Comment regarder le Rallye de Grèce 2024 (WRC) gratuitement ?

Les Titans du WRC se donnent rendez-vous en Grèce ! Du 5 au 8 septembre, les spéciales les plus exigeantes d'Europe mettront à rude épreuve les hommes et les machines. Vitesses folles, poussière et paysages à couper le souffle : le spectacle est garanti ! Découvrez comment regarder le rallye WRC de Grèce 2024 gratuitement.

Prêts à affronter les dieux ? Le Rallye de Grèce 2024 vous promet une dose d'adrénaline garantie. Sur des routes mythiques et escarpées, les pilotes vont repousser leurs limites pour dompter leurs bolides. Sur l'Olympe du WRC, les pilotes vont devoir se surpasser pour inscrire leur nom.



Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Envie d'une dose d'adrénaline ? RTBF Auvio vous invite à vivre le Rallye WRC de Grèce 2024 comme si vous y étiez. Ne manquez aucune seconde de l'action. Toutes les spéciales sont à suivre en direct et en intégralité sans bouger de chez vous et sans rien dépenser.



Voici comment y accéder sans aucune restriction : Visionnez librement les courses sur https://auvio.rtbf.be/

Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Rallye WRC de Grèce 2024 : imprévisible jusqu'au bout

À Lamia, le soleil tape dur, le Rallye WRC Grèce 2024 s'annonce comme un véritable combat de titans sur roues. Les favoris affûtent leurs lames, prêts à en découdre sur ce terrain mythique qui a forgé tant de légendes du rallye.

Thierry Neuville, le Belge au sang-froid imperturbable, semble avoir un léger avantage. Sa Hyundai i20 N Rally1, telle une extension de son propre corps, est parfaitement accordée aux caprices des routes helléniques. Mais attention ! Dans son rétroviseur, le jeune loup finlandais Kalle Rovanperä montre les crocs. Champion du monde en titre, il a la fougue de la jeunesse et une Toyota GR Yaris Rally1 qui ne demande qu'à rugir sur les pistes poussiéreuses.

Et n'oublions pas Ott Tänak ! L'Estonien a connu des moments difficiles, mais il est de retour, les yeux brillants de revanche. Il pourrait bien créer la surprise et mettre le feu aux poudres.

Dans l'ombre de ces stars, d'autres pilotes affûtent leurs couteaux. Elfyn Evans, le Gallois discret mais redoutablement efficace, pourrait tirer son épingle du jeu si les favoris venaient à trébucher.

Esapekka Lappi, de retour chez Toyota, a dans sa manche l'atout de l'inattendu. Et que dire de Dani Sordo, véritable renard des pistes, toujours là où on ne l'attend pas ?

Attention, ces routes grecques sont traîtresses ! Un virage mal négocié, et c'est la catastrophe. La victoire ne sourira qu'à celui qui saura allier vitesse et sagesse. Et n'oublions pas les pneus ! Sur ce terrain qui mange le caoutchouc, le moindre choix peut faire basculer la course.

Au fil des spéciales, le classement se dessinera comme un tableau vivant. Qui trouvera le mix parfait entre audace et prudence ? Une chose sûre : dans ce sport où chaque seconde compte, où le destin peut basculer au moindre caillou, rien n'est jamais écrit d'avance.

Vivez le Rallye WRC de Grèce 2024 gratuitement en direct depuis votre canapé sur les chaînes étrangères

Le Rallye de Grèce arrive à grands pas, et cette année, les fans de WRC sont gâtés. Pas besoin de se taper des heures de vol pour vivre l'ambiance de Lamia. Vous allez pouvoir suivre l'intégralité du championnat depuis le confort de votre domicile. Comment ? Direction RTBF Auvio.

La chaîne belge vous offre des sièges au premier rang de ce spectacle immanquable. Chaque virage serré, chaque saut, chaque dérapage contrôlé sera capturé en haute définition. Un programme riche et varié vous attend, avec des analyses, des interviews et des reportages exclusifs. Et le tout en français.

Si vous souhaitez pimenter votre expérience, pourquoi pas un visionnage en langues étrangères ? Arena Sport TV (https://www.tvarenasport.com/tv-scheme), le chouchou des fans des Balkans met à votre disposition des commentateurs serbes ou croates qui s'enflamment à chaque virage.

