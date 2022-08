[Comparatif] Meilleur chauffage solaire piscine : lequel choisir ?

Le chauffage solaire constitue un meilleur moyen de réchauffer une piscine glaciale. En effet, il ne nécessite pas d’électricité et peut être installé par un bricoleur.

Si une piscine privée peut être rafraîchissante par une chaude journée d’été, il peut être difficile de la rendre confortable. Heureusement, le chauffage solaire peut réchauffer l’eau de la piscine et mettre fin aux frissons. Trouvez ci-dessous les meilleures options de chauffage pour piscines creusées et hors-sol.

Bestway : chauffage solaire de piscine pour les petits budgets

Pour 55,20 euros seulement, Bestway propose le meilleur chauffage solaire pour chauffer l’eau d’une piscine. Écologique et plus économique, cette solution tire parti de l’énergie solaire pour augmenter la température ambiante de l’eau de 3 à 5 °C en fonction des conditions climatiques. Ce chauffage a été conçu en PVC résistant de 0,9 mm d’épaisseur.

Ce tapis chauffant permet d’obtenir un débit de 9,463 litres d’eau par heure avec une pompe à cartouches. Son installation est facilitée par des raccords compatibles avec des flexibles ayant un diamètre de 3,2 cm et 3,8 cm.

Son poids réduit de 6,1 kg le rend facile à manipuler. De plus, ce chauffage solaire peut être rangé sans aucun problème. En général, ce sont les performances et la maniabilité de ce produit qui ont séduit les utilisateurs.

Dimensions : 1,10 m x 1,71 m

Matériau : PVC haute technologie

Longueur du tuyau : 3 m

Diamètre du raccord : 38 mm

Température de chauffage : 3 à 5 °C environ.

Points forts

Grande résistance

Légèreté et respect de l’environnement

Points faibles

Nécessite un entretien périodique

L’installation peut parfois se révéler difficile

Gre AR2069 : chauffage solaire pour la piscine hors-sol

Gre AR2069 convient au piscine hors-sol que ce dernier soir en acier, en bois ou composite pour répondre aux besoins des consommateurs. Il augmente la température à 6°C pour offrir plus de confort lors de la baignade. Cela permet de rester aussi longtemps que possible dans l’eau, même à la fin de l’été.

Ce chauffage solaire pour piscine est fabriqué dans un matériau robuste, le polyéthylène, qui garantit un meilleur rendement. En plus de son efficacité énergétique, ce modèle présente un avantage majeur. En effet, il s’agit d’une solution écologique, ce qui constitue un argument essentiel pour ceux qui souhaitent contribuer à l’amélioration de l’environnement. De plus, en fonction de la quantité d’eau à chauffer, il est possible de mettre en place plusieurs panneaux.

Dimensions : 600 x 60 cm

Matériau : PVC

Longueur du tuyau : longueur en fonction de l’installation.

Diamètre des raccords : 38 mm

Température de chauffage : 6 °C

Points forts

Température pouvant atteindre 6 °C

Modèle de dimensions assez importantes grâce à ses 600 x 60 cm

Points faibles

Son poids de 7 kg

Son prix élevé

VidaXL : le meilleur chauffage solaire de piscine

Offrant toutes les caractéristiques indispensables pour un chauffage solaire, le VidaXL mérite sa place dans ce comparatif. Sous la forme d’un dôme, ce modèle présente un aspect révolutionnaire et esthétique dans le jardin. Il peut être placé un peu partout, même au bord de la piscine pour ceux qui n’ont pas assez d’espace étant donné sa taille réduite. Ses dimensions ne diminuent en rien son efficacité, vu qu’il peut être utilisé les piscines de 16 800 litres.

Composé d’aluminium et de PEHD, il bénéficie des avantages des matériaux de haute qualité qui lui assurent longévité et efficacité. Quant à ses tuyaux particulièrement longs, ils évitent les raccordements supplémentaires. D’un diamètre de 38 mm, ils permettent de réchauffer l’eau à une vitesse satisfaisante, pour un maximum de confort.

Économe en énergie, ce chauffage exploite l’énergie solaire pour chauffer la piscine. Il est livré avec 2 anneaux en caoutchouc, 2 raccords, 2 clips et en caoutchouc et 1 tuyau.

