Weerg introduit l’Ultem PEI 9085

Weerg, entreprise de référence dans le paysage italien de la fabrication additive et de

l’usinage CNC en ligne, annonce avec enthousiasme l’introduction d’un matériau innovant

destiné à l’impression 3D en ligne: l’Ultem PEI 9085. Ce lancement marque une étape

importante dans l’élargissement du portefeuille de matériaux de Weerg, réaffirmant son

engagement à proposer des solutions technologiquement avancées pour répondre aux

besoins croissants de secteurs tels que l’aéronautique, l’automobile et le ferroviaire.



L’Ultem PEI 9085 appartient à la famille des polyétherimides (PEI), reconnus

internationalement pour leurs propriétés techniques exceptionnelles. Doté d’une excellente

résistance thermique, il peut supporter des températures allant jusqu’à 170 °C sans subir de

dégradation ni de déformation, garantissant ainsi des performances élevées même dans des

conditions d’utilisation extrêmes. Cette caractéristique le rend particulièrement adapté à la

fabrication de composants destinés à des environnements soumis à de fortes températures

ou à des contraintes thermiques significatives.



Une autre qualité essentielle de l’Ultem PEI 9085 est sa capacité intrinsèque à résister au

feu, avec une certification UL 94 V0, ainsi que sa conformité à la norme FAR 25.853 propre

au secteur aéronautique. Cette propriété permet une utilisation sûre et fiable dans des

applications critiques telles que les éléments de cabine d’aéronef, les conduits de ventilation

ou les structures internes. Sa remarquable résistance chimique complète le tableau : le

matériau conserve stabilité et durabilité même au contact de substances agressives telles

que les hydrocarbures, les alcools ou les solutions aqueuses.



Ce matériau offre également un excellent rapport résistance/poids – un atout décisif pour les

secteurs qui requièrent des composants à la fois légers et robustes. L’aéronautique et

l’automobile, en particulier, tireront grand bénéfice de l’utilisation de l’Ultem PEI 9085 pour la

fabrication de pièces fonctionnelles alliant solidité structurelle et légèreté, contribuant ainsi à

améliorer l’efficacité globale et à réduire la consommation de carburant.



Weerg a investi de manière significative pour intégrer l’Ultem PEI 9085 dans sa chaîne de

production, offrant ainsi à ses clients un accès immédiat et simplifié à ce matériau avancé

via sa plateforme en ligne. Le modèle de production de Weerg repose sur la possibilité, pour

les utilisateurs, d’obtenir des devis instantanés et transparents, avec des délais de livraison

nettement réduits par rapport aux méthodes de fabrication industrielle traditionnelles. Cette

approche permet non seulement une réduction notable des coûts et des délais de

prototypage, mais aussi une transition rapide de la phase de conception à la production en

série.



Le choix d’introduire l’Ultem PEI 9085 reflète également la vision de Weerg, résolument

tournée vers l’innovation continue et la réponse aux besoins les plus complexes du marché

contemporain. Les clients de l’entreprise pourront tirer parti des propriétés avancées de ce

matériau pour produire des pièces fonctionnelles et des prototypes capables de passer les

tests les plus rigoureux et de répondre aux normes les plus strictes des différents secteurs

industriels., L’industrie ferroviaire, en particulier, soumise à des exigences très strictes en

matière de sécurité et de résistance au feu, trouvera dans ce matériau une solution

performante et certifiable pour la production de composants fiables.

L’introduction de ce nouveau matériau marque ainsi une avancée stratégique pour Weerg,

consolidant sa position de leader dans le domaine de la fabrication additive. L’entreprise

italienne démontre une fois de plus sa capacité à anticiper les besoins du marché et à

répondre de manière efficace et rapide aux demandes d’innovation des secteurs les plus

exigeants.

Avec l’Ultem PEI 9085, Weerg ne se contente pas de proposer un nouveau matériau : elle

ouvre de nouvelles perspectives de conception à ses clients, leur permettant d’explorer de

nouvelles applications et de dépasser les limites techniques imposées jusqu’alors par des

matériaux moins performants. Les concepteurs et ingénieurs peuvent désormais compter

sur un partenaire fiable et compétent, capable d’accompagner le développement de

solutions innovantes qui repoussent encore plus loin les frontières de la fabrication

numérique.

