Souvent considéré comme le “Google Drive” de la Chine, Baidu Wangpan est une plateforme de stockage en ligne qui gagne rapidement en popularité. Alors que les services de cloud deviennent indispensables dans notre vie quotidienne pour la gestion des fichiers, il est intéressant de se pencher sur cet outil puissant qu’offre Baidu, le premier moteur de recherche chinois.

C’est quoi Baidu Wangpan ?

Avant toute chose, sachez que Baidu Wangpan est accessible à l’adresse :

https://www.baidu.com/

Il s’agit d’un service de cloud storage développé par Baidu Inc., la plus grande société technologique de recherche internet en Chine. Cette plateforme permet aux utilisateurs de sauvegarder leurs données, de les synchroniser et de les partager facilement. Grâce à sa compatibilité multiplateforme, Baidu Wangpan offre une accessibilité via des applications mobiles et des interfaces web.

Lancé en 2012, Baidu Wangpan a rapidement su s’imposer comme un leader du stockage personnel en ligne en Chine. Initialement, le service offrait quelques gigaoctets d’espace gratuit pour attirer une base d’utilisateurs. La demande pour des solutions fiables de sauvegarde des données a poussé Baidu à améliorer et élargir ses offres.

Baidu est inaccessible ? Voici comment faire Afin de respecter la loi sur les droits d’auteur, les fournisseurs d’accès à internet bloquent tous les sites web qui favorisent les échanges illégaux de fichiers. Que faire si vous voulez outrepasser cette barrière ? Installez un VPN, en l’occurrence NordVPN, Lancez le programme VPN, Sélectionnez un serveur dans un pays étranger, J’essaie NordVPN, gratuitement et tout de suite

Ouvrir un compte Baidu Wangpan est relativement simple, bien que cela puisse représenter un défi pour les non-sinophones. Voici donc les étapes principales :

Visitez le site officiel de Baidu Wangpan.

Créez un compte Baidu en cliquant sur le bouton d’inscription.

Remplissez les champs nécessaires tels que numéro de téléphone et captcha.

Après vérification, téléchargez l’application mobile Baidu Wangpan pour activer votre compte et commencer à uploader vos fichiers.

Une fois ces étapes complétées, vous aurez accès à un espace de stockage personnalisé. Vous pourrez alors y gérer et partager vos fichiers aisément. Sachez aussi que le site a une interface en chinois. Cela dit, le traducteur intégré de votre navigateur permet de tout afficher en bon français.

La fonctionnalité reine, la gestion des données

La gestion des données avec Baidu Wangpan est à la fois simple et efficace. Les utilisateurs peuvent facilement télécharger, classer et accéder à leurs fichiers depuis n’importe où. Ils pourront le faire sur différents appareils grâce au support multidevice. Cela inclut les smartphones, tablettes et ordinateurs, permettant une flexibilité et une accessibilité accrues pour tous types d’utilisateurs. L’une des caractéristiques remarquables est la large capacité de stockage offerte par le service. Avec plusieurs options disponibles, les utilisateurs peuvent choisir celle qui convient le mieux à leurs besoins personnels ou professionnels. Que ce soit pour stocker des photos, des vidéos, des documents, ou même des applications, Baidu Wangpan offre une solution robuste et flexible.

Un autre aspect primordial de la gestion des données est la fonctionnalité de file backup. Cette option assure que toutes les données importantes sont sauvegardées automatiquement et réduit ainsi le risque de perte de données cruciales. De plus, la synchronisation des données entre différents appareils garantit que les fichiers sont toujours à jour, quelle que soit la plateforme utilisée. Ne ratez pas non plus l’article intitulé Solutions de stockage Western Digital pour un été mémorable.

Consommation de contenu en ligne depuis la plateforme

Baidu Wangpan ne se limite pas au stockage de fichiers. La plateforme facilite également la consommation de contenu en ligne. Les utilisateurs peuvent diffuser directement leurs fichiers multimédias tels que des vidéos et de la musique sans avoir à les télécharger au préalable. Cela permet un accès rapide et facile au divertissement.

De plus, le partage de fichiers avec Baidu Wangpan est extrêmement simple. En quelques clics, les utilisateurs peuvent générer des liens de partage pour donner à leurs amis ou collègues l’accès aux fichiers souhaités. Ce type de file sharing rend la collaboration beaucoup plus fluide et efficace. Les options de gestion des permissions de partage ajoutent une couche supplémentaire de contrôle. Vous pouvez définir qui peut voir, modifier ou commenter vos fichiers. Cette fonctionnalité offre une personnalisation poussée de l’accès et de l’utilisation des ressources partagées.

Le transfert depuis les objets connectés

En plus de ses capacités logicielles, Baidu Wangpan s’intègre parfaitement avec divers dispositifs matériels intelligents. Il y a, entre autres, des routeurs spécifiques qui permettent une connexion directe à votre compte Baidu Wangpan. Ils facilitent ainsi le transfert de fichiers entre le réseau local et le cloud storage.