Ensuite, nous avons O2 TV Sport pour nos amis d'Europe centrale. La plateforme est tellement bien conçue (https://www.o2tvsport.cz/) que vous allez vous sentir comme un pro du paddock. Vous pourrez revoir les moments forts encore et encore, et leurs analyses ? Une pure merveille pour les geeks du WRC.

Et puis, il y a SVT pour les Suédois qui offre l'immersion totale dans la culture nordique du rallye. Quand un pilote suédois est en lice, l'ambiance est électrique ! Vous allez apprendre des expressions en suédois sans même vous en rendre compte.

Mais attention, ces pépites de diffusion sont jalousement gardées derrière des barrières géographiques. C'est là qu'entre en jeu votre allié secret : le VPN.

Cette solution vous ouvrira les portes de ces contenus, peu importe votre localisation. En quelques clics, vous pourrez vous téléporter virtuellement où vous souhaitez pour accéder aux meilleures retransmissions.

Quel VPN choisir pour regarder le rallye WRC de Grèce 2024 gratuitement ?

Prêt à vivre une expérience WRC inoubliable ? Avec NordVPN, vous êtes aux premières loges ! Le Rallye de Grèce 2024 devient une expérience immersive. Plus besoin de vous contenter des résumés, vous vivrez la course en direct, comme si vous étiez à bord de la voiture. Un réseau mondial vous connecte aux meilleures plateformes de streaming, pour que vous ne ratiez aucune seconde du spectacle.

Grâce à cette solution de sécurité, plus de restrictions géographiques, plus de soucis de connexion lente. Vous profitez simplement du spectacle, en toute sécurité.

Alors, prêt à vivre le WRC de Grèce comme jamais auparavant ?

Regarder le Rallye de Grèce 2024 (WRC) gratuitement : FAQ

Quand et où se déroule le rallye ?

Le Rallye WRC de Grèce 2024, également appelé Rallye de l'Acropole, aura lieu du 5 au 8 septembre 2024. Le parc d'assistance sera situé à Lamia, au centre du pays.

Combien de spéciales sont au programme ?

Le parcours comptera 15 spéciales pour un total de 303,23 km chronométrés. Certaines spéciales bien connues comme Dafni, Tarzan et Eleftherohori (Power Stage 2024) seront de retour.

Y aura-t-il une super spéciale à Athènes ?

Non, contrairement aux éditions précédentes, il n'y aura pas de super spéciale à Athènes ou au stade olympique en 2024. Le jeudi sera uniquement consacré au shakedown.

Quelle est la programmation complète de l'événement ?

Jeudi 5 Septembre 2024

08h01: Shakedown – 3,62 km

Vendredi 6 Septembre 2024 – 135,02 km

06h58: ES1 – Ano Pavliani – 122,47 km

ES1 – Ano Pavliani – 122,47 km 08h09: ES2 – Dafni – 121,67 km

ES2 – Dafni – 121,67 km 10h17: ES3 – Tarzan – 123,37 km

ES3 – Tarzan – 123,37 km 13h29: ES4 – Ano Pavliani – 122,47 km

ES4 – Ano Pavliani – 122,47 km 14h40: ES5 – Dafni – 121,67 km

ES5 – Dafni – 121,67 km 16h48: ES6 – Tarzan – 123,37 km

Samedi 7 Septembre 2024 – 116,23 km

07h16: ES7 – Rengini – 128,67 km

ES7 – Rengini – 128,67 km 09h37: ES8 – Thiva – 20,95 km

ES8 – Thiva – 20,95 km 12h05: ES9 – Aghii Theodori – 125,87 km

ES9 – Aghii Theodori – 125,87 km 14h46: ES10 – Loutraki – 12,90 km

ES10 – Loutraki – 12,90 km 16h05: ES11 – Aghii Theodori 2 – 25,87 km

ES11 – Aghii Theodori 2 – 25,87 km 20h05: ES12 – EKO SSS – 1,97 km

Dimanche 8 Septembre 2024 – 54,05 km

07h59: ES13 – Inohori – 17,47 km

ES13 – Inohori – 17,47 km 09h05: ES14 – Eleftherohori – 118,29 km

ES14 – Eleftherohori – 118,29 km 12h15: ES15 – Eleftherohori 2 (Power Stage) – 18,29 km

