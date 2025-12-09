Paramount, Netflix et Warner Bros. : Négociations pour une prise de contrôle historique

Scoop hollywoodien : le jeu des chaises musicales devient un match de titans ! Les couloirs de Paramount, Netflix et Warner Bros. bruissent de négociations qui pourraient redessiner la carte du divertissement mondial.

On parle ni plus ni moins d’une prise de contrôle historique, un rachat qui ferait trembler les box-offices. Alors, qui va avaler qui ? Les rumeurs fusent, les analystes s’agitent. Préparez-vous au coup de théâtre qui pourrait tout changer pour vos séries et films préférés. Suspense intense.

La guerre des géants pour Warner Bros. est lancée

C’est le clash du siècle dans le monde du divertissement. Alors que Netflix croyait avoir mis la main sur le trésor Warner Bros. Discovery avec une offre à 82,7 milliards de dollars, Paramount débarque sur le ring avec une proposition qui fait voltiger les compteurs. Ce lundi 8 décembre 2025, David Ellison, à la tête de Paramount Skydance, a dévoilé une offre publique d’achat.

Elle est entièrement en cash à 30 dollars par action, valorisant l’entreprise à la somme astronomique de 108,4 milliards de dollars. Le message est clair : la bataille pour le contrôle de Warner, de HBO Max et de leur catalogue mythique vient de passer à la vitesse supérieure.

Une offre « cash » pour sévir les actionnaires

Paramount ne se contente pas de proposer plus d’argent ; il mène une véritable offensive médiatique et stratégique. Dans un communiqué cinglant, le groupe décrit l’offre de Netflix — un mélange de 23,25 dollars en cash et 4,50 dollars en actions — comme une proposition de « valeur inférieure et incertaine ».

David Ellison argue que son offre entièrement en liquide est non seulement plus généreuse, mais aussi plus sûre et plus rapide à finaliser, évitant aux actionnaires de Warner les aléas boursiers et un long et incertain processus d’approbation réglementaire à travers le monde. Un argument choc destiné à séduire directement les porteurs de parts.

L’argument choc : le spectre du monopole Netflix

L’attaque de Paramount vise aussi directement les faiblesses perçues du projet Netflix. Le communiqué assène que la fusion Netflix-Warner créerait un géant contrôlant 43% des abonnés mondiaux de SVOD (vidéo à la demande par abonnement), un « monopole » qui, selon Paramount, ne survivrait pas aux autorités de la concurrence. Pire, il dénonce les risques pour les consommateurs (hausse des prix), pour les créateurs (baisse des rémunérations) et même pour les salles de cinéma, menacées de « destruction ». Paramount se pose ainsi en chevalier blanc, défenseur de la concurrence, du choix des consommateurs et du talent créatif.

Le pouvoir politique entre en scène

Le feuilleton prend une tournure politique avec l’entrée en jeu de l’ancien président Donald Trump. S’il a exprimé son appréciation pour le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, il a également laissé entendre que l’offre du service de streaming « pourrait poser problème » en raison de la domination du marché qu’elle engendrerait.

Cette résonance dans les hautes sphères ajoute une couche de complexité au dossier réglementaire déjà épineux que Netflix devrait affronter, et pourrait indirectement jouer en faveur de la proposition de Paramount, présentée comme moins problématique pour la concurrence.

Le futur du cinéma en suspens

Pour l’instant, le sort de Warner Bros. Discovery, et avec lui une partie de l’avenir de l’industrie cinématographique et du streaming, reste suspendu à la décision des actionnaires et des régulateurs. Paramount a lancé un coup de poker audacieux en court-circuitant le conseil d’administration pour s’adresser directement aux porteurs de parts.

Netflix devra maintenant répondre. Une chose est sûre : cette guerre d’enchères sans précédent, où des centaines de milliards de dollars sont en jeu, redéfinira la carte du divertissement pour les décennies à venir. Le dernier chapitre de cette saga épique reste à écrire.

