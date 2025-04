Coabonnement : l’arme anti-churn qui bouscule le marché du streaming

Alors que les plateformes de streaming se multiplient, le phénomène de résiliation – ou « churn » – prend une ampleur préoccupante. L’inflation, la fin du partage de comptes et la surabondance d’offres accentuent cette tendance. Pour répondre à ces défis, le coabonnement se présente comme une solution gagnant-gagnant. Porté par des acteurs comme Spliiit, il combine économie, personnalisation et lutte contre le piratage.

La résiliation, nouvelle norme du streaming

Dans le secteur de la SVOD, une tendance inquiète les géants du secteur : la volatilité des abonnés. Alors que l’euphorie post-pandémie avait dopé les inscriptions, les chiffres d’aujourd’hui révèlent un virage brutal. Entre 2019 et 2023, le taux de résiliation aux États-Unis a été multiplié par trois. Plus frappant encore, près d’un abonné sur quatre alterne entre souscription et désabonnement en fonction des promotions. Ce comportement, qualifié de « churn », bouleverse l’équilibre économique de plateformes qui misaient sur des revenus récurrents.

Plusieurs facteurs alimentent cette fuite : la multiplication des services concurrents, la fin du partage de compte gratuit, mais surtout une hausse continue des tarifs. Le streaming devient une ligne budgétaire non négligeable dans les foyers. Cette évolution conduit de nombreux utilisateurs à faire des arbitrages. Résultat, les abonnés deviennent des consommateurs intermittents, difficiles à retenir.

Spliiit et le modèle du coabonnement : vers un streaming plus accessible

Spliiit déploie un modèle fondé sur le coabonnement. Le principe est simple : permettre à plusieurs utilisateurs de partager légalement un abonnement, chacun prend en charge une part du coût total. Pour les éditeurs, c’est une réponse concrète à la volatilité ; pour les abonnés, une solution pour alléger la facture. Selon Jonathan Lalinec, cofondateur de la plateforme, « Spliiit agit sur quatre leviers de taille : le prix, la liberté de choix, la maîtrise des dépenses et la facilité d’annulation ».

Une proposition qui séduit, à en croire le taux de défection : seulement 0,86 % en novembre 2024, contre 2 à 6 % dans les canaux traditionnels. Ce chiffre, bien inférieur à la moyenne du secteur, en dit long sur la solidité du modèle. Au-delà des économies (jusqu’à 50 % par abonnement), la formule séduit par sa flexibilité. Contrairement aux bouquets imposés par certains opérateurs, les utilisateurs choisissent les services qu’ils souhaitent. Une liberté qui résonne avec les attentes des plus jeunes, souvent réticents à s’engager sur le long terme.

Une réponse à la fois économique et culturelle

Le coabonnement ne se limite pas à une question de prix. Il traduit une nouvelle manière de consommer la culture numérique, plus souple, plus responsable. Spliiit, déjà présent en Italie et en Espagne, s’ouvre à la Grèce et au Portugal. Une expansion qui révèle un réel besoin dans toute l’Europe : accéder au divertissement légalement, sans se ruiner. Le dernier point soulevé par Jonathan Lalinec mérite attention. Un tiers des utilisateurs de Spliiit affirment qu’en l’absence de l’offre, ils auraient opté pour le piratage. Autrement dit, le coabonnement est aussi une arme contre la consommation illégale.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

