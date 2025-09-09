Preview de « 007: First Light » : entre héritage de GoldenEye et innovations next-gen

Préparez-vous à replonger dans l’univers de l’espion le plus célèbre avec « 007: First Light« , le jeu qui marie le culte de GoldenEye et l’innovation next-gen. Développé par IO Interactive (maîtres de Hitman), ce nouvel opus promet infiltration libre, gadgets ingénieux et séquences d’action cinématiques.

Entre hommage aux classiques et modernité, Bond n’a jamais été aussi séduisant… et dangereux. Mission acceptée ?

007: First Light – L’Espion qui Rêvait d’Être un Hitman

La licence James Bond revient enfin dans le monde du jeu vidéo avec 007: First Light, développé par IO Interactive, les génies derrière la saga Hitman. Après des années d’absence – entre le culte GoldenEye et les déceptions comme Tomorrow Never Dies –, l’agent 007 s’offre une nouvelle origine en mode jeu vidéo. Et force est de constater que le mariage entre l’univers de Bond et le savoir-faire d’IO semble parfaitement se tenir.

🕵️‍♂️ 007: First Light launches March 27, 2026, going head-to-head with GTA 6.

🕴️Patrick Gibson stars as a young Bond on his first mission.

Liberté et Ruse : L’ADN de Hitman au Service de 007

Dès les premières images, First Light séduit par son réalisme visuel et son incarnation de Bond, plus charmeur que jamais. Lors de sa première mission, il doit infiltrer un hôtel pour traquer un agent renégat.

Comme dans Hitman, le joueur dispose d’une multitude d’options pour accomplir ses objectifs. Vous pourrez par exemple créer un petit incendie pour distraire les gardes, puis escalader un balcon. L’accent est mis sur l’improvisation et la réflexion, plutôt que sur l’action pure.

Gadgets et Dialogue : L’Élégance au Rendez-vous

La montre de Bond sert à la fois de radar et d’interface pour les gadgets. On a aussi le temps de recharge à l’écran. Un système de « ping » permet de scanner l’environnement et d’identifier les personnages à interroger. L’hôtel fourmille de vie : chaque invité ou membre du staff peut être abordé, avec des choix de dialogue qui influencent la mission. Une immersion réussie qui rappelle les meilleurs moments d’espionnage social.

Course-Poursuite : Adrénaline et Limites

Les séquences de conduite sont spectaculaires – une course effrénée entre Bond et ses adversaires – mais restent pour l’instant très linéaires. Si la sensation de vitesse est bien retranscrite, la variété des options manque peut-être. Reste à voir si ces phases offriront une réelle liberté ou se contenteront d’être de simples intermèdes cinématiques.

Combat Dynamique : Entre Cinéma et Interactivité

La démo s’achève sur une séquence de combat à l’aérodrome, où Bond enchaîne les acrobaties, les coups de poing et les tirs précis pour empêcher un avion de décoller. Le flow est fluide, spectaculaire, et rappelle les meilleurs setpieces d’Uncharted. Même si cela reste très scénarisé, l’action est rythmée et divertissante.

Verdict : La Relève Est Assurée

Sur la base de cette première présentation, 007: First Light semble allier avec brio l’exploration libre chère à Hitman et les séquences explosives dignes de Bond. IO Interactive a visiblement capté l’essence de l’espion britannique : élégance, ruse et action. Reste à confirmer ces promesses en jeu, mais une chose est sûre : 007 n’a pas fini de faire parler de lui.

