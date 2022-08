Citroën dévoile le City, son premier vélo électrique à moins de 1000 euros

Citroën, la marque automobile française s’est aussi lancée à l’assaut du marché du vélo électrique avec le City, son premier vélo assisté électriquement.

Les fabricants d’automobiles ajoutent les uns après les autres des vélos électriques à leur catalogue. Toutefois quand certains signent clairement leurs ambitions de se positionner sur le secteur des VAE, les autres ne semblent faire acte de présence. Il en est ainsi de Citroën et de son City, le vélo électrique avec ses particularités assez modestes.

Les caractéristiques techniques du vélo électrique de Citroën

La configuration du Citroën City à cadre ouvert en aluminium laisse beaucoup à désirer. D’ailleurs avec un prix ne dépassant pas les 1000 euros, il ne faut pas espérer des merveilles. Son moteur de 250W est placé dans le moyeu de la roue arrière si la batterie est logée dans le porte-bagages. Ses câbles électriques sont apparents et courent le long des tubes du cadre.

Citroën a toutefois doté son vélo électrique de nombreux équipements indispensables au quotidien en ville. Il s’agit d’une fourche rigide, d’une transmission à 6 vitesses et des freins patins sur jante. Le Citroën City est aussi équipé d’un porte-bagage, des garde-boues, d’un carter de chaîne et d’une béquille. Il peut de ce fait figurer parmi les meilleurs vélos électriques.

Disponibilité du Citroën City

Sur le site de Citroën, on peut trouver de nombreux autres modèles de son vélo électrique. On a toutefois remarqué qu’une rapide recherche nous montre que ces vélos sont produits sous licence. Asia Kingston Ltd, Barbie, Land Rover, Red Bull, Rover Jeep figurent parmi ses partenaires. Cette production sous licence reste cependant une initiative peu flatteuse pour une société réputée comme Citroën.