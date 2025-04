Après une longue attente macabre, Netflix dévoile Mercredi Addams saison 2

Après la saison 1, on n’a plus de nouvelle de la série Mercredi « Wednesday », mais récemment la saison 2 a été dévoilée par Netflix à travers un teaser qui en dit long sur la suite.

En plus de revoir les visages familiers de la saison 1, le casting s’est élargi. Steve Buscemi, Billie Piper, Evie Templeton et Owen Painter font partie des nouveaux acteurs. Mais voici ce qu’on peut dire dessus.

Cette saison sera plus grande et plus tordue que vous ne pouvez l’imaginer

Catherine Zeta-Jones l’a déclaré dans une vidéo promotionnelle de Netflix, la saison 2 de Mercredi sera époustouflante en diable !

On verra le reste de la Famille Addams qu’on a pas vu dans la première saison. Il y aura Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Luis Guzmán (Gomez Addams) et Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams).

Et attention Spoiler, Wednesday relèvera de nouveaux défis en revenant dans son lycée. Mais cette fois, Jenna Ortega, en plus d‘interpréter « Wednesday », elle est également devenue l’une des productrice de la série.

Wednesday: Season 2 | Official Teaser Trailer | Netflix https://t.co/aZQjte331D — Movie Originals (@movieoriginals_) April 24, 2025

Qu’est-ce que le teaser nous apprend sur la saison 2 ?

Dans la suite de la série à succès sur Netflix, le personnage de Mercredi retourne à l’Académie Nevermore dans la saison 2. Là, un nouveau mystère l’attend, ainsi que d’anciennes menaces.

On ne sait pas encore si la saison 2 sera la dernière. Mais ce qui est sûr c’est que les fans l’attendent avec impatience. Du moment que les couloirs sinistres de Nevermore ne ferment pas leurs portes pendant cette saison, le public sera content.

Selon Jenna Ortega, la production a décidé de se “pencher un peu plus sur l’aspect horrifique de la série”. Ces mots ont été dit à Elle Fanning pour Variety’s Actors on Actors. En effet, c’est une série légère. Avec des vampires, des loups-garous et des super-pouvoirs, la suite des aventures de la jeune gothique n’est pas à prendre trop au sérieux.

Quand sortira la saison 2 de Mercredi sortira sur Netflix ?

Netflix a confirmé que la saison 2 de Mercredi sera diffusée en deux parties. On aura droit à la première partie paraîtra à partir du 6 août 2025 et la suite sortira à partir du 3 septembre 2025.

La première partie de la saison s’intitule « Here We Woe Again » et a été écrite par les showrunners Alfred Gough et Miles Millar. A la réalisation, on a le célèbre Tim Burton, ce qui promet des décors fabuleux. Ensuite, il s’avère que le tournage s’est déroulé en Irlande. On espère donc y voir de vrais paysages non produits par l’IA.

Pourquoi la saison 2 de Wednesday a-t-elle été retardée ?

Alors que la saison 1 de Mercredi Addams est sortie en 2022 sur Netflix, l’écart entre les deux saisons s’étend sur près de 3 ans. Cette longue attente est dûe en grande partie aux perturbations dans l’industrie du cinéma. Rappelez-vous, la Writers Guild of America et de la SAG-AFTRA, c’est la grande grève des cinéastes de 2023.

De plus, la disponibilité des acteurs a joué un rôle dans ce retard de production. Jenna Ortega a joué dans Scream VI, Miller’s Girl et Beetlejuice durant cette pause. Et Emma Myers, autre membre important dans la distribution de la série, a également cherché à jouer d’autres rôles.

