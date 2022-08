[Comparatif] Meilleure crêpière : laquelle choisir ?

Vous êtes à la recherche de la meilleure crêpière du marché, tant en termes de performance que de sécurité ? Si c’est le cas, lisez la suite de ce comparatif.

Faire ses propres crêpes peut être très amusant et vous ouvrira un tout nouveau monde de délices. Cependant, il peut être difficile de choisir la meilleure crêpière. Pour réduire votre casse-tête, voici un guide complet sur la façon dont vous pouvez choisir les meilleures machines disponibles sur le marché.

Krampouz Billig : la meilleure crêpière bretonne

La Billig est l’un des produits phares de Krampouz. Cette crêpière dispose d’une plaque en fonte microsillonée assurant une meilleure qualité de cuisson combinant régularité et homogénéité de la température. Par ailleurs, la fonte fait partie des matériaux particulièrement robustes promettant à ce dispositif une durée de vie inégalée.

Le réglage de la température de la plancha s’adapte aux différentes préparations grâce à son thermostat qui peut être réglé de 50 à 300 °C. En revanche, la plaque nécessite un entretien particulier. Billig s’adresse donc aux semi-professionnels ou aux amateurs de crêpes qui ne reculent devant rien. Il s’agit là d’un atout majeur par rapport à d’autres modèles qui ne disposent que d’un sélecteur de mode ou d’un simple bouton d’alimentation, comme le Tefal Crep’Party.

Cette crêpière électrique met environ 7 minutes avant d’atteindre la température requise. Cela est dû au matériau composant la plaque de cuisson ainsi qu’à son épaisseur. En effet, la fonte se chauffe beaucoup plus lentement par rapport à une plaque à revêtement antiadhésif.

Contrôle de température : thermostat

Diamètre : 40 cm

Matière de la surface : Fonte usinée

Nombre de crêpes : 1

Puissance : 3000 W

Points forts

Résistance de l’appareil.

Plaque en fonte

Points faibles

Appareil plus lourd

Le tampon nettoyant n’est pas fourni.

Tefal Gourmet : la crêpière électrique polyvalente et conviviale

La Tefal Gourmet se révèle être une crêpière classique, mais performante. Elle dispose de 2 plaques permettant de préparer simultanément 2 crêpes moyennes ou 6 petites crêpes. Ces plaques anti adhésives en aluminium se révèlent particulièrement légères. Cela facilite le passage entre les deux plaques. Ces dernières bénéficient d’un témoin de chauffe.

Polyvalent, cet appareil offre différentes plages de température permettant de cuire des pancakes. De plus, Tefal propose une louche, un doseur de pâte, une large spatule, 6 spatules ainsi qu’un manuel pour les recettes.

À puissance maximale, cette crêpière ne met que 3 minutes pour obtenir une température de 210 °C. En utilisant le degré 5 afin d’atteindre les 300 °C, la molette doit être réglée au niveau 2 pour cuire les crêpes au plus près des températures attendues.

Contrôle de température : Variateur de puissance

Diamètre : 44 cm

Matière de la surface : Anti-adhésif

Nombre de crêpes : 6

Puissance : 1100 W

Points forts

Plancha de taille moyenne

Facile à utiliser et à entretenir.

Points faibles

Revêtement en plastique.

Câble électrique de faible longueur.

Lagrange 109001 : une crêpière électrique de grande taille

Il est vrai que préparer des crêpes délicieuses et les déguster entre amis ou en famille permet de profiter d’un bon moment de convivialité. Dans ce cas, il faut disposer de la meilleure crêpière disponible. Le modèle maxi de Lagrange combine efficacité et puissance.

Il dispose d’une plaque de cuisson grand format et amovible. Cette dernière répond aux attentes des gros appétits. Par ailleurs, son traitement anti adhésif garantit que les pâtes ne risquent pas de coller sur la plaque. Afin de rendre plus facile son utilisation, cet appareil possède deux larges poignées pour limiter tout risque de brûlure. Pour plus de sécurité, ce constructeur a mis en place des coussinets antidérapants placés en dessous de l’appareil. La présence du porte-spatule et du rinceur amovible permet d’avoir tous les ustensiles sous la main lors de chaque préparation.

