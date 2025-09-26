« Une bataille après l’autre »: notre critique et explication des enjeux du film

Paul Thomas Anderson revient avec un film aussi explosif qu’émouvant dénommé « Une bataille après l’autre » ! Leonardo DiCaprio y incarne un ancien révolutionnaire forcé de reprendre les armes quand sa fille est kidnappée par son ennemi juré, le terrifiant colonel Lockjaw (Sean Penn).

Entre scènes d’action spectaculaires et satire politique mordante, le film explore avec brio les thèmes de la mémoire et de la transmission. Préparez-vous à une course-poursuite haletante qui refuse les fins simplistes… et vous hantera longtemps après le générique !

« One Battle After Another » : le choc cinématographique de la rentrée signé Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson revient avec un film événement qui promet de marquer l’automne 2025. « One Battle After Another » ou « Une bataille après l’autre », porté par Leonardo DiCaprio et une distribution cinq étoiles (Sean Penn, Regina Hall, Benicio del Toro), débarque dans les sales indiennes le 26 septembre.

Ce thriller politique mêle action spectaculaire et satire mordante, le tout servi par une photographie époustouflante en format VistaVision/IMAX. Le film suit Bob Ferguson (DiCaprio), ancien révolutionnaire contraint de ressortir de l’ombre lorsque sa fille est entraînée dans une conspiration dangereuse.

Une intrigue haletante entre passé révolutionnaire et paternité

Seize ans après avoir quitté la lutte armée, Bob Ferguson élève seul sa fille Willa. Ce rôle est interprété par la révélation Chase Infiniti. Mais le passé ressurgit lorsque son ancien ennemi, le colonel Lockjaw (Sean Penn), refait surface avec une obsession de vengeance.

Le film bascule alors dans une course contre la mort à travers le pays. Bob doit renouer avec ses anciens complices tout en protégeant sa fille. Cette quête devient autant un voyage intérieur qu’une aventure physique, explorant les thèmes de la transmission et des cicatrices de l’engagement politique.

Des personnages complexes portés par des performances magistrales

Leonardo DiCaprio incarne un héros fatigué, partagé entre son instinct de survivant et son amour paternel. Tandis que Sean Penn campe un antagoniste terrifiant … un vrai fanatique! Mais c’est Chase Infiniti qui vole la vedette en passant du statut d’adolescente rebelle à celui d’actrice clé du conflit.

Sa personnification de Willa évolue avec une force rare, transformant ce qui aurait pu être un rôle de figuration en pivot narratif essentiel. Le film évite ainsi l’écueil de la demoiselle en détresse pour offrir une héroïne résolument moderne.

Une réalisation qui marie intelligence et spectacle

Avec son scénario en trois actes structurellement audacieux, Anderson prouve qu’on peut allier profondeur thématique et divertissement grand public. Les séquences d’action, chorégraphiées avec une précision chirurgicale, alternent avec des moments de tension psychologique et d’humour noir.

La bande-originale de Jonny Greenwood et la photographie de Michael Bauman créent une ambiance unique, entre paranoïa et poésie. Cela rappelle les meilleures heures du cinéma des années 70 tout en restant résolument contemporaine.

Un final qui refuse les simplifications faciles

Sans spoiler l’issue, le dénouement offre une résolution satisfaisante tout en maintenant une ambiguïté salutaire. La victoire des protagonistes reste partielle, soulignant que les batailles idéologiques ne se gagnent jamais définitivement.

Le film se clôt sur une note d’espoir teintée de mélancolie, suggérant que chaque génération doit reprendre le flambeau du combat pour la mémoire et la justice. Une fin qui invite à la réflexion bien après avoir quitté la salle.

Pourquoi ce film mérite votre attention ?

«Une bataille après l’autre » représente bien plus qu’un simple divertissement. C’est une œuvre ambitieuse qui dialogue avec notre époque tourmentée. Entre scènes d’action épiques et moments d’une rare intimité, le film parvient à divertir.

Mais le public s’interroge sur le rapport à l’histoire et à l’engagement. C’est donc une expérience cinématographique totale à ne pas manquer, surtout dans les formats IMAX qui restituent pleinement la puissance visuelle et sonore de cette création exceptionnelle.

