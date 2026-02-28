Paramount met Netflix KO : ce qu’implique le rachat de Warner

Coup de théâtre à Hollywood ! Netflix vient de jeter l’éponge dans la course au rachat de Warner Bros Discovery, laissant Paramount (propriété de Skydance) en position de force pour s’emparer du géant aux célèbres studios.

En refusant de surenchérir, la plateforme de streaming a jugé l’offre « financièrement plus attractive » pour ses actionnaires. Conséquence : si le rachat aboutit, Paramount détiendrait deux des cinq derniers grands studios hollywoodiens, mettant sous le même toit DC, Harry Potter, CNN, HBO, mais aussi CBS, MTV et Nickelodeon . Une concentration des médias qui inquiète déjà les régulateurs et pourrait rebattre les cartes du divertissement mondial.

Coup de théâtre dans la guerre des géants des médias. Jeudi, Netflix a annoncé qu’il ne surenchérirait pas sur l’offre de Paramount Skydance pour le rachat de Warner Bros. Discovery, laissant la voie libre à son concurrent. Une décision qui a fait bondir l’action du leader du streaming et rebattu les cartes d’une fusion à plus de 110 milliards de dollars.

Pourquoi Netflix a-t-il retiré sa candidature au dernier moment ?

Netflix ne mettra pas plus d’argent sur la table. Dans un communiqué publié jeudi après-midi, la firme au N rouge a officialisé son retrait de la course au rachat de Warner Bros. Discovery. La raison invoquée est simple. Après que le conseil d’administration de WBD a jugé la dernière offre de Paramount Skydance « supérieure », augmenter la mise n’avait plus de sens financièrement.

« La transaction que nous avions négociée aurait créé de la valeur pour les actionnaires avec une voie claire vers l’approbation réglementaire, ont expliqué les co-PDG Ted Sarandos et Greg Peters. Mais nous avons toujours été disciplinés, et au prix exigé pour égaler l’offre de Paramount Skydance, l’accord n’est plus financièrement attractif. Cette opération était un ‘bon à prendre’ au bon prix, pas un ‘indispensable’ à n’importe quel prix. »

Netflix ne cherchait d’ailleurs pas à avaler WBD en entier

Son offre portait uniquement sur le service de streaming, la chaîne câblée HBO et les studios de cinéma. Paramount, de son côté, vise le groupe dans sa totalité. Une nuance de taille qui explique sans doute en partie la différence de perception.

La nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par les marchés. L’action Netflix a grimpé jusqu’à 15 % dans les échanges après la clôture, signe que les investisseurs, qui avaient vu le titre dévisser de plus de 20 % depuis l’annonce de l’offre en décembre, soufflent.

Paramount a-t-il vraiment les moyens de ses ambitions ?

L’offre révisée de Paramount Skydance, dévoilée mardi, est effectivement alléchante sur le papier. Le prix d’achat passe de 30 à 31 dollars par action, valorisant Warner Bros. Discovery à environ 77 milliards de dollars. Ajoutez à cela une dette colossale, et le montant total de l’acquisition dépasse les 110 milliards de dollars. Le package prévoit également des clauses dissuasives. Il y a une pénalité de 7 milliards de dollars en cas de blocage par les régulateurs, et la prise en charge des frais potentiels d’annulation du contrat de WBD avec Netflix.

De quoi satisfaire David Zaslav, le président et CEO de Warner Bros. Discovery, qui s’est félicité du processus : « Notre conseil a mené un processus de vente rigoureux et compétitif. Il a conduit à huit augmentations de prix et à une hausse de 63 % de la valeur par rapport à la première offre reçue en septembre. » Il a ajouté, en remerciant Netflix au passage, que cet accord « créerait une valeur énorme pour nos actionnaires ».

Reste que le tableau n’est pas tout rose

Les résultats financiers du quatrième trimestre, publiés par les deux camps, montrent des entreprises en pleine mutation, pas toujours pour le meilleur. Paramount a annoncé une perte d’exploitation de 339 millions de dollars, plombée par un demi-milliard de coûts de restructuration. Warner Bros. Discovery n’est pas en reste, avec un chiffre d’affaires en baisse de 6 % (9,46 milliards) et une perte nette de 252 millions de dollars. Ses chaînes câblées traditionnelles continuent de décliner, et la perte des droits NBA de TNT n’a rien arrangé.

Mais l’attrait de Warner réside ailleurs. Son studio légendaire de Burbank, ses franchises planétaires (Harry Potter, Batman, DC Comics) et ses séries à succès (The White Lotus, Abbott Elementary) font saliver n’importe quel concurrent. Cela donnera à Paramount, qui n’a sorti que huit films l’an dernier, une puissance de feu et un catalogue incomparables.

Quelles sont les prochaines étapes avant la finalisation ?

Rien n’est signé, mais tout s’accélère. Le vote des actionnaires de Warner Bros. Discovery est programmé pour le 20 mars, et les termes définitifs de l’accord avec Paramount doivent être détaillés prochainement. Dès ce vendredi, le conseil d’administration de WBD pourrait officiellement voter la rupture de l’accord avec Netflix. Ensuite, il faudra obtenir le feu vert des régulateurs gouvernementaux, une étape qui s’annonce délicate.

David Ellison, le PDG de Paramount Skydance, s’est dit confiant : « Nous sommes ravis que le conseil de WBD ait unanimement affirmé la valeur supérieure de notre offre. Notre accord offre certitude et rapidité de conclusion. » C’est un optimisme partagé par le président de WBD. Samuel Di Piazza s’est dit « extrêmement fier du processus rigoureux » qui a mené « au seuil de la fusion de ces deux entreprises légendaires ».

Reste que la partie politique et réglementaire ne fait que commencer. Le sénateur Lindsey Graham, présent à l’State of the Union avec Ellison, et les auditions prévues au Sénat montrent que le dossier est dans tous les esprits à Washington. Mais avec le retrait de Netflix, Paramount Skydance est désormais en pole position pour écrire le prochain chapitre de Warner Bros. Discovery.

