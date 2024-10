Voici les meilleurs films de sorcières à voir d’ici Halloween !

À l’approche d’Halloween, l’envie de frissonner devant des récits de sorcellerie se fait sentir. La sorcière, figure emblématique du cinéma, s’impose dans des films aux atmosphères variées. Ils peuvent aller du kitsch au terrifiant. Voici une sélection des meilleurs films de sorcières qui méritent votre attention.

Les Sorcières d’Eastwick, un film de sorcières incontournable

Sorti en 1987, Les Sorcières d’Eastwick par George Miller est un incontournable pour Halloween. Ce film suit trois amies, interprétées par Cher, Michelle Pfeiffer et Susan Sarandon. Elles découvrent leurs pouvoirs surnaturels après l’arrivée d’un homme mystérieux, joué par Jack Nicholson. Avec son ambiance glamour et mystique, ce long-métrage offre un mélange fascinant de comédie et de fantastique. Il s’inscrit comme un des meilleurs films de sorcières à regarder absolument.

Les Ensorceleuses, un combo de sororité et de magie

Lancé en 1998 et réalisé par Griffin Dunne, Les Ensorceleuses est devenu culte, surtout sur les réseaux sociaux. Sandra Bullock et Nicole Kidman y incarnent deux sœurs qui. Les personnages, après avoir perdu leurs parents, vont vivre chez leurs tantes qui sont des sorcières. L’esthétique gothique et nineties, avec un chat noir, capte l’attention des fans. Ce récit de sororité et de malédictions fait partie des meilleurs films de sorcières à visionner avant Halloween. Il résonne particulièrement auprès des spectateurs d’aujourd’hui, puisqu’il évoque des thèmes de résilience et de solidarité féminine.

La Mort Vous Va Si Bien : parmi les meilleurs films de sorcières

Le film La Mort vous va si bien, réalisé par Robert Zemeckis en 1992, se distingue par son ton décalé et son intrigue loufoque. Meryl Streep, Goldie Hawn ainsi que Bruce Willis racontent l’histoire de deux femmes qui recherchent la beauté éternelle qui se livrent à une guerre sans merci. L’aspect grotesque du film, enrichi par des effets visuels impressionnants, lui a valu un Oscar en 1993. Les costumes flamboyants et le ton exagéré en font un des meilleurs films de sorcières pour une soirée Halloween décalée. Les personnages hauts en couleur, notamment celui qu’Isabella Rossellini interprète, ajoutent une dimension fascinante à cette comédie fantastique.

Hocus Pocus, un classique indémodable pour Halloween

Aucun Halloween ne serait complet sans Hocus Pocus par Kenny Ortega, sorti en 1994. Le film présente le retour des sœurs Sanderson. Les acteurs qui les ont interprétées sont Bette Midler, Kathy Najimy et Sarah Jessica Parker. Les personnages ressuscitent pour Halloween après qu’on les ait pendues pour pratiques de sorcellerie. Leur quête de vie éternelle se parsème d’humour et de moments mémorables. Les costumes extravagants et les répliques cultes font de ce film de sorcières une véritable référence. La scène où elles chantent « I Put a Spell on You » est emblématique et reste gravée dans les mémoires.

The Love Witch, un des meilleurs films de sorcières

Sorti en 2016, The Love Witch d’Anna Biller propose une vision unique de la sorcière. C’est un film qui mélange horreur gothique et esthétique des années 60. Il met en avant Elaine, que Samantha Robinson interprète, une sorcière dont la beauté est envoûtante. Après que son mari soit mort, elle se lance dans une quête désespérée pour trouver l’amour. Le film aborde des thèmes de féminité et de pouvoir tout en célébrant la sorcellerie de manière moderne. Son esthétique rétro et ses références aux œuvres classiques ajoutent une profondeur visuelle captivante à ce film de sorcières.

