Daihatsu Midget de retour : le mini-utilitaire adorable fait son comeback en électrique

Ils l’avaient cru endormi à jamais, mais le voilà qui resurgit, plus mignon et malin que jamais ! Daihatsu ressuscite la Midget, l’emblématique mini-utilitaire, pour une nouvelle vie 100 % électrique.

Avec son look rétro revisité et son gabarit city-friendly, ce petit géant prêt à tout promet de redéfinir la mobilité urbaine avec une bonne dose de charme et d’efficacité. Le comeback adorable est officiellement lancé

Le retour du petit géant : Daihatsu ravive la flamme de la Midget

Dans le tourbillon des salons automobiles, où les bolides surpuissants captent souvent toute l’attention, une petite annonce a le don de réchauffer les cœurs. Alors que le Japan Mobility Show 2025 s’apprête à ouvrir ses portes, Daihatsu a dévoilé un concept qui sent bon la nostalgie et l’innovation : la Midget X. Ce nom n’est pas anodin ; il puise ses racines dans l’histoire trépidante d’un minuscule utilitaire au grand caractère, promettant de réécrire son chapitre à l’encre électrique.

Un héritage sur trois roues

Pour comprendre l’émotion suscitée par cette Midget X, il faut remonter le temps jusqu’en 1957. La Midget originale n’était pas une voiture, mais un astucieux trois-roues conçu pour les artisans et les livreurs, capable de se faufiler dans les ruelles les plus étroites du Japon avec l’agilité d’un deux-roues.

Après une seconde mouture en 1996, la Midget II, la production s’était arrêtée en 2001. Mais Daihatsu, visiblement, gardait une affection particulière pour ce petit symbole de débrouillardise, et a décidé qu’il était temps de lui offrir une nouvelle vie.

Une silhouette rétro, une technologie moderne

Le teaser de la Midget X dévoile un véhicule au design résolument charmant, qui fait clairement un clin d’œil à son aïeule. Les phares avant ronds à LED et le pare-brise en forme de bulle d’hélicoptère évoquent son illustre prédécesseur.

Les roues semi-découvertes arborent des feux intégrés, tandis qu’un indicateur de charge de la batterie trône sur la portière, rappelant son nouveau statut de véhicule 100% électrique. Daihatsu joue la carte de la séduction rétro-futuriste avec brio.

Un intérieur sorti d’un film de science-fiction

L’audace ne s’arrête pas à la carrosserie. À l’intérieur, l’habitacle défie les conventions avec un poste de conduite central, comme dans une McLaren F1 ! Le volant, au design non conventionnel, est flanqué de deux sièges passagers, créant une configuration à trois places pour le moins originale.

Les portes à ouverture arrière sont équipées de poignées rotatives, et le concept présenté mélange un compartiment de rangement style sac à dos et un plateau arrière allongé, laissant entrevoir une modularité prometteuse pour les futurs utilisateurs.

Le petit utilitaire multitâche

Sans dévoiler ses fiches techniques, Daihatsu résume sa philosophie en une phrase : « Parce qu’elle est petite, elle peut s’adapter à une variété de styles de vie. » L’objectif est clair. Ce petit véhicule électrique sera un compagnon idéal pour la ville, pour faire des livraisons, des déménagements de dernière minute ou des explorations urbaines. En ravivant l’esprit de modèles cultes comme la Hijet ou la Copen, la Midget X se présente comme le couteau suisse moderne, conçu pour « rendre tout le monde heureux ».

Pour l’instant, la Midget X est en étude. Mais son potentiel est tel qu’il serait surprenant qu’elle ne trouve pas un jour le chemin des usines, peut-être même au-delà des frontières japonaises. Son charme désuet et son pragmatisme électrique pourraient bien séduire une nouvelle génération en quête de mobilité maligne et pleine de personnalité. La suite de l’histoire s’écrira à Tokyo, où le petit géant fera ses premiers pas sous les projecteurs.