Dimensions : 75 x 75 cm

Matériau : HDPE + aluminium

Longueur du tuyau : 2 m

Diamètre des raccords : 38 mm

Autres caractéristiques : approprié pour les piscines pouvant contenir jusqu’à 16 800 litres d’eau

Points forts

Polyvalent

Des pieds réglables en aluminium

Points faibles

Prix élevé

Ses accessoires ont tendance à se dégrader facilement

Well2wellness Sunny : le chauffage solaire de piscine pour un meilleur moment de détente

Le chauffage solaire « Sunny » de well2wellness réduit la consommation énergétique tout en chauffant la piscine extérieure jusqu’à 5 °C. En outre, il allie efficacité et élégance. En fait, cet appareil convient parfaitement aux piscines ayant un volume maximal de 7500 litres. Pour des bassins plus grands, il suffit de connecter 4 chauffages en série pour obtenir un résultat optimal. Sans oublier que la base du Sunny peut être réglée à 20° par rapport à l’angle du soleil. Cela permet de profiter au mieux de l’énergie solaire que ce soit dans la matinée qu’en fin d’après-midi. Pour assurer le circuit d’eau, il faut disposer d’une pompe standard avec un débit compris entre 2000 et 10 000 l/h.

Pas besoin de procéder à de grands raccordements ou travaux pour l’installation. Ce chauffage est équipé d’une vanne de dérivation à 3 voies pour un fonctionnement optimal. Les raccords sont fournis en plus du ruban téflon et des colliers de serrage.

Dimensions : 70 x 70 cm

Matériau : non précisé

Longueur du tuyau : NA

Diamètre des raccords : NA

Température de chauffage : 5 °C

Points forts

Installation facile

Sa taille lui permet de se déplacer partout

Point faible

Absence de système de fixation

Le chauffage solaire INTEX : un choix haut de gamme

Depuis 1965, INTEX n’a cessé de révolutionner l’univers de la piscine. Avec son tapis solaire, la marque a pour but de permettre à ses propriétaires de vivre des moments de plaisir durant leur baignade. En fait, ce produit chauffe l’eau de manière économique et écologique. Il transforme les rayons du soleil en chaleur, permettant de gagner des degrés supplémentaires sur la température de l’eau de la piscine. Par ailleurs, ce chauffage solaire peut filtrer 7,5 m2 par heure, une performance exceptionnelle.

Il est possible d’installer jusqu’à 6 tapis pour réchauffer l’eau d’une grande piscine rapidement. Grâce au bypass, la filtration peut être ouverte et fermée facilement. Ce chauffage est livré avec des raccords de 32 mm, 2 adaptateurs pour un raccordement de 38 mm. Avec ce tapis chauffant révolutionnaire, les baignades ne seront plus jamais les mêmes.

Dimensions : 120 x 120 cm

Matériau : plastique

Longueur du tuyau : NA

Diamètre des raccords : 32 mm température de chauffage 3 à 5 °C

Points forts

Robustesse du tapis

Prix abordable

Points faibles

L’efficacité du chauffage laisse à désirer.

Sa taille le rend difficile à ranger.

MaxxToys : le meilleur chauffage solaire incurvé

MaxxToys est une marque réputée dans l’industrie, et ce produit pourrait être le meilleur chauffage solaire pour une piscine creusée. Il permet d’absorber la chaleur des rayons solaires pour la transférer à l’eau circulant dans le panneau. En installant correctement les systèmes solaires, la température peut augmenter jusqu’à 6 °C. Pour ce faire, il faut placer le chauffage dans un endroit où le soleil est suffisamment présent.

Pour incliner le panneau, il suffit de le monter sur les pieds de fixation fournis. Par mesure de sécurité, il faut éviter d’installer le chauffage solaire à une distance inférieure à 1,5 m de la piscine.

Le fabricant a utilisé des matériaux de première qualité capables de résister à l’exposition quotidienne au soleil et à d’autres facteurs environnementaux. La durabilité est impressionnante, et on pourrait en dire autant des performances du produit. Il assure que des températures plus basses ne vous empêchent pas de passer du temps dans la piscine.

Dimensions : 120 x 120cm

Matériau : plastique

Longueur du tuyau : NA

Diamètre du raccord : NA

Température de chauffage : 3 à 5 °C

Points forts

Conception incurvée pour une meilleure exposition au soleil

Pieds ajustables pour le positionnement

Points faibles

Petite taille risquant de limiter la collecte de chaleur

Ne convient pas aux grandes piscines.

