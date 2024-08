La saison 2024-2025 de la 2. Bundesliga s'annonce très ouverte. Les favoris ne sont pas assurés de monter, et les outsiders peuvent créer la surprise. Avec des effectifs de qualité et une ambiance de folie, chaque match promet d'être un spectacle. Découvrez comment regarder la Bundesliga en direct et streaming gratuit.

Depuis 50 ans, la Bundesliga nous régale avec ses rebondissements et ses suspenses. Et cette année ne fait pas exception. Championnat du tout est possible, les surprises seront au rendez-vous.

Une chose est sûre : avec 6 places européennes en jeu (dont 4 en Ligue des Champions), la pression sera maximale. Chaque point sera précieux, chaque victoire une étape vers la gloire continentale. En bas de tableau, le spectre de la relégation planera sur les clubs les moins performants.

Aucun doute ! Chaque équipe va tout donner pour monter sur le podium. Qui succédera aux champions en titre ? Quels clubs parviendront à décrocher leur ticket pour l'Europe ? Rendez-vous ce 23 août 2024 au 19 mai 2025.

Comment regarder la Bundesliga en direct et streaming gratuit ? Vous voulez suivre la Bundesliga en direct et en streaming gratuit ? Canal Goat , la chaîne brésilienne, propose l'ensemble des matchs sur YouTube. Mais attention, pour y accéder, il vous faudra une adresse IP brésilienne. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Visionner librement les matchs sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Bundesliga : Après le sacre de Leverkusen, place à la revanche !

La Bundesliga vit une nouvelle ère. Le Bayern Munich, habitué à régner en maître, doit faire face à une concurrence de plus en plus féroce. Les autres cadors, affamés de titre, ne lâcheront rien. Cette saison, chaque point sera âprement disputé et chaque victoire célébrée comme une conquête.

Portés par un Florian Wirtz en pleine possession de ses moyens, le Bayer Leverkusen savoure son titre historique et compte bien renouveler son exploit de l'année dernière. Avec un collectif solide et leur super coach Xabi Alonso, ils ont définitivement toutes les cartes en main pour y parvenir.

De son côté, le Bayern Munich pourrait connaître une période de transition. Des rumeurs de tensions internes et la nécessité d'intégrer de nouvelles recrues pourraient ralentir la machine bavaroise. Ce changement de garde semble se profiler et offre une opportunité inespérée aux autres prétendants au titre.

Le FC Cologne, désormais en Zweite Bundesligua, doit se reconstruire avec les moyens du bord. L'interdiction de recrutement vient alourdir le fardeau du club déjà fragilisé par sa relégation. L'Effzeh, privé de renforts, doit désormais compter sur la solidarité de son groupe pour remonter la pente. Mais avec Gerhard Struber à la barre, le club espère rapidement retrouver l'élite. Il aura pour mission de tirer le meilleur de cet effectif réduit et de guider l'Effzeh vers les sommets de la Bundesliga.

L'Union Berlin, en perte de vitesse, pourrait également connaître une saison compliquée. Les promus, dont Heidenheim, auront fort à faire pour se maintenir. Leur manque d'expérience à ce niveau pourrait leur coûter cher.

Le mercato hivernal pourrait rebattre les carte

Qui succèdera au Leverkusen ? Dortmund créera-t-il la surprise ? Le Bayern retrouvera-t-il les sommets ? Qui descendra en D2 ? Le suspense plane !

La programmation à venir de l'événement

Vous êtes prêt pour la Bundesligua ? Voici ce qui vous attend prochainement :

2e journée :

FC Union Berlin vs FC St. Pauli – 30/08 à 20h30

Francfort vs Hoffenheim – 31/08 à 15h30

Holstein Kiel vs Wolfsburg – 31/08 à 15h30

Werder Brême vs Dortmund – 31/08 à 15h30

Stuttgart vs Mayence – 31/08 à 15h30

VfL Bochum 1848 vs M'gladbach – 31/08 à 15h30

Leverkusen vs RB Leipzig – 31/08 à 18h30

FC Heidenheim 1846 vs Augsburg – 01/09 à 15h30

Bayern Munich vs Freiburg – 01/09 à 17h30

3e journée :

Dortmund vs 1. FC Heidenheim 1846 – 13/09 à 20h30

M'gladbach vs Stuttgart – 14/09 à 15h30

RB Leipzig vs 1. FC Union Berlin – 14/09 à 15h30

Freiburg vs VfL Bochum 1848 – 14/09 à 15h30

Hoffenheim vs Leverkusen – 14/09 à 15h30

Wolfsburg vs Francfort – 14/09 à 15h30

Holstein Kiel vs Bayern Munich – 14/09 à 18h30

Augsburg vs FC St. Pauli – 15/09 à 15h30

Mayence vs Werder Brême – 15/09 à 17h30

4e journée :

Augsburg vs Mayence – 20/09 à 20h30

FC Heidenheim 1846 vs Freiburg – 21/09 à 15h30

FC Union Berlin vs Hoffenheim – 21/09 à 15h30

Werder Brême vs Bayern Munich – 21/09 à 15h30

VfL Bochum 1848 vs Holstein Kiel – 21/09 à 15h30

Francfort vs M'gladbach – 21/09 à 18h30

Leverkusen vs Wolfsburg – 22/09 à 15h30

Stuttgart vs Dortmund – 22/09 à 17h30

FC St. Pauli vs RB Leipzig – 22/09 à 19h30

5e journée :

