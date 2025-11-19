2026, l’année de l’électrique : voici les voitures les plus attendues

2026 sera l’année de la révolution des voitures électriques ! Les constructeurs rivalisent de créativité pour nous gâter avec une flotte nouvelle génération. Des berlines aérodynamiques aux SUV futuristes, en passant par des surprises qui défieront toutes les attentes.

L’avenir de l’automobile s’écrit maintenant, et il promet d’être aussi électrisant que silencieux. Préparez-vous à découvrir les modèles les plus audacieux qui feront de 2026 une année charnière sur les routes !

Acura RSX – Prix : 51 600 € (estimation)

Oui, Acura ramène la RSX. Cependant, au lieu d’une version plus chic de la nouvelle Honda Prelude (ce qui aurait été logique), c’est un crossover électrique. Parce que bien sûr. Mis à part le nom discutable, la RSX sera notable pour être la première voiture de série construite sur la plateforme VE « 0 Series » interne de Honda post-rupture avec GM. La RSX arrivera dans la seconde moitié de 2026 et sera construite dans l’Ohio aux côtés de l’Integra.

Elle utilisera également un nouveau système d’exploitation Asimo nommé d’après le robot adorable de Honda. La transmission intégrale à deux moteurs, la suspension avant sport à double triangulation et les freins Brembo seraient tous de série. Les spécifications projetées comme l’autonomie, les temps de charge, la puissance et le prix sont toutefois tous à confirmer pour le moment.

BMW iX3 – Prix : 51 600 € (estimation)

Par la suite, BMW ne se repose pas sur ses lauriers. Elle commence un nouveau chapitre avec l’iX3. C’est une version électrique de son crossover compact le plus vendu et la première BMW de production à arborer le langage design neue-Neue Klasse. L’iX3 promet 644 km d’autonomie, des vitesses de charge allant jusqu’à 400 kilowatts grâce à une architecture 800 volts inédite chez BMW, et les débuts d’un tout nouveau système d’infodivertissement avec un grand écran brillant à la base du pare-brise. BMW la plus importante depuis des décennies ? BMW la plus importante depuis des décennies.

Chevrolet Bolt – Prix : 25 791 €

Réjouissez-vous, acheteurs de VE avec un emploi rémunéré régulier : de retour par demande populaire, la Chevrolet Bolt. Elle devrait démarrer à seulement 25 791 € pour une édition de lancement lorsqu’elle arrivera début 2026, suivie par une LT encore moins chère à 24 936 €. Cela fera de la nouvelle Bolt la voiture électrique la moins chère d’Amérique, sous-cotant la nouvelle Nissan Leaf. Les spécifications clés incluent une autonomie de 410 km provenant d’une batterie de 65,0 kilowattheures, des vitesses de charge allant jusqu’à 150 kilowatts, 210 chevaux et un port de charge NACS. Vous pouvez même obtenir le Super Cruise en option, mais, étant un produit General Motors, Apple CarPlay et Android Auto sont complètement exclus.

Ferrari Elettrica – Prix : 516 000 € (estimation)

Utilisant des moteurs et des batteries développés en interne et un châssis composé à 75 % d’aluminium, la future Elettrica sera un grand tourisme (pensez à la 612, FF ou GTC4Lusso) délivrant plus de 986 chevaux grâce à quatre moteurs électriques – un pour chaque roue. Les moteurs avant sont les mêmes que ceux de la F80, et l’essentiel de la puissance viendra de l’arrière.

L’autonomie projetée est de 529 km sur cycle WLTP, mais les métriques qui vous intéressent vraiment ici sont zéro à 100 km/h en 2,5 secondes et une vitesse de pointe de 309 km/h. La direction indépendante aux roues arrière, un système de suspension active 48 volts par Multimatic et un système de changement de vitesse intéressant complètent les détails confirmés.

Genesis GV60 Magma – Prix : 68 800 € (estimation)

Magma est presque là, et sa première voiture de série sera la GV60 Magma. C’est une version du crossover électrique de la marque que Genesis dit dévoiler « plus tard cette année ». Étant donné les racines Hyundai-Kia de la GV60 de base, il serait raisonnable de supposer que la Magma partagera pas mal de choses avec l’Ioniq 5 N et l’EV6 GT. On parle de deux moteurs, 641 chevaux en pic, 100 km/h dans les 3 secondes. Et le chef du design Luc Donckerwolke a déjà été cité en disant qu’elle produira « des centaines » de chevaux de plus que la GV60 Performance (429 ch). Deux cents, c’est encore « des centaines », je suppose.

Hyundai Ioniq 6 N – Prix : 51 600 € (estimation)

Du côté de Hyundai, le géant coréen prépare sa deuxième voiture N entièrement électrique : l’Ioniq 6 N. Pensez à Ioniq 5 N, mais dans une carrosserie de berline plus basse. Deux moteurs produisent 601 chevaux la plupart du temps, mais le N Grin Boost débloque 641 chevaux pendant 10 secondes. Zéro à 100 km/h prend 3,2 secondes, et la voiture culmine à 257 km/h. Une suspension retravaillée, un châssis ré-ingéniéré et de nouveaux amortisseurs adaptatifs « stroke sensing » lui permettent de prendre les virages aussi fort qu’elle accélère.

Lexus ES – Prix : 43 000 € (estimation)

Longtemps éclipsée par des rivales allemandes mostly à propulsion, la Lexus ES abandonne cette mêlée en passant uniquement à l’électrification. En plus de l’ES 350h hybride, l’ES 2026 sera également purement rechargeable sous la forme de l’ES 350e à moteur unique et de la 500e à deux moteurs. Les spécifications préliminaires pour les modèles 300e et 500e incluent respectivement 220 et 338 chevaux. Elles peuvent aller de 0 à 100 km/h en 7,7 et 5,4 secondes, ainsi que 483 et 402 km d’autonomie. La berline milieu de gamme Lexus de nouvelle génération utilisera le port NACS et pourra passer de 10 à 80 % de charge en 30 minutes.

Mercedes-Benz GLC – Prix : 51 600 € (est.)

Pour ne pas être surpassée par cette BMW iX3, Mercedes-Benz sort un tout nouveau GLC électrique. Prévu pour la seconde moitié de 2026, le nouveau GLC avec EQ Technology apporte aussi un reset des efforts d’électrification de la marque. Il est différent des autres voitures EQ avant lui. Puis, ce modèle arbore une nouvelle calandre imposante et une longue barre de feux arrière.

Cela rappelle la C111 des années 60 à moteur Wankel. Comme la Bimmer concurrente, le GLC utilise une architecture 800 volts pour charger à des vitesses allant jusqu’à 330 kilowatts. Son autonomie annoncée de 713 km est impressionnante, mais cela suppose le cycle d’essai WLTP plus généreux.

Porsche Cayenne Electric – Prix : 103 200 € (est.)

Porsche est revenu sur certains plans électriques de longue date récemment, voilà sans doute pourquoi le nouveau Cayenne Electric arrive en 2026. La marque prévoit plus de 1000 chevaux dans la version Turbo. C’est la Porsche de production la plus puissante jamais produite lorsqu’elle sortira. Le couple sera de 1500 Nm, et la voiture passera de zéro à 100 km/h en trois secondes pile, et à 200 km/h en moins de huit. Porsche promet 600 km d’autonomie sur le cycle WLTP et des vitesses de charge max allant jusqu’à 400 kilowatts.

Rivian R2 – Prix : 38 700 €

Par la suite, le Rivian R2. C’est le futur SUV milieu de gamme du startup californien Rivian, prévu pour 2026. Essentiellement un R1S plus petit et plus abordable, le R2 démarrerait à 38 700 € pour un modèle à moteur unique, aurait cinq places, et plus de 483 km d’autonomie. Le R2 devrait être assez rapide aussi ; il pourrait apparemment atteindre 100 km/h en trois secondes, probablement dans sa version triple moteur haut de gamme. Le R2 viendra avec un port NACS, et la vitre arrière peut être baissée, à la style Toyota 4Runner.

Toyota C-HR – Prix : 34 400 € (estimation)

Toyota a peut-être été (à juste titre) hésitant sur les VE en faveur des hybrides, mais la prochaine génération de crossover compact C-HR sera uniquement électrique. Comme le C-HR avant lui, la forme est toujours funky, courte et type coupé, mais contrairement à l’ancien, celui-ci développe 338 chevaux et passe de zéro à 100 km/h en cinq secondes pile grâce à un moteur sur chaque essieu. Toyota estime l’autonomie à 467 km avec sa batterie de 72,7 kilowattheures, et il disposera du port de charge NACS. Il y a un écran tactile d’infodivertissement de 14,0 pouces à l’intérieur, apparemment tiré droit de Lexus, et le modèle XSE obtient une peinture bicolore.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn