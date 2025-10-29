Urban GT : le vélo électrique Starway taillé pour la performance

Starway dévoile son Urban GT, un vélo électrique nouvelle génération pensé pour la ville. Plus puissant, plus confortable et plus sûr, ce modèle 100 % français redéfinit la mobilité urbaine.

Avec son nouveau modèle Urban GT, la marque tourangelle Starway confirme son savoir-faire dans le domaine du vélo électrique. Ce modèle nouvelle génération se distingue par une assistance intelligente, une ergonomie revisitée et un niveau de sécurité inédit. L’objectif est clair : offrir aux citadins une expérience de mobilité plus fluide, fiable et sereine, au service d’une liberté quotidienne retrouvée.

Une puissance maîtrisée pour une conduite naturelle

L’Urban GT est équipé d’un moteur arrière SW6000, capable de développer un couple de 60 Nm. Ce moteur garantit une assistance fluide et réactive. Associé à des capteurs de force et de vitesse, il adapte l’effort en temps réel selon le pédalage et le relief. Résultat : une sensation de conduite naturelle, sans à-coups, même sur les parcours vallonnés.

Starway a également opté pour une transmission par courroie renforcée Kevlar, silencieuse et sans entretien, ainsi qu’un système Equi Motion®, brevet maison, qui ajuste automatiquement la puissance en fonction du terrain et du rythme du cycliste. Cette technologie permet d’atteindre jusqu’à 110 km d’autonomie, un record pour cette gamme.

Le confort avant tout

Confortable, ergonomique et élégant, l’Urban GT a été conçu pour s’adapter à tous les profils. Son cadre unisexe à passage bas facilite la montée en selle, tandis que la fourche suspendue Suntour, la selle Royal en gel et la tige de selle amortie assurent un roulage souple, y compris sur les pavés.

Proposé en trois tailles de roues (24, 26 et 28 pouces), il s’ajuste aux différentes morphologies. Les poignées Craton, les pneus Schwalbe Big Apple 2.0 et les freins hydrauliques à quatre pistons traduisent la volonté de Starway d’allier performance et confort. Chaque détail, du poste de pilotage ajustable à la transmission silencieuse, a été pensé pour faciliter les trajets urbains.

Sécurité et sérénité intégrées

La sécurité n’est pas en reste. Le vélo intègre un éclairage avant de 80 lumens, des clignotants au porte-bagage, un frein de parking, et un antivol à clé avec chaîne intégrée. Ces équipements renforcent la confiance du cycliste, que ce soit en circulation dense ou lors du stationnement. Mais Starway va plus loin avec une assurance vol de 3 ans, incluse automatiquement lors de l’achat. Cette offre résulte d’un partenariat exclusif avec MMA – Covéa Affinity. Elle prévoit le remplacement par un vélo neuf en cas de vol. Une franchise réduite est alors appliquée.

Une première sur le marché français du VAE, qui illustre la philosophie de la marque : simplicité, durabilité et service. Assemblé en France, disponible à partir de 2 190 € et distribué dans un réseau de 270 points de vente, l’Urban GT incarne une vision apaisée de la mobilité. Plus qu’un simple vélo électrique, c’est un compagnon de route pensé pour les citadins exigeants, qui souhaitent conjuguer innovation, confort et tranquillité d’esprit.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

