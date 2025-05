Bridgestone se met au vert en lançant sa gamme de pneus issus du recyclage

La marque Bridgestone nous surprend avec son nouveau modèle de pneu qui se compose de matériaux issus du recyclage.

Bridgestone vient de présenter un modèle inédit de pneu fabriqué à 70 % à partir de matériaux renouvelables et issus du recyclage. Ce nouveau produit est destiné aux flottes de collecte de déchets en ville. Il incarne ainsi une avancée concrète vers l’économie circulaire, comme le recyclage de batteries de Porsche.

Un pneu écolo issu du recyclage qu’on doit à Bridgestone

Le pneu prototype de Bridgestone n’est pas une simple vitrine écologique. Ils l’ont bel et conçu pour rouler, résister, et performer. Il se base d’ailleurs sur le modèle M870, un pneu radial hautement résistant pour les usages urbains. Ce pneu issu du recyclage qu’a imaginé Bridgestone est fait de caoutchouc synthétique circulaire (comme le butadiène ou le halo butyle). Il se compose également de noir de carbone recyclé et de caoutchouc naturel.

S’assurer de la traçabilité de ces matériaux est, en outre, une autre priorité. Pour cela, Bridgestone utilise une méthode dite Mass Balance. Cette technique vise à suivre précisément le volume de matériaux alternatifs qu’on intègre à la chaîne de production.

Cette initiative a par ailleurs réalisé une prouesse qui est une première mondiale. Ce pneu fruit du recyclage est le tout premier de Bridgestone conçu pour la gestion des déchets à obtenir la certification ISCC PLUS. Pour info, c’est une norme reconnue à l’échelle internationale pour la durabilité. La marque va déployer un petit lot de pneus de voitures ce mois-ci dans des flottes de collecte. Après quoi, on peut espérer une possible généralisation à grande échelle.

Des pneus plus durables, mais aussi plus intelligents

Mais la marque a plus d’un tour dans son sac. En plus de son pneu issu du recyclage, Bridgestone dévoile aussi son Drive-Over System. C’est une technologie de surveillance inédite pour les flottes. Grâce à des plaques installées dans les dépôts, les gestionnaires peuvent analyser la profondeur des sculptures de chaque pneu. Ils peuvent également repérer l’usure anormale et anticiper les besoins de maintenance. Et on peut faire cela en un clin d’œil !

Ce système aide avant tout à prolonger la durée de vie des pneus. En parallèle, il contribue aussi à optimiser les coûts pour les entreprises. En couplant innovation technologique et démarche durable, Bridgestone montre qu’un avenir plus propre passe aussi… par les roues.

