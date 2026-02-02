Avengers: Doomsday, Ian McKellen lâche un spoiler immense sur Magnéto

Alors que les Avengers: Doomsday se préparent à affronter leur menace la plus titanesque, Sir Ian McKellen, de retour dans le rôle culte de Magnéto, Maître du Magnétisme crée l’étincelle. L’acteur a lâché un spoiler à la puissance terrifiante lors d’une interview.

L’homme qui contrôle le métal aurait-il un rôle pivot, voire une alliance inattendue, dans le conflit à venir ? Cette révélation pourrait bien changer toute la polarité de la bataille finale. Attention, cette info est plus attirante qu’un champ magnétique.

Ian McKellen a-t-il lâché un énorme spoiler sur Avengers: Doomsday ?

L’icône du cinéma Sir Ian McKellen pourrait bien avoir commis une petite fuite sur le prochain blockbuster Marvel, Avengers: Doomsday. Lors d’une rétrospective de sa carrière, l’acteur évoquait ses souvenirs marquants dans le rôle de Magnéto, notamment la scène mythique du Golden Gate Bridge détaché dans X-Men : L’Affrontement final.

C’est alors, entre deux anecdotes sur les effets pratiques, qu’il a lâché cette phrase en apparence anodine : « De nos jours, je pense que les choses vont devenir un peu plus faciles, cela dit. J’ai détruit le New Jersey l’autre jour. Oh, je n’aurais peut-être pas dû dire ça. » Un « l’autre jour » qui fait immanquablement écho à un tournage récent. Simple boutade ou vrai indice sur les pouvoirs dévastateurs que Magnéto déploiera dans le film ?

Magnéto va-t-il vraiment ravager le New Jersey ?

Si la confidence semble accidentelle, elle s’inscrit dans un contexte de rumeurs persistantes. Le film, dont l’intrigue reste secrète, pourrait effectivement voir le Maître du Magnétisme jouer un rôle central, voire antagoniste, face aux Avengers. La destruction d’un État entier ne serait pas à la portée de tous les super-vilains, mais Magnéto, lui, en a clairement les moyens. Cette révélation improvisée, qu’elle soit une maladresse ou un jeu de l’acteur, alimente les spéculations les plus folles sur l’ampleur des conflits à venir dans le MCU.

Avengers: Doomsday has given us so little information that its major cast members are starting to give us substantive leaks. https://t.co/kctS9WzgJE — Arnaud Mercier – #Entrepreneur (@arnaudmercier) February 2, 2026

D’autres indices viennent-ils confirmer la rumeur ?

McKellen n’est pas le seul à évoquer Doomsday. L’acteur Josh Gad, faisant référence à son caméo dans la série Wonder Man, a publié sur Instagram. C’est un post taquin promettant que « Josh Gad reviendra dans Avengers: Doomsday ». Par ailleurs, des photos de marchandise et d’une couverture de comic dévoilée lors d’un événement aux studios Pinewood de Londres ont montré un aperçu du casting principal. Il n’y a pas de trace de Steve Rogers (Chris Evans), et un nouveau design impressionnant pour Docteur Fatalis. Ces éléments fragmentaires dessinent les contours d’un film colossal.

Rendez-vous est pris pour le 18 décembre 2026 dans les salles. D’ici là, les fans auront tout le temps de disséquer cette phrase et d’imaginer comment Magnéto pourrait bien faire trembler, littéralement, les fondations du New Jersey. Une chose est sûre : l’attente pour ce crossover épique vient de devenir encore plus magnétique.

