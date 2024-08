L'Aegis Legend 2 L200 + Zeus Sub

L'Aegis Legend 2 L200 + Zeus Sub est un kit robuste et performant, idéal pour les vapoteurs expérimentés à la recherche d'une expérience puissante et durable. Ce kit comprend la box Aegis Legend 2 L200, qui dispose d'une batterie double 18650, offrant une capacité énergétique solide pour les longues sessions de vapotage. Son écran coloré de 1,08 pouce permet de contrôler facilement les différents modes de vape. Quant au Zeus Sub Ohm, il propose une capacité de 5 ml pour accueillir une quantité généreuse de liquide et fonctionne avec des résistances Z-Series, idéales pour produire une vapeur dense avec une restitution des saveurs optimisée.

Avec une puissance de sortie pouvant aller jusqu'à 200 Watts, l'Aegis Legend 2 L200 est conçu pour les gros vapoteurs qui souhaitent un hit puissant et une vapeur abondante. Cependant, son poids et sa taille peuvent être un inconvénient pour ceux qui recherchent un appareil plus discret et léger à transporter.

Caractéristique techniques