Contrôle de température : Thermostat

Diamètre : 35 cm

Matière de la surface : Anti-adhésif

Nombre de crêpes : 1

Puissance : 1 400 W

Points forts

Cordon 2 mètres

Une cuisson rapide grâce à sa performance.

Points faibles

Dimension imposante qui n’est pas très commode pour le rangement

Le thermostat pose quelques problèmes

Bestron ASW602 : la crêpière électrique au design contemporain

Installé sur un cadre, le Bestron ASW602 présente une innovation par cet aspect. Cet accessoire se révèle utile pour faire varier les modes de cuisson. De plus, sa plaque est le seul élément amovible. Ce modèle offre la possibilité de réaliser des crêpes rapidement.

Pour régler cette crêpière électrique, il faut utiliser le bouton rotatif. Ensuite, il faut simplement verser la pâte sur le grand plateau de 30 cm. Il suffit ensuite de la rouler avec le rouleau en bois, de la lisser et de la faire cuire légèrement de chaque côté pour que le dessert soit parfait. En outre, la surface antiadhésive se nettoie rapidement après utilisation.

Ainsi, la crêpière Bestron ASW602 offre la possibilité de réaliser la meilleure recette de crêpes. Il constitue un achat idéal pour diversifier ses goûts, tout en veillant au respect de sa ligne.

Contrôle de température : Thermostat

Diamètre : 30 cm

Matière de la surface : Anti-adhésif

Nombre de crêpes : 1

Puissance : 1 000 W

Points forts

Son esthétisme

Un appareil polyvalent.

Point faible

Le cordon électrique est un peu trop court

Senya Crêpe Time SYCK-CV02 : la meilleure crêpière au prix abordable

La Senya Time SYCK-CV02 présente l’avantage d’être facile à manipuler. C’est la meilleure crêpière pour ceux qui veulent profiter du plaisir gustatif. En effet, le fabricant a mis à disposition des outils en bois. En outre, quelques caractéristiques notables viennent enrichir ce tableau.

Senya dispose de pieds en plastique antidérapants. Par conséquent, sa stabilité constitue un avantage essentiel. En effet, les appareils ayant une telle qualité résistent mieux aux chocs par rapport aux autres. Ainsi, cette crêpière ne risque pas de se renverser. En plus, ranger cet appareil devient plus facile.

Cette crêpière Senya Crêpe Time SYCK-CV02 dispose également d’un outil performant. La combinaison de plaques permet de réaliser des crêpes dans deux dimensions différentes. En outre, sa conception en aluminium et son traitement antiadhésif permettent de retirer facilement la crêpe facilement.

Contrôle de température : Variateur de puissance

Diamètre : 30 cm

Matière de la surface : Anti-adhésif

Nombre de crêpes : 2 plaques interchangeable

Puissance : 1 500 W

Points forts

Crêpière facile à utiliser

2 plaques de cuisson.

Point faible

Absence de bords.

H.Koenig KREP29 : la meilleure crêpière pour un moment chaleureux avec les proches

La meilleure crêpière électrique permet de cuire les crêpes de manière homogène. Elle doit offrir le même diamètre et la même épaisseur lors de la cuisson de chaque crêpe. Voilà ce que H.Koenig KREP29 propose. En effet, cet appareil a été créé spécialement pour donner aux amateurs de pancakes une atmosphère chaleureuse à l’occasion d’une crêpe party. Cette crêpière se place élégamment au centre de la table.

La crêpière fonctionne en toute simplicité. Elle dispose d’un thermostat ajustable avec 8 paramètres. Grâce à un curseur, il est possible de faire monter la température jusqu’à 230 °C.

