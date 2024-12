Aides à l’achat de véhicules électriques en France : ce qui change dès décembre 2024

Depuis le 1er décembre 2024, l’achat d’une voiture électrique neuve en France est devenu nettement moins attractif. Le gouvernement a drastiquement réduit le bonus écologique, un dispositif crucial qui encourageait l’adoption de véhicules plus propres. Cette décision soulève des questions sur ses conséquences pour les consommateurs et les objectifs environnementaux.

La France réduit le bonus pour l’achat d’une voiture électrique

Le bonus écologique pouvait auparavant atteindre 7 000 euros. Désormais, il est plafonné à 4 000 euros. Cette baisse s’accompagne d’une modulation qui se base sur le revenu fiscal des foyers. Les ménages modestes, dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 16 300 euros, continueront à bénéficier d’une aide de 4 000 euros. En ce qui concerne les foyers plus aisés, ils verront leur bonus fondre à 3 000 euros. Pour les plus hauts revenus, il pourrait même baisser jusqu’à 2 000 euros. En d’autres termes, les auto électriques vont devenir plus chères.

Cette réduction du montant des aides à l’achat d’une voiture électrique en France s’explique par un dépassement important du budget alloué en 2024. Cela force le gouvernement à ajuster ses prévisions pour l’année suivante. Ainsi, cette décision est surtout motivée par une volonté de maîtriser les finances publiques. Malgré cela, elle semble mettre en péril les objectifs ambitieux de la France en matière de transition énergétique.

La suppression d’autres aides et les incertitudes à venir

En plus de cette baisse importante du bonus écologique, d’autres aides ont disparu. Ceci complique encore plus l’achat d’une voiture électrique en France. Parmi ces subventions, on compte la prime à la conversion et les aides spécifiques pour les zones à faibles émissions (ZFE). Ces zones, mises en place pour lutter contre la pollution, se retrouvent paradoxalement privées de soutien pour encourager l’adoption de Ve. Cela risque de ralentir l’adoption de la mobilité électrique dans les régions les plus polluées.

En outre, les professionnels du secteur devront composer avec la suppression du bonus pour les utilitaires électriques et les quadricycles. Cela touche particulièrement les entreprises de transport. De plus, la réduction des aides à l’achat de voiture électrique en France complique encore davantage la situation pour les consommateurs. Si on annonce un nouveau dispositif pour les utilitaires pour 2025, son absence immédiate laisse planer une incertitude sur l’avenir du marché.

Bref, ce rétropédalage remet en question l’efficacité de la politique environnementale du pays. Il pourrait nuire à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La France risque ainsi de s’éloigner de ses engagements en matière de transition énergétique.

[Communiqué de presse 📰]

Le Gouvernement a acté une refonte majeure des aides à l’acquisition pour les véhicules électriques, incluant la suppression de la prime à la conversion et une diminution significative du bonus écologique. — Avere-France ⚡️ (@AvereFrance) December 2, 2024

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.