Une merveille électrique venue de Chine débarque en Europe, mais attention, elle est low-cost !

L’Ari Bruni, une voiture électrique chinoise low-cost, fait son entrée sur le marché européen. Elle s’invite en particulier en Allemagne, où elle pourrait bouleverser le segment des véhicules urbains. Cette citadine ultra-compacte s’inspire de la populaire Wuling Hongguang Mini EV et a connu un succès fulgurant en Chine. Par contre, son arrivée en Europe soulève plusieurs questions.

Une voiture électrique low-cost, mais limitée pour l’Europe

L’Ari Bruni se distingue par son design minimaliste et son format ultra-compact de 3 m de long. Avec quatre places à bord et un prix compétitif, elle pourrait aisément séduire les citadins. En revanche, pour s’adapter aux normes européennes, l’Ari Bruni a subi plusieurs modifications techniques. Son moteur est limité à 15 kW et sa vitesse maximale est désormais plafonnée à 90 km/h. De plus, bien que la batterie de 17,3 kWh offre une autonomie de 215 km, la consommation de 9,9 kWh/100 km reste raisonnable.

Le souci, c’est que cette voiture électrique chinoise low-cost présente plusieurs inconvénients. D’une part, son port de charge chinois est incompatible avec les bornes européennes. Pour fonctionner, il nécessite un adaptateur coûteux. D’autre part, le temps de recharge reste relativement long. Une recharge complète prend entre 4 et 5 h sur une prise domestique. À cela s’ajoutent des options supplémentaires qui augmentent rapidement le coût final du véhicule. Citons comme exemples la direction assistée et la climatisation.

Un prix d’achat élevé qui suscite des interrogations

L’une des principales critiques de l’Ari Bruni est son prix. Certes, lors de son lancement en Chine, on pouvait qualifier cette voiture électrique de low-cost. Après tout, elle affichait un tarif défiant toute concurrence (moins de 5 000 euros). Malheureusement, son prix en Allemagne est bien plus élevé, puisqu’il avoisine les 19 000 euros toutes taxes comprises.

À ce niveau de prix, l’Ari Bruni se retrouve en concurrence directe avec des modèles électriques classiques. On peut citer la Dacia Spring, qui offre des caractéristiques similaires à un tarif légèrement plus bas. Cette différence de coût, couplée aux limitations techniques de l’Ari Bruni, pourrait poser problème face à une concurrence féroce.

Malgré ces défis, cette voiture électrique low-cost présente certains atouts indéniables. Je parle principalement de sa taille compacte idéale pour les villes. On peut également compter son accessibilité aux jeunes conducteurs dès 16 ans. L’avenir dira si ce modèle parviendra à convaincre les Européens. Ceci dit, une chose est sûre : il contribue à diversifier l’offre de voitures électriques urbaines.

