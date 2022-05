De toutes les tâches ménagères, nettoyer le sol est sans aucun doute la plus exténuante. En plus de passer le balai, il ne faut pas non plus oublier la serpillière, tout ceci la nécessitant de se baisser à moultes reprises et de suer. L’aspirateur a facilité cette corvée. Néanmoins, un sol propre nécessite toujours de passer une serpillière humide. Face à cela, l’aspirateur sec/humide connaît un véritable succès, constituant une solution simple et rapide pour nettoyer le sol.

Mais comment choisir le bon modèle d’aspirateur sec/humide par les nombreux disponibles sur le marché ? Un récent sondage a démontré que le Redkey W12 et le TINECO iFloor 3 sont les préférés du public.

Aspire les saletés sèches ou humides, et lave le sol

Jessie, 35 ans, est mère de 3 enfants (11, 7 et 2 ans). Avec plus d’un enfant, le défi de maintenir la propreté de la maison devient vite insurmontable.

Le mélange de miettes de pain, spaghetti, sauce vinaigrette et autre ketchup au sol ne peut pas se nettoyer avec un aspirateur classique. Armée de son Dyson V8, Jessie a malheureusement découvert que celui-ci ne pouvait rien y faire.

Jessie a également recherché depuis longtemps un aspirateur qui pouvait aspirer les saletés humides. Un ami lui a alors recommandé deux aspirateurs sec/humide : les Redkey W12 et Tineco iFloor 3. Tous deux abordables, ils sont les parfaits compagnons pour le Dyson V8 pour un grand nettoyage.

Les deux modèles d’aspirateurs sec/humide peuvent laver le sol, aspirer et essuyer, puis s’autonettoyer une fois le travail accompli. Prenons l’exemple du Redkey W12. Sa brosse rotative tourne à grande vitesse, grâce à son moteur puissant, et aspire la poussière du salon tout comme les saletés humides de la cuisine ou les cheveux de la salle de bain avec une force d’aspiration de 3,5 kPa. En plus, l’appareil nettoie en temps réel la brosse quand il essuie le sol. Quand vous le remettez sur son bac de rangement après le nettoyage, l’aspirateur vous rappelle d’appuyer sur le bouton d’autonettoyage pour nettoyer la brosse rotative. Il ne vous reste plus qu’à changer le sac à poussière.

Surveillez l’autonomie si vous avez une famille nombreuse ou une maisons de plus de 100 m2

Rophia est une femme au foyer de 42 ans. Elle est à la tête d’une famille nombreuse : trois générations cohabitent sous le même toit, la famille turque typique.

Entre le Between Redkey W12 et le Tineco iFloor3, Rophia a opté pour le premier. S’ils ont tous deux la même puissance, l’autonomie du W12 atteint 45 min, contre 25 min pour l’iFloor 3. L’autonomie de 25 min n’est évidemment pas suffisante puisqu’elle doit aspirer la chambre des parents, les chambres des deux grand-parents et des trois enfants, la cuisine et les salles de bain.

Si vous avez un appartement de grande taille ou souhaitez un nettoyage en profondeur, alors le Redkey W12 vous ira mieux.

Les jeunes femmes aiment la légèreté et le silence de ces appareils

Ursula est une hôtesse de l’air de 23 ans. Malgré la fatigue, elle ne passe jamais outre la corvée de nettoyage, pensant aux saletés qui se sont accumulées en son absence.

Ursula a jeté son dévolu sur le Redkey W12 et le Tineco iFloor 3 car ils sont assez silencieux, alors qu’elle passe souvent l’aspirateur la nuit. Les deux modèles ont respectivement un niveau sonore de 72 dB et 76 dB.

Les jeunes femmes comme Ursula préfèrent également des appareils électroménagers assez légers. La facilité d’utilisation est également un critère important quand on évalue un aspirateur sec/humide. Ainsi, le Tineco iFloor 3 pèse 4,5 kg alors que le Redkey W12 n’affiche que 3,8 kg sur la balance. Il s’agit donc du meilleur choix, ce qu’a éventuellement fait Ursula, achetant son Redkey W12 sur Amazon.

Ce qui l’a le plus surpris avec son nouvel appareil ? Grâce à système de traction, passer l’aspirateur est devenu aussi facile que de promener son chien.

D’après les avis des utilisateurs, un aspirateur sec/humide simplifie énormément la corvée de nettoyage. Leurs fonctionnalités et leur facilité d’utilisation rendent le Redkey W12 et le Tineco iFloor 3 populaires auprès des consommateurs. Ainsi, choisissez un aspirateur sec.humide avec une bonne réputation et profitez d’une nouvelle vie de confort.