C’est une motorisation idéale pour les déplacements urbains comme pour les virées en silence en pleine nature.

Ensuite, il s’avère que Daihatsu garde le silence sur une éventuelle production. Ce concept pourrait bien devenir le successeur naturel de l’Atrai. En effet, une version électrique transformée en atelier de stickers pour enfants faisait également salon.

Le petit utilieux qui pourrait bien tout changer

Entre modernité et nostalgie, le Kayoibako-K incarne une vision rafraîchissante de la mobilité urbaine. Il prouve qu’on peut être à la fois compact, malin et plein de ressources – la preuve que les plus petites boîtes recèlent parfois les plus belles surprises. Reste à savoir si ce concept saura séduire au-delà des salons et s’imposer comme le nouveau visage des kei cars de demain.