Dortmund vs VfL Bochum 1848 – 27/09 à 20h30

Mayence vs 1. FC Heidenheim 1846 – 28/09 à 15h30

M'gladbach vs 1. FC Union Berlin – 28/09 à 15h30

RB Leipzig vs Augsburg – 28/09 à 15h30

Freiburg vs FC St. Pauli – 28/09 à 15h30

Wolfsburg vs Stuttgart – 28/09 à 15h30

Bayern Munich vs Leverkusen – 28/09 à 18h30

Holstein Kiel vs Francfort – 29/09 à 15h30

Hoffenheim vs Werder Brême – 29/09 à 17h30

6e journée :

FC Heidenheim 1846 vs RB Leipzig – 05/10 à 15h30

FC Union Berlin vs Dortmund – 05/10 à 15h30

Leverkusen vs Holstein Kiel – 05/10 à 15h30

Francfort vs Bayern Munich – 05/10 à 15h30

Augsburg vs M'gladbach – 05/10 à 15h30

FC St. Pauli vs Mayence – 05/10 à 15h30

Werder Brême vs Freiburg – 05/10 à 15h30

Stuttgart vs Hoffenheim – 05/10 à 15h30

VfL Bochum 1848 vs Wolfsburg – 05/10 à 15h30

Envie de vibrer au rythme du football allemand sans vous ruiner ? Qui a dit qu'il fallait payer pour vivre sa passion ! Canal Goat est votre passeport pour la Bundesliga. En effet, la chaîne nous régale avec tous les matchs du championnat allemand gratuitement sur YouTube, et ce, jusqu'en 2027 !

Qualité d'image exceptionnelle, commentaires passionnés, rediffusions des plus beaux buts… Sur la chaîne brésilienne, le football se vit comme au stade !

Malheureusement, Canal Goat n'est pas encore accessible partout. En effet, pour le moment, la chaîne est géobloquée dans plusieurs régions dont la France. Pour les initiés, il existe des chemins détournés pour y accéder : le VPN pour le streaming. A vous de jouer !

MatchTV: une autre alternative pour regarder la Bundesligua en direct en streaming gratuit

Canal Goat n'est pas la seule option pour regarder la Bundesliga gratuitement. MatchTV propose également un service de streaming gratuit avec notifications pour ne rien manquer des matchs. Accédez librement à une multitude de matchs, sans formalités ni frais supplémentaires.

MatchTV, c'est le paradis des fans de sport ! Grâce à ses droits exclusifs, son interface intuitive et sa communauté active, l'expérience est unique. Vivez chaque match comme si vous y étiez.

En revanche, les restrictions géographiques de MatchTV peuvent frustrer ! Mais, pas de panique ! Un VPN vous permet de changer ton adresse IP et d'accéder à tout le contenu sans limite, comme si vous étiez dans un autre pays. Fini les pubs, place au sport en direct !

Imaginez un tunnel sécurisé qui vous transporte virtuellement en Russie. C'est un peu ça, un VPN ! Il vous ouvre les portes du monde numérique, en vous permettant d'accéder à du contenu inaccessible depuis votre région. Simple, rapide et sécurisé !

Prêt à regarder la Bundesligua sans limites ? Naviguez incognito sur le web russe en utilisant un VPN. Choisissez votre serveur et explorez en toute liberté.

Regarder la Bundesliga en direct et en streaming gratuit : quel VPN choisir ?

NordVPN s'est imposé comme le service VPN de référence en 2024, particulièrement apprécié des amateurs de football souhaitant suivre la Bundesligua en direct. Sa performance exceptionnelle lui a valu une reconnaissance significative sur le marché.

Le service permet de débloquer un large éventail de chaînes et de plateformes Canal Goat ou MatchTV. Grâce à la solution panaméenne, vous avez ainsi accès à des matchs exclusifs en direct du monde entier et à des analyses approfondies. Ne ratez aucun but, quelle que soit la compétition.

Un réseau étendu de 6300 serveurs, optimisé pour le streaming vous offre une bande passante élevée. Les problèmes de mise en mémoire tampon ou de latence, qui peuvent compromettre l'expérience du direct, sont ainsi considérablement réduits.

En plus d'une vitesse exceptionnelle, votre sécurité en ligne est renforcée par le meilleur verrou existant : le chiffrement AES 256 bits.

FAQ sur la championnat

Quand débute la Bundesliga 2024-2025 ?

La Bundesligua aura lieu du 23 août 2024 au 19 mai 2025.

Le championnat allemand se joue en aller-retour. Aucunz équipe n'échappe à l'affrontement. Chaque club joue 34 matchs, quitte à se croiser les yeux fermés.

Quels sont les principaux objectifs des clubs ?

Le but ultime pour tous les clubs de Bundesliga ? Le titre de champion ! Vient ensuite la qualification européenne, avant de se concentrer sur le maintien en première division.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.