Ce modèle fournit une puissance élevée de 1300W pour accélérer le réchauffement de la plaque. À savoir que sa plaque a un revêtement antiadhésif facilitant le nettoyage.

Contrôle de température : Thermostat

Diamètre : 33 cm

Matière de la surface : Anti-adhésif

Nombre de crêpes : 1

Puissance : 1 300 W

Points forts

Surface de cuisson très large

Design épuré et pratique

Points faibles

6 minutes pour préparer une crêpe.

Domo do8709p : la crêpière électrique haut de gamme

Domo do8709p est idéal pour des moments partagés où les proches ont une passion commune : la crêpe, qu’elle soit sucrée ou salée. La manipulation de l’appareil est aisée au point de permettre à tous de se servir. Après avoir préparé la pâte à crêpe et disposé tous les ingrédients des crêpes.

Cette crêpière s’équipe en fait d’une plaque pour préparer 6 délicieuses crêpes simultanément. La plancha mesure 11,5 cm de diamètre recouverte de matériau antiadhésif de qualité.

Avec sa conception ergonomique et son format réduit, cette crêpière peut être posée sans problème au milieu d’une table. Elle comporte même un dispositif pour ranger le cordon.

Sa capacité de chauffe s’élève à 1 000 W. Cette puissance permet de cuire plusieurs crêpes à la fois sans surchauffe. Par ailleurs, elle incorpore une fonction anti-surchauffe et des indicateurs de marche et d’arrêt.

Contrôle de température : Thermostat

Diamètre : 11,5

Matière de la surface : Anti-adhésif

Nombre de crêpes : 6

Puissance : 1 000 W

Points forts

Contrôle permanent de la température

Possibilité de faire 6 crêpes en une seule fois

Points faibles

Durée de préchauffage assez long

Thermostat pas très précis

Comment choisir la meilleure crêpière électrique ?

C’est un phénomène assez courant de ne pas savoir quelle crêpière acheter. Ce dilemme se pose en raison de l’existence de différents types de crêpières présentes sur le marché. Découvrez les critères à prendre en compte pour choisir la meilleure crêpière électrique.

Surface de cuisson

Ce que nous recherchons dans une crêpière, c’est la surface antiadhésive ultime.

La crêpe cuite doit simplement glisser facilement de la surface de cuisson sans qu’il soit nécessaire de la soulever avec une spatule. Il est également important que la surface de cuisson soit résistante.

Facilité de nettoyage

Idéalement, la surface antiadhésive de votre crêpière devrait être nettoyée en quelques secondes. Certaines crêpières sont livrées avec des pièces amovibles, ce qui est idéal lorsque vous devez faire tremper des aliments brûlés sur la surface antiadhésive. Assurez-vous simplement qu’il est facile de le remettre en place après le nettoyage.

Contrôle de la température

De nombreuses crêpières sont livrées avec un seul réglage de chaleur. Ce n’est pas vraiment un problème, car cela devrait être la chaleur idéale pour cuire des crêpes légères et moelleuses. Mais si vous songez à essayer différentes recettes de crêpes et ingrédients, ceux-ci peuvent nécessiter des températures de cuisson plus élevées ou plus basses. C’est là qu’un contrôle de température variable sera utile.

Facilité de stockage

Maintenant, avouons-le, vous n’allez probablement pas manger des pancakes tous les jours. Vous avez donc besoin d’une crêpière facile à ranger lorsqu’elle n’est pas utilisée. Certaines conceptions de crêpières vous permettent d’enrouler le câble autour de la machine elle-même, ce qui facilite son stockage.

Multifonctionnel

Qui n’aime pas une machine multifonctionnelle ? Il ne sert à rien de prendre un espace précieux dans la cuisine avec plusieurs machines qui ne font qu’une chose chacune. Heureusement, de nombreuses crêpières servent également de plaque chauffante pour les gaufres, les hamburgers et même les biscuits.

Donc, si vous manquez d’espace dans votre cuisine, il est logique d’opter pour un gadget multifonctionnel qui peut faire plus d’un travail.