Arebos : chauffage solaire pour prolonger la saison de baignade

Le chauffage solaire Arebos utilise un système de flux direct pour chauffer la piscine. Ce modèle propose un débit exceptionnel pouvant atteindre 10 000 l/h et une capacité pouvant aller à 15 litres. La pression de service peut atteindre 3 degrés. Ainsi, il suffit d’un seul panneau solaire pour augmenter la température de l’eau de la piscine en très peu de temps. Ce faisant, la piscine peut être utilisée presque instantanément.

Les capteurs peuvent être placés soit près de votre piscine, soit sur votre toit. Bien entendu, le processus de chauffage peut être accéléré. Pour cela, il faut simplement ajouter plus de modules thermiques au circuit d’eau. En ce qui concerne l’installation, elle se fait très facilement et la différence de température de l’eau se fait sentir en peu de temps. Bien que le système soit efficace, il nécessite l’achat d’un kit d’installation séparé pour le monter sur le toit.

Dimensions : 117 x 55 cm.

Matériau : plastique

Longueur du tuyau : NA

Diamètre du raccord : NA

Température de chauffage : 6 °C

Points forts

Polyvalent

Conception de toile brevetée

Point faible

Pas très durable

Meilleur chauffage solaire piscine : guide d’achat

Il y a un certain nombre de facteurs importants à prendre en compte pour acheter le meilleur chauffage solaire pour piscine. Notamment la taille et le type de piscine ainsi que la durabilité et la méthode d’installation de chaque chauffe-piscine. Apprenez-en davantage sur ces facteurs et sur d’autres caractéristiques importantes.

Type de piscine

Un facteur permettant de réduire le champ des options est le fait de savoir si vous recherchez un chauffage solaire pour une piscine hors-sol ou creusée. Étant donné que les chauffages solaires fonctionnent en se fixant à la pompe existante de la piscine, il est important d’en acheter un qui est conçu pour fonctionner avec le type de piscine. La plupart des pompes de piscine sont conçues pour fonctionner avec les piscines creusées ou hors terre, mais pas avec les deux types.

Taille de la piscine

Comme il faut plus d’énergie pour chauffer une grande piscine qu’une petite, il est essentiel que le système de chauffage solaire soit suffisamment grand pour chauffer la quantité d’eau de la piscine. En général, la surface du système de chauffage doit correspondre à 50 à 100 % de la surface de la piscine pour la chauffer efficacement.

Les piscines situées dans des régions où il fait plus froid ou plus nuageux nécessitent une surface plus proche de 100 % de la surface de la piscine. En revanche un système plus petit suffira pour les climats plus chauds et plus ensoleillés.

Type de montage et installation

La plupart des chauffages solaires sont proposés avec différentes options de montage. Les petits modèles se composent de cadres rigides de forme carrée ou ronde, qui peuvent être montés sur un toit ou être installés comme une unité autonome. Certains s’équipent de supports réglables qui permettent à l’utilisateur d’orienter le panneau de manière à absorber le maximum de lumière solaire.

Quant aux modèles plus grands, ils comprennent des panneaux qui doivent être montés sur une structure, en général un support posé sur le sol ou sur le toit d’une maison. Ces derniers exigent que l’utilisateur achète des kits d’installation et des supports séparément, ce qui peut augmenter le coût global.

Température et efficacité

La capacité d’un chauffage solaire à augmenter la température de l’eau dépend de plusieurs facteurs. Notamment la surface du chauffage et le nombre d’heures d’ensoleillement qu’il reçoit quotidiennement. En général, sa capacité à influer sur la température de l’eau de la piscine dépend de la taille de sa surface. Lorsqu’il est correctement dimensionné, il peut réchauffer la température de l’eau d’une piscine de 10 degrés sur une période de plusieurs jours.

Matériaux et durabilité

Si vous vous demandez « Combien coûte un chauffe-piscine ? », il est important de tenir compte de la durabilité des matériaux et de la conception. La plupart des chauffages sont constitués de polypropylène noir, qui fait un excellent travail d’absorption de la chaleur du soleil.

Bien que le polypropylène soit imperméable à l’eau, il est susceptible que le matériau endommage les rayons UV. Voilà pourquoi les chauffe-piscines solaires de qualité utilisent du polypropylène traité avec un stabilisateur qui le protège des effets nocifs des rayons UV. Cette couche protectrice lui confère une durée de vie moyenne de 15 à 20 ans.