Les solutions matérielles ne se limitent pas aux routeurs. D’autres dispositifs intelligents comme les caméras de surveillance peuvent également utiliser Baidu Wangpan pour stocker des vidéos sécurisées dans le cloud. Cela libère l’espace de stockage local, mais fait aussi en sorte que les enregistrements importants soient sauvegardés dans un lieu sécurisé. Ces innovations permettent d’assurer une continuité parfaite entre les services de Baidu Wangpan et les exigences matérielles des utilisateurs modernes. Elles contribuent ainsi à une expérience utilisateur harmonieuse et intégrée.

Baidu Netdisk édition entreprise

Baidu Wangpan propose également une édition dédiée aux entreprises. Le pack enterprise edition offre des fonctionnalités avancées spécifiquement conçues pour répondre aux besoins des organisations, grandes et petites. Parmi ces fonctionnalités se trouvent des outils collaboratifs améliorés et des capacités de gestion de projet intégrées. Avec cette version, les entreprises bénéficient d’un espace de stockage encore plus vaste, adapté pour accueillir une grande quantité de données professionnelles sensibles. Le service comprend également des options de sécurité avancées pour protéger les informations sensibles contre les cyberattaques et autres menaces.

La possibilité de gérer les permissions et les accès de manière centralisée fait aussi partie des avantages de l’édition entreprise. Les administrateurs peuvent facilement contrôler qui a accès à quels fichiers, ce qui simplifie grandement la supervision des activités internes et la protection des données confidentielles de l’entreprise.

Sécurité des données et protection de la vie privée

La sécurité des données est une priorité absolue pour Baidu Wangpan. Le service utilise des protocoles de chiffrement solides pour garantir que toutes les données stockées sont protégées contre les accès non autorisés. Les mécanismes mis en place incluent notamment le cryptage des transferts de données et celui du stockage des fichiers eux-mêmes. Par ailleurs, Baidu Wangpan adopte une politique rigoureuse en matière de protection de la vie privée. Les utilisateurs ont un contrôle total sur leurs fichiers et peuvent décider qui a accès à chaque document partagé. Divers réglages de confidentialité permettent de restreindre l’accès à certains dossiers selon les besoins individuels.

Les opérations de file backup et data synchronization sont conçues de manière à maintenir les standards les plus élevés de sécurité. Chaque fichier transféré vers ou depuis le cloud est vérifié afin de prévenir toute forme de corruption ou d’interception malveillante, garantissant ainsi l’intégrité des données tout au long de leur cycle de vie numérique.

Plus qu’un espace de stockage, c’est tout un écosystème IA

La mission de Baidu Inc. est de simplifier le monde complexe grâce à la technologie. Fondée en 2000 comme plateforme de moteur de recherche, l’entreprise a adopté l’intelligence artificielle dès 2010 pour améliorer la découverte de contenus en ligne. Grâce à son moteur technologique central, « Baidu Brain », l’entreprise s’est lancée dans de nouvelles activités liées à l’IA.

Aujourd’hui, Baidu est un leader dans le domaine de l’IA avec une base internet considérable. C’est l’une des rares entreprises mondiales à offrir une pile technologique complète, incluant des puces IA, des cadres d’apprentissage profond et des capacités IA de base telles que le traitement du langage naturel, les graphes de connaissances, la reconnaissance vocale, la vision par ordinateur et la réalité augmentée, ainsi qu’une plateforme IA ouverte.

Baidu continue de se diversifier et développe d’autres services

En deux décennies, Baidu a développé un portefeuille diversifié, accessible par plus d’un milliard d’appareils chaque mois, desservant des centaines de millions d’utilisateurs, de développeurs et d’entreprises. L’application phare Baidu, le principal moteur de recherche en Chine, a atteint 544 millions d’utilisateurs actifs mensuels en décembre 2020.

Avec sa base technologique solide et son modèle de plateforme ouverte, l’écosystème de Baidu prospère, améliorant ses perspectives commerciales. L’entreprise opère dans deux segments principaux : Baidu Core, générant plus de 70% des revenus grâce au marketing en ligne et aux nouvelles initiatives IA, et iQIYI, qui contribue au reste des revenus. Alimenté par l’IA, Baidu Core favorise la croissance des écosystèmes mobiles, des services cloud et des initiatives de conduite intelligente..

Les autres services déployés par le Google chinois

Tout comme Google, Baidu propose également Baidu Maps, un service de cartographie et de navigation similaire à celui de son homologue américain. Il permet aux utilisateurs de trouver des itinéraires et de découvrir de nouveaux lieux. Baidu Cloud Compute est une infrastructure de cloud avec des capacités de calcul et de stockage massifs. Ce service est indispensable pour les entreprises qui nécessitent une gestion efficace de leurs données et opérations en ligne. Par ailleurs,

Baidu Video est une plateforme de streaming vidéo qui regroupe une variété de contenus, allant des films aux émissions de télévision. Cette diversité de services fait de Baidu un acteur majeur dans le domaine technologique en Chine et au-delà. L’intégration de ces services entre eux permet une fluidité remarquable. Les fichiers enregistrés dans Baidu Wangpan peuvent, par exemple, être facilement partagés via Baidu Maps ou utilisés pour des projets collaboratifs via les outils de productivité de Baidu Cloud Compute.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn