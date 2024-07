Ynstant et Cartage dévoilent leur plan pour une France plus verte!

Ynstant et Cartage, deux entreprises françaises en pointe dans leurs domaines respectifs, ont décidé de s'associer pour offrir une solution de mobilité partagée plus sûre, plus pratique et plus écologique.

Ynstant, spécialiste du covoiturage instantané sur courte distance, a signé un partenariat avec Cartage, premier service d'assurance automobile à la journée pour le partage de voiture. L'objectif : simplifier la vie des usagers en leur proposant une plateforme tout-en-un pour tous leurs besoins de mobilité.

Une plateforme intégrée pour une mobilité simplifiée

Grâce à cette association, les usagers pourront désormais organiser et assurer leurs trajets via une unique plateforme digitale. Plus besoin de jongler entre de multiples applications : la solution conçue par Ynstant et Cartage centralise la réservation de covoiturage et la souscription d'assurance en quelques clics seulement.

Pour marquer le début de ce partenariat, Ynstant et Cartage proposent des offres spéciales à leurs clients. Les nouveaux utilisateurs d'Ynstant bénéficieront d'une réduction de 25€ sur leur première utilisation du service Cartage. Les clients de Cartage, quant à eux, recevront une prime incitative pour leur covoiturage chez Ynstant.

Une vision commune : la mobilité de demain

Autrefois considérée comme le symbole de la liberté et de l'indépendance, la voiture individuelle est aujourd'hui associée à des problématiques telles que les embouteillages persistants, la pollution atmosphérique et l'encombrement de l'espace public.

Derrière ce rapprochement stratégique entre deux pépites tricolores se dessine ainsi une vision partagée de la mobilité urbaine de demain : plus écologique, plus économique et plus solidaire. En conjuguant leurs expertises complémentaires, Ynstant et Cartage entendent proposer une alternative crédible à la voiture individuelle. En pratique, leur solution devrait, par exemple, contribuer à désengorger efficacement les villes à l'approche des Jeux olympiques de 2024.

Une étape clé pour l'avenir de la mobilité urbaine

Selon les dirigeants des deux entreprises, cette signature constitue une étape cruciale pour renforcer l'offre de mobilité partagée en France. En combinant leurs expertises respectives, Ynstant et Cartage espèrent façonner l'avenir de la mobilité urbaine en offrant aux usagers une solution simple, économique et écologique pour leurs déplacements quotidiens.

Mais au-delà des aspects technologiques, ce rapprochement porte en lui une promesse : celle de villes plus respirables et apaisées. En réinventant les usages, ces deux pionniers tricolores dessinent le visage d'une mobilité intelligente. Une mobilité capable de répondre aux enjeux écologiques et sociaux de demain.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la Rédaction.

