Une Volvo LEGO fonctionnelle ? Cette personne l’a créé en 4 ans

Un passionné de LEGO a construit une réplique de la Volvo V70 avec 400 000 briques et, ce, en l’espace de quatre ans !

David Gustafsson a construit une réplique incroyable de la Volvo V70 avec des LEGO. Cela a pris quatre ans de travail acharné et l’assemblage de 400 000 briques. Ce passionné a enfin réussi à créer une version fonctionnelle de son propre véhicule de la marque suédoise. Retour sur cette prouesse unique entre art et ingénierie.

Un projet monumental et une Volvo réinventée

Ce fan inconditionnel de LEGO est également le vainqueur de l’émission LEGO Masters en Suède. En 2020, il s’est lancé un défi démesuré : construire une réplique à l’échelle 1:1 de sa Volvo V70 blanche en LEGO. Sans plan officiel, il a mesuré chaque détail de sa voiture et utilisé des gabarits en carton pour assembler les pièces avec une précision inouïe. Pour garantir la solidité, il a monté la structure sur un châssis en acier. Quant aux roues et au système moteur, ils proviennent d’une vraie voiture.

L’intérieur est tout aussi éblouissant que l’extérieur. On trouve dans cette Volvo des sièges en LEGO ainsi qu’un tableau de bord fidèle à l’original. Elle comporte même des éléments fonctionnels tels que des rétroviseurs électriques et des phares pivotants. Un moteur électrique anime le tout et aide donc le véhicule à se déplacer à basse vitesse. Cette voiture hybride entre jouet et œuvre d’art est une véritable leçon de persévérance et de créativité.

Une Volvo LEGO qui fascine au-delà des frontières

Depuis son achèvement, ils ont exposé cette Volvo dans de nombreux événements à travers l’Europe. Elle a attiré aussi bien les curieux que les passionnés. Des foules se réunissent pour admirer cette symbiose entre réalité et imagination, qui redéfinit les frontières de ce que peut être une voiture. Pour David Gustafsson, ce projet avec la Volvo V70 était avant tout une déclaration d’amour pour les LEGO. Elle représente aussi une démonstration de l’impact de tels chefs-d’œuvre sur l’art et l’industrie automobile.

Cette création symbolise également l’inspiration infinie que peuvent donner des entreprises comme LEGO. Elle donne en même temps au public une leçon de patience et de précision. Cette initiative a, par ailleurs, récupéré l’attention de la marque de voiture. Elle a soulevé des discussions sur la possibilité de faire entrer cette Volvo LEGO V70 pas comme les autres dans l’histoire des créations insolites.

