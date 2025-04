Téléviseurs BRAVIA 2025 : faut-il craquer pour ces modèles haut de gamme ?

Sony dévoile sa nouvelle génération de téléviseurs BRAVIA 2025, conçue pour offrir une immersion totale digne du grand écran. La marque japonaise renforce son expertise audiovisuelle grâce à un design haut de gamme, des technologies d’image et de son de pointe, et des fonctionnalités intelligentes. Cette nouvelle gamme inclut les modèles BRAVIA 8 II, 5 et 3, disponibles dans une large palette de tailles. Elle s’accompagne d’un écosystème home cinéma complet, pour une expérience fidèle à la vision des réalisateurs.

Une vision fidèle à celle des créateurs

Sony n’a jamais caché son ambition : rapprocher le spectateur de l’expérience voulue par les réalisateurs. Avec les téléviseurs BRAVIA 2025, ce cap est franchi. La marque s’appuie sur des technologies d’imagerie héritées du cinéma professionnel, comme le Processeur XR combiné à l’IA. Elle garantit ainsi une restitution visuelle au plus près de l’intention créative. Le modèle haut de gamme BRAVIA 8 II en est l’illustration parfaite, avec sa dalle QD-OLED, ses contrastes puissants et un rendu sonore précis grâce à l’Acoustic Surface Audio+™.

Cette approche trouve un écho particulier dans un marché de plus en plus tourné vers l’exigence visuelle. J’ai pu constater que l’intégration de modes calibrés pour Netflix, Prime Video et Sony Pictures Core contribue à ce réalisme renforcé. Elle permet d’éviter les saturations artificielles et les effets de sur-traitement.

Une gamme étendue et accessible

Si Sony vise clairement le haut de gamme, la stratégie derrière cette nouvelle série est aussi celle de la démocratisation. Le BRAVIA 5, équipé de la technologie Mini LED et du XR Backlight Master Drive, se positionne comme un modèle premium accessible. Il propose une qualité d’image remarquable, avec un traitement optimisé de la lumière et des couleurs, pour un tarif plus abordable que le BRAVIA 8 II.

Plus étonnant encore, le BRAVIA 3 reprend les fondamentaux de la marque pour séduire un public plus large, en particulier les foyers qui souhaitent s’équiper d’un deuxième écran. Malgré son positionnement d’entrée de gamme, il offre des options très solides comme la compatibilité Dolby Atmos®, l’upscaling 4K ou l’intégration complète à Google TV. Un choix logique pour une chambre ou une salle de jeux.

Une synergie complète avec le home cinéma

Sony ne s’arrête pas à l’écran. La marque japonaise dévoile une barre de son et des enceintes BRAVIA Theater. Elle affirme ainsi sa volonté d’unifier l’expérience audiovisuelle domestique. Le tout est pilotable via l‘application BRAVIA Connect, sans recourir à la télécommande traditionnelle. C’est une modernisation bienvenue où l’ergonomie est devenue un critère d’achat à part entière.

À noter également : l’engagement environnemental renforcé. Les modèles BRAVIA 2025 embarquent l’Eco Dashboard 2, pour un suivi de la consommation énergétique en temps réel, et intègrent des matériaux recyclés comme le SORPLAS™. Ce lancement confirme une tendance de fond : les marques misent de plus en plus sur la convergence entre le cinéma professionnel et l’expérience domestique. Sony, avec BRAVIA 2025, semble avoir trouvé l’équilibre entre performance, accessibilité et durabilité. Une équation qui séduit autant les cinéphiles que les utilisateurs quotidiens.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn