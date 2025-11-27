[VIDÉO] Arnaques Black Friday 2025 : 10 pièges à éviter avant de sortir votre carte bleue

Le Black Friday offre des opportunités d’affaires uniques, mais il marque aussi une forte recrudescence des arnaques en ligne. On vous dévoile les 10 escroqueries qu’il faut absolument connaître en 2025 pour sécuriser vos achats.



Le contexte de frénésie commerciale crée un terrain de chasse idéal pour les cybercriminels. Les arnaques Black Friday explosent, exploitant notamment les faux sites web, y compris les clones parfaits d’Amazon et eBay. De fait, le phishing reste la technique centrale pour dérober vos données. On remarque qu’ils utilisent souvent de faux SMS de livraison ou de bon de commande pour distribuer des liens malveillants. Par conséquent, un rempart technique est indispensable. Le recours à un VPN solide comme NordVPN, sécurise la connexion. Il empêche le pistage vers ces sites imités.

Les pièges sont multiples. Ils dépassent la simple fausse promotion. On observe, en effet, une recrudescence des faux coupons de réduction et des offres de voyages frauduleuses. Le consommateur est souvent attiré par des faux rabais exceptionnels de -90%, irréalistes. Même un clic accidentel sur un lien malveillant expose votre portefeuille. L’avantage d’un VPN robuste est qu’il agit comme un bloqueur de menaces intégré. Il coupe l’accès aux domaines frauduleux. Surtout, il protège activement contre le phishing utilisé dans ces arnaques Black Friday.

Dans la vidéo, on vous révèle les 10 escroqueries précises à contourner cette année, incluant les fausses œuvres caritatives. En outre, on détaille la solution ultime : le VPN. Il offre une protection complète et chiffre votre navigation. Ce dispositif est la clé pour faire vos achats sans crainte et conserver vos données privées. Restez attentifs : cette solution peut vraiment vous sauver le portefeuille et vos informations sensibles. Regardez la vidéo pour vous informer, vous protéger et faire de bonnes affaires en toute sécurité. Pensez ensuite à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.

