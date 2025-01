Aloy débarque au cinéma : Horizon Zero Dawn sera adapté en film

Sony a annoncé officiellement lors du CES 2025 la production du film basé sur le jeu vidéo emblématique Horizon Zero Dawn. Après un projet de série abandonné, c’est finalement au cinéma que l’histoire d’Aloy et de son monde post-apocalyptique verra le jour. Ce film, qui viendra enrichir l’univers de PlayStation Productions, fait déjà saliver les fans.

Horizon Zero Dawn, le jeu vidéo bientôt transformé en film

L’histoire du jeu se déroule dans un futur où une IA a “rebooté” la Terre après une apocalypse technologique. Cela a créé un monde hybride où nature se mêle aux technologies avancées, avec des machines géantes ressemblant à des animaux. L’adaptation tirera parti de ce cadre unique, riche en paysages majestueux et créatures imposantes pour offrir des scènes spectaculaires. Elle mêlera l’ancien et le futur dans un décor aussi luxuriant que mystérieux.

Le film adapté du jeu vidéo Horizon Zero Dawn s’intéressera à l’histoire d’Aloy, l’héroïne rejetée par sa tribu. Elle se lance dans une quête à travers les ruines de l’Ancien Monde. La découverte de son héritage et la révélation de son lien avec Elizabeth Sobeck marquent son aventure. Celle-ci promet de captiver les spectateurs tout autant que les joueurs. Le scénario cinématographique devra retranscrire la quête de soi et de survie dans un monde où nature et technologie s’opposent et se complètent.

Sony étend l’univers de ses franchises à travers divers formats

La production du film Horizon Zero Dawn s’inscrit dans la stratégie de Sony de capitaliser davantage ses franchises. PlayStation Productions développe ainsi des projets pour le cinéma et la télévision. Citons comme exemples un film Helldivers 2 et une série animée Ghost of Tsushima sur Crunchyroll. L’objectif est de toucher un public plus large en offrant des expériences immersives dans des formats variés. Sony ambitionne ainsi de faire de ses franchises des incontournables du divertissement audiovisuel.

Pour l’heure, le film Horizon Zero Dawn en est encore à ses premiers stades de développement. Bien que de nombreuses questions restent en suspens, notamment concernant le casting et le réalisateur, ce projet reste très prometteur. Les fans devront patienter jusqu’à 2028 avant de pouvoir découvrir ce long-métrage tant attendu. Cela dit, l’annonce de cette adaptation cinématographique ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de Horizon Zero Dawn.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.