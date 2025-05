Cela a toujours été un mystère : voici pourquoi la famille Addams est riche !

Le fait quez la famille Addams soit riche est un sujet de spéculation et de mystère. explorée dans la saison 2 de Wednesday sur Netflix. Cependant, la saison 2 de la série Wednesday sur Netflix apporte enfin des réponses intrigantes.

Avec l’introduction de Grandmama Hester Frump, interprétée par Joanna Lumley, les fans découvrent que la matriarche de la famille est à la tête d’un empire mortuaire prospère. Cette révélation change la donne et offre un nouvel éclairage sur la fortune des Addams.

Grandmama Frump : la magnat des pompes funèbres

Dans la saison 2 de la série Wednesday sur Netflix, Grandmama Frump est décrite comme un « riche magnat » et propriétaire de Frump Mortuaries. C’est l’une des entreprises de pompes funèbres les plus prospères du pays.

Cette information, révélée par Tudum, explique enfin comment Morticia, Gomez et leurs enfants ont pu vivre dans un manoir aussi extravagant. L’idée que la richesse de la famille Addams provienne d’un empire mortuaire est à la fois macabre et parfaitement en accord avec l’esthétique de la franchise.

Une histoire de ruse et de vol ?

Cependant, le fait que la famille Addams soit riche pourrait ne pas être aussi simple qu’il n’y paraît. Dans la saison 1 de Wednesday, un personnage nommé Xavier mentionne que sa grand-mère et sa marraine parcouraient l’Europe pour escroquer les riches.

Cela soulève la question de savoir si Morticia et Gomez ont hérité de leur fortune. Et si Grandmama Frump a construit son empire grâce à des méthodes moins orthodoxes ? Cette ambiguïté ajoute une couche de complexité à l’histoire familiale.

Wednesday Season 2 reveals the secret behind the Addams family's wealth. #Netflix https://t.co/Ee5MTs595A — Screen Sourced (@screensourced) May 20, 2025

Un héritage aristocratique étrange ?

Sinons, dans les bandes dessinées originales de la Famille Addams, Grandmama était la mère de Gomez. Son personnage a donc simplement évolué au fil des adaptations.

L’idée que la famille Addams soit aristocratique, mais en dehors des normes de richesse traditionnelles, a toujours été un élément clé de leur identité.

La manière dont ils ont acquis leur fortune n’a jamais été au cœur de l’intrigue, mais avec Wednesday, les showrunners ont décidé d’explorer cette facette de leur histoire.

Une dynamique intéressante dans la saison 2

La série Wednesday se distingue de la comédie classique de la Famille Addams. Elle adopte en effet un ton plus sombre et fantastique. Par conséquent, quand on aborde l’explication de la richesse des Addams, cela s’intègre parfaitement dans cette nouvelle direction. L’industrie des pompes funèbres, avec son ambiance macabre, est un choix judicieux qui enrichit l’univers de la série.

Les Addams sont riches, et alors ?

La richesse de Gomez et Morticia Addams fait partie de leur fierté et de leur identité. Mais comment Grandmama Frump perçoit-elle le fait que son fils et sa belle-fille bénéficient de son empire ?

De plus, les luttes des exclus, qui sont au cœur des thèmes de Wednesday, ajoutent une dimension supplémentaire à cette dynamique familiale. La richesse de la famille pourrait-elle être perçue comme une malédiction plutôt qu’un avantage ?

Une saison 2 prometteuse

La saison 2 de Wednesday, qui sera diffusée à partir du 6 août, promet d’explorer ces thèmes de manière captivante. Avec l’ajout de Grandmama Frump et la révélation de l’origine de la richesse des Addams, les fans peuvent s’attendre à une saison pleine de rebondissements.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn