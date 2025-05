Baidu brevette une IA pour écouter et comprendre les sons des animaux

Une entreprise technologique chinoise, Baidu, analyse les sons des animaux en développant un système d’IA capable de traduire les vocalisations animales en langage humain.

Avez-vous déjà souhaité pouvoir comprendre ce que votre chat essaie de vous dire ? Ce projet ambitieux pourrait révolutionner notre interaction avec nos compagnons à quatre pattes.

Un brevet innovant

Le 8 mai 2025, Baidu, propriétaire du plus grand moteur de recherche chinois, a déposé un brevet auprès de l’Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine. Ce document propose un système innovant qui vise à convertir les sons émis par les animaux en langage humain via l’IA de Baidu.

Selon le brevet, le système recueillera des données sur les animaux. Cela comprend leurs vocalises, leurs comportements et leurs signaux physiologiques. Ces informations seront ensuite prétraitées et analysées par l’IA pour reconnaître l’état émotionnel de l’animal.

L’objectif est clair : permettre une communication plus profonde entre les animaux et les humains. Ce sera sans doute très pratique pour les personnes aimant beaucoup leurs petits compagnons. Baidu espère que ce système pourra transformer et renforcer les liens entre les humains et leurs animaux de compagnie.

La traduction des sons des animaux par l’IA de Baidu, une ambition de long terme

Un porte-parole de Baidu a déclaré que le dépôt de ce brevet pour la création d’une IA pour comprendre les sons des animaux avait suscité un grand intérêt. Mais l’entreprise est encore à la phase de recherche.

Bien que l’idée d’un traducteur animalier soit séduisante, il reste encore beaucoup de travail à faire avant de transformer ce concept en produit commercial. Baidu a été l’une des premières grandes entreprises chinoises à investir massivement dans l’IA. Elle a même continué après le lancement de ChatGPT par OpenAI en 2022.

Et le mois dernier, Baidu a présenté son dernier modèle d’IA, Ernie 4.5 Turbo. Selon eux, elle rivalise avec les meilleurs de l’industrie. Cependant, le chatbot Ernie a rencontré des difficultés pour s’imposer face à une concurrence féroce.

Des efforts similaires à l’étranger

Baidu n’est pas la seule entreprise à explorer la communication animale. D’autres initiatives à l’échelle internationale tentent également de décoder le langage des animaux.

Le projet CETI (Cetacean Translation Initiative) utilise l’analyse statistique et l’IA pour comprendre comment les cachalots communiquent depuis 2020. De même, l’Earth Species Project, une organisation à but non lucratif fondée en 2017, cherche à utiliser l’IA pour interpréter la communication animale.

Ces efforts montrent que la quête pour comprendre les sons des animaux est un sujet d’intérêt mondial. Donc, l’IA Baidu s’inscrit dans une tendance plus large qui pourrait transformer notre rapport aux animaux.

Réactions des utilisateurs

La demande de brevet pour l’IA de Baidu concernant les sons des animaux a suscité des discussions animées sur les réseaux sociaux chinois. Si certains utilisateurs se sont montrés enthousiastes à l’idée de mieux comprendre leurs amis à quatre pattes, d’autres ont exprimé leur scepticisme.

Un utilisateur sur Weibo a commenté : « Bien que cela semble impressionnant, nous devrons voir comment cela fonctionne dans des applications réelles. »

Cette réaction souligne l’importance de la validation scientifique et pratique des technologies émergentes. Quand il s’agit de sujets aussi sensibles que la communication inter-espèces, c’est important.

