Lancement d’Ernie : Baidu fait le choix de l’open source pour son IA

Depuis la sortie mondiale de DeepSeek, la Chine semble maintenant lancer peu à peu leurs IA sur le marché mondial. Et Baidu est la dernière entreprise en lice qui a dévoilé Ernie en open source.

Le géant chinois des moteurs de recherche a annoncé qu’il rendrait son nouveau modèle d’intelligence artificielle en libre-service à partir du 30 juin 2025. Voici pourquoi.

Ce changement survient alors que la concurrence s’intensifie

Le marché chinois est énorme, mais le monde est plus grand. De ce fait, il est plus compétitif de donner accès à l’IA Ernie à tous en open source plutôt que de cantonner son usage en Chine selon le PDG de Baidu, Robin Li.

La gratuité du chatbot Ernie Bot, est censée survenir à partir du 1er avril 2025. C’est un an et demi après l’annonce de formules payantes. Mais cette stratégie survient surtout maintenant que les IA sont de plus en plus employées en dehors du pays.

De plus, en considérant le fait que Ernie a seulement 13 millions d’utilisateurs actifs mensuels, contre 78,6 millions pour Doubao (ByteDance) et 33,7 millions pour DeepSeek, d’après les chiffres de janvier du site Aicpb.com, la société doit trouver un moyen de briller. Et quoi de mieux que d’élargir son panel d’utilisateurs à travers le monde.

🚀 Baidu frappe fort ! Dès le 1er avril 2025, son chatbot Ernie Bot devient gratuit.



Objectif : rivaliser avec DeepSeek, ByteDance & co. Et ce n’est pas tout… Baidu prévoit de rendre son modèle open-source d’ici juin 2025 !



Stratégie gagnante ? #IA #Baidu #ErnieBot — IACuriosiTech (@IACuriosiTech) February 14, 2025

Vers de nouveaux horizons : un calendrier ambitieux à l’horizon

Par contre, il ne faut pas s’attendre à ce que l’IA Ernie de Baidu soit totalement en open source dès le mois d’avril mentionné ci-dessus. La société lance progressivement la série Ernie 4.5. C’est censé vraiment être au mois de juin que le code source sera mis à disposition complète du public.

Sinon, pour ne pas se laisser distancer après cette annonce, Baidu compte également sortir Ernie 5 dans le courant du second semestre 2025. Mais personne n’a officiellement confirmé cette information.

Une meilleure manière de faire progresser l’IA de Baidu

Le fait de rendre Ernie accessible à tous est la solution que Baidu a trouvée pour la populariser. Mais surtout, c’est un moyen de l’entraîner. En effet, comme toute intelligence artificielle a besoin de se baser sur des données d’utilisateurs afin de s’améliorer, la société fait d’une pierre deux coups.

Et d’ailleurs, le fait de lancer leur IA en open source peut susciter l’intérêt des développeurs et des petites structures. En effet, le coût ou la complexité des systèmes actuels pourraient freiner la plupart d’entre elles, et cela pourrait leur être plus utile.

Vers un mouvement croissant en faveur des modèles open sources

En définitive, le programme que Baidu adopte en ce moment n’est que le reflet d’une tendance que les géants impliqués dans le domaine de l’IA sont en train de prendre. Si les américains ont déjà chatGPT, Grok, Midjourney et bien d’autres modèles avancés, les chinois ont DeepSeek, OmniHuman et d’autres IA. Quant à l’Europe, elle est à la traîne derrière mais essaie de rattraper son retard.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn