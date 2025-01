Until Dawn, l’adaptation en live action de Sony va vous tétaniser !

Le film adapté d’Until Dawn, un titre emblématique de Supermassive Games, arrive sur grand écran en avril 2025. Il promet de surprendre les fans les plus fidèles. À l’occasion du CES 2025, Sony a révélé de nouveaux détails sur cette adaptation en live-action. Elle s’éloignera un peu du jeu, mais elle préservera les éléments qui ont fait son succès.

Un film Until Dawn qui ne suivra pas simplement le jeu

L’adaptation d’un des meilleurs jeux d’horreur sera pas un simple copier-coller. Ashley Brucks, présidente de Screen Gems, a annoncé que le film proposera une « histoire inédite, aussi viscérale que terrifiante ». Il restera tout de même fidèle à l’atmosphère et aux thèmes du matériel source. Le film suivra un groupe d’amis confrontés à des dangers similaires à ceux du jeu, mais avec une approche différente. Cette décision de renouveler l’histoire permet d’ajouter une touche de fraîcheur, tout en offrant une nouvelle perspective pour les spectateurs.

Ce choix pourrait permettre au film Until Dawn de plaire à un public plus large. Les fans du jeu, qui connaissent bien les personnages et l’intrigue, seront surpris par ces changements et cette nouvelle approche. Parallèlement, l’adaptation pourrait attirer de nouveaux venus qui ne connaissent pas le jeu vidéo. De fait, elle offrira une histoire captivante, mais restera fidèle à l’essence de ce thriller psychologique et horrifique.

Des projets d’adaptations ambitieuses pour PlayStation

Le film Until Dawn fait partie d’un ensemble plus large de projets d’adaptations que Sony a annoncé lors du CES 2025. Outre ce live-action, la société prépare d’autres adaptations de jeux PlayStation populaires. Citons comme exemples Horizon Zero Dawn et Helldivers, ainsi qu’une série d’animation basée sur Ghost of Tsushima. L’entreprise va créer ces productions en collaboration avec les studios de développement des jeux. Cela nous garantit qu’ils respecteront l’essence de ces titres emblématiques.

until dawn movie and now an until dawn remake with deleted scenes and new character interactions pic.twitter.com/EUSYLW4WL5 February 1, 2024

Avec des projets tels que le film Until Dawn ou l’adaptation de Helldivers 2, Sony entend offrir des expériences riches et variées à ses fans. Ce premier devrait plaire aux passionnés du jeu et élargir l’audience de la franchise en la transposant dans un format plus accessible. Le défi sera de maintenir l’intensité et l’atmosphère du jeu, tout en apportant des éléments nouveaux qui garderont l’intérêt du public. L’attente est donc grande et le 25 avril 2025, date de la sortie, sera un moment clé pour évaluer si le film tiendra toutes ses promesses.

